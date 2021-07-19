Великая шахматная доска: как США лишают Россию могущества

В 1997 году вышел в свет концептуальный труд архитектора геополитической стратегии США Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска: главенство Америки и её геостратегические императивы».

В этой книге Бжезинский ясно очертил главные направления внешней политики США в мире – доминирование в Евразии, в особенности на постсоветском пространстве.

Особая роль уделяется России, которую, по мнению автора, необходимо изолировать посредством установления в союзных ей государствах прозападных режимов.

С главной задачей, обозначенной Бжезинским – формированием прозападной политической элиты на Украине – Вашингтон уже успешно справился.

Однако, даже столкнувшись с таким сильным геополитическим ударом, Москва смогла его достойно выдержать и в определенной мере продемонстрировать свою значимость на международной арене.

В результате сегодня, несмотря на усилия по международной изоляции со стороны Запада, Россия продолжает демонстрировать свое влияние в Европе и на Ближнем Востоке.

Успешная военная операция в Сирии стала чувствительным ударом по международному терроризму и прозападной агрессии, направленной на установление однополярного мира в восточном Средиземноморье.

Нынешняя же украинская администрация вопреки всем попыткам ее интеграции в европейское элитарное сообщество даже в Европе продолжает восприниматься как группа политических маргиналов.

Санкционное и политическое давление Вашингтона и его ближайших союзников так и не смогло остановить строительство проекта «Северный поток – 2», что подтверждает стремление Германии как ключевой политико-формирующей страны Европы к энергетической и инфраструктурной интеграции с Россией.

В условиях не достигнутых целей в отношении России руководство США в лице президента Джозефа Байдена пошло на определенные уступки. В отличие от прежнего «пророссийского» Дональда Трампа, новое американское руководство без каких-либо дополнительных условий согласилось продлить Договор СНВ-III, а также инициировало проведение 16 июня в Женеве встречи Байдена с Владимиром Путиным.

Несмотря на то, что никаких судьбоносных документов по итогу саммита подписано не было, а стороны по большей части остались при своем мнении, сам факт возобновления диалога в условиях отрицательного экстремума российско-американских отношений ознаменовал некоторую оттепель и дал надежду на их перезагрузку в будущем.

Было бы наивно предполагать, что администрация Байдена, внешне демонстрируя добрую волю по отношению к России, не предпримет асимметричных мер по ослаблению ее влияния.

Несмотря на то, что никаких конкретных антироссийских шагов за последнее время отмечено не было, общая мозаика событий, непосредственно влияющих на международную обстановку, свидетельствует об инспирированных Соединенными Штатами геополитических процессах, негативно отражающихся на роли России в глобальном мире.

Активизация плана США по выводу войск из Афганистана является проверкой на прочность ОДКБ – одного из немногих военно-политических инструментов по обеспечению мира и стабильности на постсоветском пространстве.

Стремительный захват территории этой страны радикальным движением «Талибан» (запрещено на территории РФ) вынудило Москву провести переговоры с эмиссарами талибов.

Хотелось бы надеяться, что российская дипломатия позволит избежать дестабилизации обстановки на территориях центральноазиатских государств – союзников России по ОДКБ и вовлечения российских войск в очередной военный конфликт.

Практически одновременно военно-морские силы НАТО осуществили проверку нервов руководства береговой охраны Крыма и командования Черноморского флота, осуществив вторжение британского эсминца «Дефендер» в российские территориальные воды.

Британцы действовали агрессивно и напористо, открыто демонстрировали пренебрежение к государственной границе России.

Позднее лондонское минобороны допустило утечку закрытых материалов (вероятнее всего – преднамеренную), в результате которой стало известно, что прохождение эсминца «Дефендер» было целенаправленной акцией высшего руководства Великобритании и лично премьер-министра Бориса Джонсона по демонстрации поддержки правительства Украины.

Еще одной важной частью американской программы по снижению роли России на международной арене стала «вакцинная война».

Противодействие признанию в Евросоюзе российских вакцин от коронавируса Covid-19 отразилось в первую очередь на эпидемиологической обстановке в европейских странах, а также на экономике этих государств, вынужденных в условиях нехватки вакцин ввести частичный, а в ряде случаев – и полный локдаун.

Очередная атака на традиционные российские ценности последовала со стороны Европейского суда по правам человека, указавшего на необходимость преодолеть «предрассудки и негативные стереотипы» в отношении однополых союзов, и призвавшего Москву узаконить их регистрацию.

Несмотря на последующие комментарии ЕСПЧ, в которых подчеркивается, что в решении международной судебной инстанции от 13 июля 2021 года не содержится прямого обязательства признать однополые союзы, необходимо понимать, что оно несет в себе мощный пропагандистский импульс, противопоставляющий западные ценности закрепленным в 2020 году положениям российской Конституции.

В России целенаправленно формируется антиправительственно «прогрессивная» прослойка общества, пропагандирующая навязываемое Западом гендерное разнообразие и клеймящая «душные устаревшие скрепы».

Попытка развала российской культуры уже получила отражение в новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, где недвусмысленно прорисована угроза насаждения западных ценностей.

Хотелось бы надеяться, что властям нашей страны хватит мудрости минимизировать деструктивный эффект очередных ходов США и их союзников на Великой шахматной доске.

А российская политико-дипломатическая деятельность последних лет наглядно демонстрирует: несмотря на явную враждебность Запада никакой изоляции нашей страны не будет.

Россия и Европа живут в едином культурном и экономическом пространстве, и никакое искусственное нагнетание вражды не способно его разрушить.

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