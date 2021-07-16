"Поляна забетонирована": оппозицию гонят с выборов-2021

Российская оппозиция намерена максимально контролировать избирательные участки в дни голосования, но победить ей власть не даст. "Поляна забетонирована, впереди — сильнейшие кризисы", — считают эксперты.

Различные оппозиционные силы агитируют сограждан записываться наблюдателями, особенно после решения ЦИК РФ об отмене общедоступного видеонаблюдения.

Что характерно, отмена производится якобы по финансовым причинам, хотя объём средств был выделен немалый. Эксперты считают, что так власти превентивно пытаются бороться с явкой оппозиционного электората.

Как пишут журналисты "Независимой газеты", власти используют все способы убрать с выборов протестный электорат. В ход, по мнению экспертов, идут:

трёхдневное голосование,

недопуск кандидатов,

наличие в СМИ материалов только про "Единую Россию",

уход из онлайна.

Причём никто не боится обратного эффекта, хотя риск очень высок. "Но власть вынуждена продолжить эту стратегию, плюс всегда остаётся админресурс, способный обеспечить любой результат", так что выборы, по мнению политологов, не повод паниковать.

Остальные участники процесса не остаются в стороне.

Московские активисты КПРФ, например, уже вышли с протестом к стенам Центризбиркома с требованием встречи с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

В результате коммунисты дождались только полиции, но наличие в их рядах депутатов Госдумы несколько "сгладило" ситуацию.

Собственно, Памфилова и была нужна для того, чтобы передать ей предложение отменить трёхдневное голосование, а вместе с ним — и дистанционное электронное.

К тому же, от ЦИКа требуют подтверждённых гарантий проведения честных выборов.

Этот вопрос волнует и левых, и "Яблоко", и другие большие и малые партии. Оппозиция же делает ставку на "умное голосование", но от призывов приходить на участки и для поддержки оппозиционных кандидатов, и для наблюдения за достоверностью не отказывается.

Самым громким является решение ЦИКа заменить общедоступную онлайн-трансляцию с участков экспертным просмотром в специализированных центрах наблюдения. Аналитики считают, что финансовые соображения тут не первичны.

Как отметил член Совета движения "Голос" (иноагента) Андрей Бузин, "сумма на видеоконтроль была выделена из бюджета".

Поэтому ограничение доступа, по его мнению, является прямым покушением на доступность и гласность выборов. По его словам, в 2012 году было выделено 25 млрд рублей, то есть основные расходы: камеры, организация системы видеозаписи и хранения, — заложены в смету. На что им внезапно не хватило денег — не очевидно.

По ряду мнений, власть могла раздражаться тем, что граждане могли записывать весь процесс сами. Но в свете необходимости прозрачности и чистоты, о чём недавно опять говорил и президент Владимир Путин, записи скорее играли бы в плюс.

Но если думать о том, как извести с выборов протестный электорат, то концепт становится понятен.

Все ограничения должны заранее разочаровать противников власти, но, перегнув палку, власть сама рискует не строго таргетированное засушивание явки, а толпу взбешённых людей.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев добавил, что "Кремль заботит легитимность результатов, поэтому-то сейчас и ведётся тотальная подготовка к тому, чтобы защитить их со всех сторон".

По трансляции он высказался в том духе, что объяснение про сокращение трат в условиях "ковида" вполне приемлемо. К тому же при нынешних раскладах власти нет смысла "рисовать выборы", ведь "админресурс обеспечит явку, а манипуляции — результат".

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин напомнил, что многие россияне сегодня имеют к власти претензии, и если появится повод, люди выйдут на улицы.

Тем не менее отсутствие прямой трансляции не означает автоматического нарушения прозрачности. Так что в этом вопросе ЦИК пока что в своём праве.

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