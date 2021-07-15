Капитал не по Марксу

Зюганов превратил коммунистическую партию в капиталистическую.

В преддверии думских выборов-2021 в федеральной части партсписка КПРФ не оказалось ни ярких агитаторов, вроде саратовского блогера-миллионщика Николая Бондаренко, ни обновленцев, вроде москвича Николая Платошкина из движения "За новый социализм". Зато там нашлось место таким характерным представителям "трудового народа" как банкир и соратник Анатолия Чубайса и Сергея Собянина Вадим Кумин, которого иногда называют личным "кошельком" Геннадия Зюганова и его "связным" с "Единой Россией". По мнению аналитиков, это говорит не только о полной коммерциализации зюгановской компартии, но окончательной сдаче ее Зюгановым под контроль Кремля.

"Геннадий Андреевич не зря ходил согласовывать предвыборные списки в Администрацию Президента на Старую площадь. Уже давно очевидно, что КПРФ полностью легла под Кремль. И произошло это не сейчас, а еще в 1996 году, если не раньше. От реального коммунизма у "зюгановцев" остались только риторика и партийная символика. На самом деле руководящая верхушка зюгановской компартии давно состоит из олигархов-мультимиллионеров и миллиардеров. Потому-то Зюганову и Ко так нравится Компартия Китая, где высший руководящий орган — Всекитайский съезд народных представителей — также представлен толстосумами с красными партбилетами", — отмечает старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков.

Двенадцатый номер федеральной части партсписка на думских выборах-2021 и экс-кандидат в мэры Москвы-2018 от КПРФ Вадим Кумин с 2000 под 2017 годы работал первым заместителем руководителя Департамента технического перевооружения и совершенствования энергоремонта РАО "ЕЭС России" под непосредственным руководством человека из ближайшего окружения президента России Анатолия Чубайса, который проводил "реструктуризацию" советского энергетического гиганта, контролировавшего почти три четверти всех электрогенерирующих мощностей и 96% линий электропередач в России. Результатом работы команды Чубайса-Кумина стал рост цен на электроэнергию в 2,5 раза для всех потребителей в период с 2006 по 2016 годы.

Успешно увеличив почти втрое стоимость электричества для трудового народа, коммунист Кумин отправился бороться с капиталистами за социальную справедливость в коммерческий банк "Солидарность", где с 2017 по 2020 годы возглавлял совет директоров. Случайным образом одним из учредителей "Солидарности" является Департамент имущества города Москвы, которому принадлежит почти 50% акций банка. Опять же, видимо, по случайному стечению обстоятельств одним из крупнейших акционеров банка оказался экс-руководитель Администрации Президента, действующий мэр Москвы и член бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин. Нанайская борьба "зюгановца" с шефом-"единороссом" была столь интенсивной, что в 2018 году банкир-пролетарий весьма театрально проиграл мэрские выборы Собяинину, набрав 11.38% голосов.

"По сути подставная борьба и "договорняки" "зюгановцев" с Кремлем во время выборов мэра Москвы в 2018 году очень напоминают договорной "матч" во время президентских выборов в 1996 году, когда Зюганов откровенно слил борьбу Ельцину ради безбедной жизни для себя и близких и щедрого бюджетного финансирования со стороны капиталистического государства, с которым коммунисты вроде как борются на словах. Вероятно, этим Кумин Зюганову и люб, напоминает ему себя в молодости", — иронизирует генеральный директор Центра политической информации

Алексей Мухин.

За покладистость на выборах и укрепление связей КПРФ с Кремлем и "Единой Россией" Зюганов в 2020 году передал капиталисту-коммунисту Кумину мандат скончавшегося депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, на который претендовали, к слову, весьма влиятельные "тяжеловесы" зюгановской компартии, в том числе экс-кандидат в президенты, владелец ООО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин и экс-губернатор Иркутской области от КПРФ Сергей Левченко.

"Отдав освободившийся мандат Кумину Зюганов, во-первых, обезопасил себя от влиятельного претендента на его кресло, возглавляющего крайне важный во внутрипартийных раскладах Иркутский обком, а, во-вторых, сделал своеобразный реверанс в сторону Собянина и "Единой России", послав четкий сигнал своим кураторам из АП, что он на коротком поводке и неугодных Кремлю фигур на проходных местах на выборах не допустит", — полагает Жаворонков.

По словам эксперта, существует даже достаточно убедительная версия, что за арестом сына бывшего иркутского губернатора Андрея Левченко, обвиняемого в завышении стоимости цен на лифтовое оборудование и хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, может стоять сам Зюганов.

"Как бы то ни было, понятно, что Кумин конкурентом Зюганова, а также реальным противником Кремля и "Единой России" не является. Ранее он уже был депутатом Госдумы VI созыва и Мосгордумы V созыва и доказал свою полную полезность и лояльность руководству как зюгановского ЦК, так и на Старой площади и Тверской 13", — отмечает политолог Алексей Мухин.

Поэтому, по мнению эксперта, в попадании на проходное место федерального списка "самых достойных коммунистов страны" банкира и соратника "единоросса" Собянина ни малейшего удивления не вызывает. Наоборот, это красноречивее любых слов говорит о том, что к 2021 году за аббревиатурой КПРФ скрывается уже не коммунистическая, а Капиталистическая партия Российской Федерации. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в декларацию о доходах Кумина хотя бы за один только прошлый год. В 2020 году этот яркий представитель "трудового народа" заработал 47,5 млн рублей, то есть примерно 4 млн в месяц. В собственности у "пролетария" и его жены находятся скромный особняк площадью в 687 кв. м., а также две квартиры по 153 и 63,5 "квадрата" и гараж еще на 16 кв. м. Супруге "красного" банкира принадлежит также земельный участок вокруг их коттеджа площадью почти в 4,6 тыс. кв. м. За минувший год она заработала около миллиона рублей.

"Особенно импонирует старине Зю, что у полностью ручного и послушного Кумина явно водятся деньжата, которые всегда можно потребовать сдать на партийный "общак". Кумин же никогда шефу ни в чем не откажет. Скажут — и деньги сдаст, и товарищей сдаст", — уверен Сергей Жаворонков.