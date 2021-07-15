"Методичка" для российских олимпийцев - национальный позор

История с "методичкой" для российских спортсменов, которые и так без гимна и флага поедут на Олимпиаду в Токио просто взорвала Рунет. Речь идет о так называемых "памятках", которые Российский Олимпийский Комитет распространил среди спортсменов.

В этих памятках прописано, как отвечать на "каверзные" вопросы. Например, по поводу BLM, харрасмента и даже принадлежности Крыма.

Например, по поводу что Крыма, что BLM российским спортсменам рекомендуется говорить, что "спорт вне политики". Ну то есть в переводе со спортивно-дипломатического на русский это бы прозвучало как "я не в курррсе, пацаны".

По поводу "допинговых скандалов" — что спортсмен в них не участвовал и ему по этому поводу также нечего заявить.

Самое интересное в данном контексте — это, конечно, ответ на вопрос "Как вы относитесь к тому, что вы будете играть без национального флага и гимна?".

Ответ, рекомендованный ОКР, просто "прекрасен": "олимпийцам посоветовали говорить, что они всё равно представляют свою родину (да, с маленькой буквы, как в оригинале) и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент".

В общем, кажется, в обтекаемости формулировок, толерантности ко всем, а также "степени вариативности хребта в коленно-локтевой позе" по поводу международной конъюнктуры российские спортивные чиновники переплюнули всю западную "повесточку" просто сходу и разом.

То, что российским спортсменам настоятельно рекомендуют не говорить про Крым и про то, чей он, даже уже не вызывает удивления. В конце концов у нас и "Сбера" в Крыму нет, и национальных, прости, господи, сотовых операторов. Так что со спортсменов взять?

Даже Путин и официальная позиция властей о том, что Крым — это Россия и это вообще не вопрос ни для кого, никогда и ни при каких обстоятельствах, кажется, бессильны.

Куда интереснее посмотреть, как, например, НЕ олимпийские спортсмены реагируют на Западе на BLM-повестку. И здесь открываются весьма интригующие сюжеты.

Есть, например, такой российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят. Он в июле прошлого года популярно объяснил, почему он не будет вставать на колено перед "расово угнетёнными" гонщиками "Формулы".

Цитируем:

"Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это, так скажем, немного против моего русского менталитета, где встают на колено перед Родиной, перед флагом, перед Богом. Все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию очень сильно, надев перед гонкой футболки с надписью End Racism".

И знаете, что ему за это сделали? Ничего. Вообще ничего. Про его "расистскую и нетолерантную риторику" вообще никто не вспомнил.

Как, например, и в случае с испанским пилотом "Формулы-1" Карлосом Сайнсом, который тоже вполне прямолинейно заявил:

"Никто и ничто не заставят меня делать то, что мне некомфортно. Мы показали единство в борьбе с расизмом, но каждый может выражать это так, как хочет. Я буду делать так, как хочу, как бы много людей в соцсетях ни считало, что факт вставания на колено или отказа от него говорит о степени принятия или непринятия тобой расизма".

И, как и говорилось выше, тоже никто не отправил пилота в "толерантный ГУЛАГ". В этой связи очень хочется надеяться, что до "Формулы-1" не дотянутся руки уважаемых олимпийских чиновников, как международных, так и российских. Примерно никогда.

И здесь стоит пояснить позицию по поводу именно чиновничества и этой "олимпийской методички".

Спортсмены, сами по себе, это действительно люди вне политики. У них для политического анализа попросту не остаётся времени. Сплошные тренировки, сборы и прочий спорт, который становится в определённый момент всей их жизнью. Российские спортсмены здесь не исключение.

Но есть же целая, огромная инфраструктура российского спорта, на которую тратятся миллиарды рублей. И там есть суровые люди в дорогих пиджаках, называемые "спортивными чиновниками", которые должны грудью стоять и за наших спортсменов, и на защите национальных интересов России на спортивном направлении.

Но что мы видим сейчас в истории с этой "методичкой"?

А то, что эти люди за эти бюджетные миллиарды готовы отказаться даже от Крыма, "лишь бы чего не вышло".

Спор о том, должны ли выступать российские спортсмены без флага и гимна или вообще не должны выступать, можно вести до бесконечности. Но, право слово, вопрос не к ним. Для них спорт — это вся жизнь. И они как дети. Некоторые проявляют гражданскую сознательность, а некоторые просто "выключаются".

Вопрос к тем, кто должен думать за спортсменов, стоять на их защите, а также на передовой в защите Родины от "спортивной дискриминации".

Но вместо этой защиты мы сейчас наблюдаем какой-то "немецкий фильм про растерянную домохозяйку, к которой пришёл брутальный сантехник".

И вот это, а не попытки увильнуть от провокационных вопросов со стороны наших спортсменов, — настоящий позор.

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