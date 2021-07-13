Против Явлинского: за что в "Яблоке" требуют исключить из партии ее основателя

В "Яблоке" после предвыборного съезда, прошедшего полторы недели назад, обострились противоречия. Настолько, что прозвучали призывы об исключении из партии Григория Явлинского. По причине того, что он наносит ей политический ущерб.

Явлинский просит сторонников Навального не голосовать за партию

Поводом стало интервью Явлинского телеканалу "Дождь", в котором он призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за кандидатов "Яблока" на выборах в Госдуму.

"Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Потому что мы не хотим вас обманывать, мы никогда не будем проводить его политику", — сказал Григорий Явлинский.

После этого и началось. Более 50 членов петербургского отделения партии подписали обращение, в котором сказано, что они не поддерживают Явлинского, а его слова не отражают позицию всей партии. Ну всей может и не отражают, но вообще говоря, если Явлинский сказал, то это именно что позиция партии. Вне каких-либо сомнений, партийное руководство будет солидарно со сказанным сооснователем партии.

Что касается исключения Явлинского из партии за нарушение устава и нанесение политического ущерба партии, то с такой инициативой выступил член нижегородского регионального отделения "Яблока" Андрей Садомовский. Хотя, опять-таки, исключить скорее могут самого Андрея Садомовского.

Ничего нового сказано не было

Григорий Явлинский, в общем-то, не сказал ничего такого, о чем не говорил бы ранее. Напомним, Алексей Навальный в начале своей карьеры состоял в "Яблоке". Но в 2007 году был исключен из партии с формулировкой "за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность".

Сам Навальный позднее говорил, что исключили его за требование отставки Явлинского, который в то время занимал пост председателя партии.

За прошедшие годы Григорий Явлинский ни разу не подверг сомнению решение, которое было принято в 2007 году. И разумеется, члены партии осведомлены о ее истории. Равно как и об отношении Явлинского к Навальному (и наоборот).

В какой-то степени, речь может идти о конфликте поколений в партии. Для более молодых ее членов не столь уж и принципиальны те взгляды, которые отстаивает Явлинский. Это для него национализм и либерализм несовместимы. А для многих "яблочников" участие Навального в деятельности националистических организаций — дела давно минувших дней.

Конечно, нынешние события нельзя назвать полномасштабным внутрипартийным кризисом. Но факт, что на выборы в Госдуму "Яблоко" идет далеко не в оптимальном состоянии. Что снижает и без того невеликие шансы партии на успех.