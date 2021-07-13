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Автор Антон Куликов

Против Явлинского: за что в "Яблоке" требуют исключить из партии ее основателя

Политика

В "Яблоке" после предвыборного съезда, прошедшего полторы недели назад, обострились противоречия. Настолько, что прозвучали призывы об исключении из партии Григория Явлинского. По причине того, что он наносит ей политический ущерб.

Против Явлинского: за что в "Яблоке" требуют исключить из партии ее основателя

Явлинский просит сторонников Навального не голосовать за партию

Поводом стало интервью Явлинского телеканалу "Дождь", в котором он призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за кандидатов "Яблока" на выборах в Госдуму.

"Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Потому что мы не хотим вас обманывать, мы никогда не будем проводить его политику", — сказал Григорий Явлинский.

После этого и началось. Более 50 членов петербургского отделения партии подписали обращение, в котором сказано, что они не поддерживают Явлинского, а его слова не отражают позицию всей партии. Ну всей может и не отражают, но вообще говоря, если Явлинский сказал, то это именно что позиция партии. Вне каких-либо сомнений, партийное руководство будет солидарно со сказанным сооснователем партии.

Что касается исключения Явлинского из партии за нарушение устава и нанесение политического ущерба партии, то с такой инициативой выступил член нижегородского регионального отделения "Яблока" Андрей Садомовский. Хотя, опять-таки, исключить скорее могут самого Андрея Садомовского.

Ничего нового сказано не было

Григорий Явлинский, в общем-то, не сказал ничего такого, о чем не говорил бы ранее. Напомним, Алексей Навальный в начале своей карьеры состоял в "Яблоке". Но в 2007 году был исключен из партии с формулировкой "за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность".

Сам Навальный позднее говорил, что исключили его за требование отставки Явлинского, который в то время занимал пост председателя партии.

За прошедшие годы Григорий Явлинский ни разу не подверг сомнению решение, которое было принято в 2007 году. И разумеется, члены партии осведомлены о ее истории. Равно как и об отношении Явлинского к Навальному (и наоборот).

В какой-то степени, речь может идти о конфликте поколений в партии. Для более молодых ее членов не столь уж и принципиальны те взгляды, которые отстаивает Явлинский. Это для него национализм и либерализм несовместимы. А для многих "яблочников" участие Навального в деятельности националистических организаций — дела давно минувших дней.

Конечно, нынешние события нельзя назвать полномасштабным внутрипартийным кризисом. Но факт, что на выборы в Госдуму "Яблоко" идет далеко не в оптимальном состоянии. Что снижает и без того невеликие шансы партии на успех.

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Куратор: Олег Артюков
Темы "яблоко" выборы в госдуму алексей навальный григорий явлинский
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