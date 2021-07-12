Запад испуган новой стратегией нацбезопасности РФ

Стратегия национальной безопасности России не даёт покоя Западу. Российское видение миропорядка, собственных путей развития страны и национальных ценностей крайне раздражает либерально-демократические страны.

В своём материале The Spectator (Великобритания) директор по науке и руководитель центра российских и евроазиатских исследований Общества Генри Джексона при Кембриджском университете Джейд Макглинн (Jade McGlynn) пишет, что новая российская Стратегия национальной безопасности "стартовала с того места, где закончилась версия 2015 года".

По словам эксперта, новый документ направлен на мобилизацию русской нации против западных врагов и опасностей извне. Кроме вопросов экологии и сотрудничества с Китаем, которые упомянуты относительно спокойно, в стратегии звучит постоянная критика внутренних и внешних врагов России.

Как отмечает Макглинн, эти угрозы фигурируют практически везде, будучи поданными как забота о национальных интересах и обществе. Но наиболее открыто эти мысли звучат в разделах, посвящённых культуре, исторической правде, духовным и нравственным ценностям.

По мнению авторов стратегии, Россия должна бороться с дестабилизирующим влиянием США и их союзников. Макглинн пишет, что США и Европа, по мнению России, пытаются вернуть себе свою утрачиваемую глобальную гегемонию как в цивилизационном, так и военном и геополитическом отношении.

Россия действительно воспринимает всерьёз угрозу "цивилизационной вестернизации", отмечает эксперт. так как много лет русские как нация существовали в идее серьёзной опасности американской культурной колонизации, то выводы документа понятны.

Макглинн не обходит вниманием использование российскими СМИ термина "гейропа" (Gayropa), который, по его мнению, носит "ужасно негативный посыл в адрес европейской терпимости к сексуальной дозволенности".

Россия же, с точки зрения западного аналитика. в документе изображается защитницей традиционных ценностей и "культурного суверенитета" "истинной Европы".

К примеру, в нём существует раздел "Защита традиционных русских духовных и нравственных ценностей, культурной и исторической памяти", основная мысль которого просто — Запад пропагандирует общество, в котором "всё разрешено".

В итоге Кремль намерен бороться за повышение роли России в мировом научном, образовательном и информационном пространстве. Для страны важны укрепление семьи и традиционных ценностей и использование контролируемых государством СМИ для продвижения "русских ценностей".

Также планируется рост финансирования молодёжных клубов "патриотических направлений". Государство получает контроль над общедоступным историческим нарративом и поддержку церкви и религии.

По большому счёту, Стратегия национальной безопасности 2021 года объясняет, как чужие идеалы и ценности подрывают основы культурного суверенитета, политической стабильности и государственности.

Идеи Запада звучат как угроза и против русских людей, и против российского государства. В обоих случаях они преподносятся как экзистенциальная угроза, нацеленная на уничтожение идентичности, будь то индивидуальной или национальной.

Макглинн озвучивает вывод, что человек в России в очередной раз должен посвятить свою жизнь потребностям государства. Такие общепризнанные вещи, как верховенство закона и демократия, представляются как агрессивное насаждение западных ценностей.

"Рост вмешательства служб безопасности в работу университетов, подавление оппозиционных политиков и СМИ, а также агрессивное занесение в "чёрный список" основных программ обмена с учебными заведениями США окончательно призваны вбить клин между Россией и Западом", — привычно перечисляет "страшилки" автор.

Это становится задачей Запада — опровергнуть эти утверждения. Стратегия национальной безопасности России — 2021, русский народ и российское правительство — это три разных вещи, и не нужно сравнивать одно с другим.

"Нужно дать россиянам возможность учиться на Западе вместо того, чтобы отдавать предпочтение "золотым наследникам" кремлёвской клептократии, как это происходит сейчас", — так предлагает бороться с активностью России эксперт.

"Раз с правительством России ничего сделать нельзя, то лучшее, что стоит сделать, — распахнуть перед русскими все двери, а не поддерживать раскол и изоляцию", — резюмировал автор.

Хочется сказать "ну-ну" и вспомнить всё подобное — прочитанное с 1989 года…

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