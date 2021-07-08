России пора предъявлять претензии на свои территории

Россия гораздо лучше относилась к своим западным соседям, чем они к ней — так повелось исторически. Теперь от территориальных претензий деваться некуда, хотя в чувство привести собственный периметр давно пора. У РФ имеются свои вопросы к Западу.

Недавно кандидат в президенты Эстонии, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас на съезде Консервативной народной партии (EKRE) потребовал от России вернуть "оккупированные" территории в Псковской и Ленинградской областях.

"Нашёл, конечно, кому предъявить — учитывая историю Эстонии, это по меньшей мере странное заявление", — считают эксперты.

Как сообщил обозреватель "Царьграда" Сергей Латышев, властям РФ нужно наконец сформулировать собственные территориальные претензии.

Да дело и не только в территориях.

Норвегии вообще никакие земли не нужны, но она активно оспаривает и продвигает позиции договора 1920 года об обеспечении "одинакового свободного доступа" на архипелаг Шпицберген. По сути, она протестует против ведения там Россией хозяйственно-экономической деятельности "на условиях полного равенства".

А с Прибалтикой вообще, по идее, разговоров вести не надо. В своё время Россия завоевала, а затем и купила большую часть Прибалтики у Швеции. Тогда никаких эстоний и латвий не было и на подлёте. Вообще, если посмотреть на список "невинно оскорблённых" Россией, то только Финляндия, Словакия и Венгрия ведут себя прилично, все же остальные оказываются в "чёрном списке".

Та же Эстония как страна, появившаяся на свет после развала СССР, что может озвучить? Нет у неё желания отдать Тарту, который до 1919 года назывался Юрьев, будучи основанным ещё в XI веке Ярославом Мудрым? Восстановить, так сказать, историческую справедливость? Наверняка нет.

Порт Палдиски своё имя получил лишь в 1922 году, а до этого назывался Балтийский. Его построил в 1718 году с огромными финансовыми затратами император Пётр I, а затем достроила Екатерина II.

У Латвии за годы "независимости" почти загнулся город, в который были вбуханы колоссальные российские деньги — Лиепая. Ну и город Даугавпилс — или просто Двинск — смотрится в Латвии одиозно.

Круче всех, конечно, в Прибалтике смотрится Литва, озвучивающая периодически претензии на Калининградскую область. Смотрится вообще прекрасно, с учётом того, что Литву Россия получила по наследству от уничтожившей саму себя шляхетской Польши, особо, кстати, не радуясь этому факту.

За годы Советской власти экономика, культура и численность населения Литвы выросли в разы, а территория — на треть. К слову сказать, польский город Вильно именно тогда стал литовским Вильнюсом.

Сталин, будучи "тираном планетарного масштаба", присоединил к республике широко известный курорт Друскининкай (Друскеники), купленный у Германии за 7,5 млн золотых долларов, так называемый Сувалкский выступ.

Также Литва получила Мемельский (или Клайпедский) край, часть территории бывшей Восточной Пруссии, в том числе половину Куршской косы. Вернуть никто ничего, разумеется, не хочет.

Польша же озвучивает свои желания и проклятия с завидной регулярностью. Весь этот бред звучит в адрес страны, благодаря которой поляки уцелели как нация и получили

Западную Пруссию,

больше половины Восточной Пруссии,

всю Силезию

и кое-чего ещё из богатого немецкого наследства.

Что Россия получила за выданные полякам многочисленные авансы? Враждебность и нацеленные на нашу страну американские ракеты на переданной Польше Россией территории. А Румыния, под завязку уже напиханная американскими ракетами, тоже позиционирует себя "враждебной" России.

История при этом говорит, что Румыния получила независимость в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов и с тех пор проявила себя как довольно активная вражески настроенная страна. Румыны приняли в истребительной войне против СССР самое активное участие, остались в памяти

грабежами,

массовыми расстрелами евреев

и садистскими расправами над советскими военнопленными и даже перебежчиками.

Что характерно, построенная советскими специалистами в 1952 году база в городе Девеселу была предоставлена американцам для размещения ракет-перехватчиков, с пусковых установок которых можно запускать и ударные "Томагавки".

Одного этого достаточно, чтобы вспомнить о том, что в дельте Дуная на румынской территории живут русские старообрядцы, жалеющие о том, что покинули родину.

Не исключено, что этот вопрос ещё станет актуальным для России.

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