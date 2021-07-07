В Ельцин-центре скорбели о солдатах Вермахта в СССР

Ельцин-центр в Екатеринбурге 22 июня этого года весьма своеобразно провёл День памяти и скорби по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

Там организованно, и при кураторстве Генерального консульства Германии вспоминали о "гуманизме и человеколюбии солдат вермахта на территории СССР".

Нет, это не шутка.

В рамках мероприятия, при этом, была приглашена самая широкая общественность, например, ученики школ.

Доклады, в том числе и приглашенных школьников, повествовали, как некоторые немецкие солдаты угощали бедных советских детей конфетами и даже сливовым вареньем.

Также, речь зашла и про советские заградительные отряды, ну и прочие стандартные "либеральные вещи".

Здесь нужно понимать вот что: нынешние события, далеко не новы и не внезапны.

В Екатеринбурге в этом смысле подобные вещи, правда несколько меньшего масштаба, происходили и ранее. К примеру, в 2016 году, когда там лекцию под названием "Подвиги солдат и офицеров Вермахта на территории так называемого СССР" читал некий "документалист" Григорий Амнуэль.

То есть, это уже многолетняя традиция Ельцин-центра, приуроченная не только к 22-му июня. Они там без сна и отдыха, что называется, работают.

При этом важно напомнить, что Ельцин-центр — это общественное и образовательное учреждение, которое работает под эгидой одноимённого фонда. А вот Фонд "Президентский центр им. Ельцина" — это уже "государственная некоммерческая организация".

То есть, вот такие мероприятия в конечном итоге проводятся с подачи государства. И на деньги государственного фонда. Это не какие-то "американские враги" искажают историю. Странно, что такое делает наше государство — которое, одновременно с этим, проводит в жизнь "запреты на пропаганду нацизма". При том такие, что профессиональное историческое сообщество периодически крутит пальцем у виска и интересуется, а как вообще с такими запретами в принципе работать по теме Великой Отечественной и истории нацизма, как такового.

Но это нормальным историкам нельзя. Например, в любом контексте и качестве, демонстрировать нацистскую символику и изображения нацистских преступников. Биографии и идеологические воззрения которых довольно часто становятся объектом вполне адекватных исторических исследований.

А общественным деятелям за государственный счёт из Ельцин-центра — можно. Все животные равны, но либеральные — равнее других?

Вопрос, кстати, совершенно непраздный. Мероприятие, прославляющее "гуманизм героев Вермахта" состоялось 22 июня. С тех пор прошло уже больше двух недель. И где реакция хоть каких-то правоохранительных органов?

Или вот это вот "сливовое варенье и коробка печенья" от нацистов — никак не нарушает законы о запрете пропаганды нацизма и об искажении истории Великой Отечественной? Где реакция прокуратуры, сначала региональной, а потом и федеральной? Где многочисленные проверки? Где вообще хоть какая-то официальная публичная реакция?

Или "деньги освоены и нормально"? В этом смысле, умиляют комментарии некоторых авторов о том, что "консульство Германии" должно быть "отыграли втёмную" и "они сами не знали на что подписываются".

Да нет, есть все основания полагать, что прекрасно знали. Потому, что политические круги Германии — они очень разные. И среди этих кругов есть лица, которые хотели бы "вымарать" историю, как жертв и трагедии СССР в Великой Отечественной, так и зверства фашистских предков этих деятелей в этой войне.

Ну и заодно историю о Победе советского народа над самым страшным злом XX века тоже как-то "скорректировать". Желательно до полной неузнаваемости.

А потому, конечно, госпожа Меркель звонит 22 июня или 9 мая российскому президенту Владимиру Путину с соответствующими поводу официальными заявлениями. Но вот немецкая машина дипломатии и продвижения "исторической пост-правды" одновременно с этим работает. Тихо, исподволь, там, где это возможно. А в Ельцин-центре для реализации подобных затей действительно есть все возможности.

Ну, и просто еще раз: с момента этой акции, которую в Екатеринбурге якобы "по недоразумению" курировало Генеральное консульство Германии прошло больше двух недель.

И где извинения немецких дипломатов, которые приняли в этом участие? А нет этих извинений и не будет. Потому, что не было тут никакой случайности и недоразумения.

Но в данном случае немецких политиков действительно не в чем винить. Стереть о себе "неправильную", "плохую" историческую память стремится каждое государство. Испанцы, вон, "черную легенду" старательно стирают уже много десятилетий, аж "белую легенду" придумали.

Вопрос тут к России. Почему, с одной стороны в нашей стране принимаются какие-то законы против пропаганды нацизма, на уровне президента звучат очень громкие и правильные заявления о недопустимости исторического ревизионизма.

И тут же, одновременно с этим, общественная организация, которую курирует государственный фонд делает ровно с точностью до наоборот относительно того, что говорит президент, и в каком направлении официально, вроде бы, работает государство?

Это, простите, как? И почему эти люди, нет, Бог с ним, даже не осуждены по закону. У нас закон по отношению к определенным категориям граждан удивительно мягок и вполне "отвратим". Почему они до сих пор финансируются государством и на эти, государственные деньги, настолько "успешно" работают?