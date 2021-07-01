Депутат Макаров признал неэффективность власти

Итоги очередной "прямой линии" с президентом России потрясли своими открытиями и подтвердили фундаментальную стабильность.

Откровение депутата

В то время как в Instagram подписчики Ирины Шейк волновались из-за её фото в обнажающем грудь бикини, а поклонники Ольги Бузовой ругали восходящую "звезду" МХАТа за новое фото в оголяющих ягодицы шортах, депутат Госдумы Андрей Макаров сделал потрясающее открытие:

"Главное, что показала прямая линия — президент живёт проблемами людей гораздо больше, чем те, кто должен заниматься этим каждый день".

Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам заметил, что главная задача власти — обеспечить эффективность на всех уровнях. Андрей Макаров, восхищаясь процессом "ручного управления" страной, которое продемонстрировал глава государства во время своей "прямой линии" с гражданами, подчеркнул, что исполнение поручений Владимира Путина сразу после его слов в прямом эфире служит оценкой тех людей, в чьи прямые обязанности это входит:

"Меня потрясает то, что прокуратура, Следственный комитет начинают тут же рассматривать материалы, возбуждать дела по прямой линии, как будто ничего этого они не знают и не видят, хотя это происходит рядом с ними".

То, что очевидно уже лет 20 для большинства граждан, которые периодически наблюдают за телевизионным бенефисом главы государства на "прямой линии", наконец-то, заметил и представитель правящей партии. Парламентарий вдруг обнаружил, что, оказывается, государственные служащие должны ежедневно работать для людей, по его мнению, так, как это делает глава государства с экрана телевизора:

"Вот эту задачу предстоит решать сегодня "Единой России", потому что главное на сегодняшний день — это эффективность работы власти по решению конкретных проблем в жизни людей".

Макаров выразил надежду, что когда-нибудь органы власти перестанут жить от "прямой линии президента до послания" — эту мысль вовсе можно назвать прорывной. В какой-то степени заявление тянет по своему содержанию на статус "берлинского пациента", в особенности по части критики прокуратуры и Следственного комитета.

Даёт корова молоко

"Прямая линия" с президентом, которая началась в полдень 30 июня 2021 года, длилась 3 часа 42 минуты. Владимир Путин за это время ответил почти на 70 вопросов граждан и слегка пожурил чиновников, которые угрожают россиянам, отправляющим жалобы главе государства. Граждане узнали и много нового из ответов президента России, в том числе:

пожарным в Забайкальском крае поднимут зарплаты;

в Омске улучшится экология, а во Пскове очистится вода;

в Новокузнецке починят крышу детского сада;

что надо думать о хорошем;

масло делают из молока;

нужно иметь своё первичное яйцо.

Как это и принято, президент говорил о заботе о гражданах, особо обратив внимание на борьбу с пандемией. При этом на вопрос одного из модераторов "прямой линии" о том, как сочетаются всевозможные ограничения, включая и коронавирусную сегрегацию соотечественников, с массовыми мероприятиями, Владимир Путин ответил:

"Что касается соревнований по футболу "Евро-2021", то здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий".

Это ничего, что Санкт-Петербург и Москва бьют рекорды по суточной смертности, а в столице мэр Сергей Собянин объявил о ревакцинации. Главное, видимо — отработать международную повестку и обозначить "присутствие флага".

Ограничение граждан в возможности посещать кафе, конечно, важная антиковидная мера властей. Этот ход, безусловно, куда сильнее, чем закрытие доступа на многотысячные стадионы или решение проблемы санитарной дистанции в общественном транспорте, не говоря уже об эффективности вакцины.

Эффективна вакцина или нет, это не столь важно. Главное — всем прививаться. Теперь, получается, каждые полгода. Где-то власти выдают прививающимся пенсионерам подарочные карты в продовольственные магазины, где-то разыгрывают среди привитых автомобили. Одно из отечественных сатирических изданий предложило в своей шуточной публикации оригинальный способ мотивирования граждан, объявив в заголовке:

"Среди вакцинированных россиян разыграют десять мест в Совете Федерации".

Изгибы "прямой линии"

Количество всевозможных сатирических материалов на тему "прямой линии" растёт год от года и мгновенно заполняет интернет. По сути, всё, что связано с этим мероприятием, стало выглядеть добротным интернет-мемом.

Разумеется, есть немало граждан, кто всерьёз считает правильным, когда глава государства занимается затопленными дорогами и выплатами ветеранам труда, вроде как подменяя армию чиновников. Вероятно, и правящая политическая элита полагает, что образ президента, "без которого ничего не работает", весьма привлекателен для населения страны.

На деле же, как заметил депутат от "Единой России" Андрей Макаров, картина выглядит не в пользу действующей власти и констатирует её неэффективность. Баланс между образами "отца родного" и грамотного управленца за 20 лет так и не был найден. Возможно, его и не ищут, раз Макаров только сейчас публично высказался по этой проблеме.

Сомнительно, что сформулированная Андреем Макаровым задача партии в парадигме "работы власти по решению конкретных проблем в жизни людей" будет воспринята избирателями как некое маркетинговое преимущество "Единой России" на грядущих парламентских выборах. Хотя агитпроп с федеральным телевидением "под ружьём" творит чудеса, равно как и инновации Центральной избирательной комиссии стали чаще изумлять даже неискушённых таинством электорального процесса граждан.

А пока, вне всякого сомнения, "прямая линия" с президентом России является по-прежнему уникальной. Ещё ни президентам США и Франции, ни канцлеру Германии, ни премьер-министрам Великобритании и Канады так и не пришло в голову заняться решением муниципальных проблем.

Возможно, из-за того, что в этих странах на всех уровнях власти занимаются своим делом по умолчанию, да и правоохранительная система не ждёт указаний из столицы. При обеспеченной сменяемости власти любого политического болтуна или целую партию там легко можно "прокатить" на выборах, даже если политик гармонично выглядит в кадре.

Потому им и не требуется актуальная для России повестка с челобитными главе государства о ремонте дороги или крыши. Этот факт, конечно, мешает гражданам западных стран гордиться своим главой государства, но их это вряд ли заботит. Они живут сейчас, а не прошлым, но это им никак не мешает мечтать о светлом будущем и любить свою Родину.

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