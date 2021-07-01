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Автор Антон Куликов

"Яблоко" просит для России "Пфайзер" и "Модерну"

Политика

Партия "Яблоко" направило обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу в Россию вакцин против коронавируса. Объясняют в партии потребность в иностранных вакцинах тем, что у граждан, которые сомневаются в вакцинах российских, должен быть выбор.

"Яблоко" просит для России "Пфайзер" и "Модерну"

В целях расширения возможностей

"В целях расширения возможностей граждан России на защиту своего здоровья и жизни, прошу Вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в Российской Федерации вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами Российской Федерации, одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам", — говорится в обращении, подписанном председателем партии Николаем Рыбаковым.

Как сказано в обращении, "в этом случае эти вакцины могли бы закупать и предлагать гражданам различные, в том числе частные, медицинские организации".

Тем самым, "граждане, сомневающиеся в имеющихся в России вакцинах, должны иметь право выбора и альтернативу".

"Полагаем, что этот шаг мог бы помочь также в решении вопроса о регистрации российских вакцин за рубежом", — говорится также в обращении.

За "Пфайзер" и "Модерну"

Напомним, в настоящее время ВОЗ зарегистрировала для экстренного применения вакцины "АстраЗенека" (в том числе произведенные в Индии), "Пфайзер", "Модерна", китайские вакцины "Синовак" и "Синофарм", а также ряд других. Российских вакцин среди них нет. Список Европейского агентства по лекарственным средствам и того меньше (российских вакцин в нем тоже нет).

Среди российских либералов в последнее время стало расхожим мнение, что государство должно предоставить возможность гражданам прививаться вакцинами по их выбору. Пусть даже и платно, в частных клиниках. При этом очевидно, что речь идет о вакцинах "Пфайзер" и "Модерна". Вряд ли такие граждане мечтают прививаться "АстраЗенекой" или "Синоваком".

Очевидно, что обращение "Яблока" продиктовано не только заботой о сомневающихся в российских вакцинах гражданах, но и избирательной кампанией. Правда, насколько большое впечатление произведет на избирателей инициатива "Яблока"…

По мнения политолога Игоря Ковалева, причины для подобного обращения могут быть разными.

"Есть люди, которые не доверяют отечественным вакцинам, считают, что только западные могут быть эффективными. Хотя на самом деле эффективность "Спутника V" намного выше, чем многие западные вакцины. По-моему, самая высокая в мире", — сказал эксперт Pravda. Ru.

"Есть, наверняка, и те люди, которые отрабатывают заказ. Не секрет, что продажа вакцина и реализация вакцин — это огромный рынок. Это большие деньги. Неслучайно наш "Спутник V" не хотят регистрировать в Европе, по крайней мере, до тех пор, пока там не привьют своими вакцинами свое население. Это совершенно очевидно, борьба за рынок и охрана рынка. Поэтому здесь могут быть самые разные причины, почему партия выступила с таким заявлением", — считает Игорь Ковалев.

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Темы вакцина "яблоко" игорь ковалев
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