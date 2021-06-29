Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации

Правящая политическая элита расширила область применения универсальных оправданий своих неудач.

Антипрививочный заговор

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров решил, что через западные социальные сети иноземные недоброжелатели России развернули антипрививочную кампанию.

Сенатор от законодательного собрания Еврейской автономной области считает, что Запад "стремится создать социальную напряжённость перед выборами в России" и настраивает избирателей против действующей власти.

Джабаров выступил за более активную просветительскую работу среди населения, а также призвал граждан "информировать соответствующие органы", "если кто-то кое-где у нас порой…". То есть россиян ждёт очередной жирный слой завирального агитпропа и возрождение традиций, переданных нам советскими предками, — стукачества.

Глава временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов напомнил о своей любимой теме. Сенатор заявил, что так называемые СМИ-иноагенты, "которые прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с ковидом, с вакцинацией". Как это и принято, о конкретных транзакциях речь так и не зашла.

Жулики на тропе вакцинации

В первые сутки уверенной поступи по Москве ресторанных QR-кодов власти столицы отрапортовали о получении гражданами около 2,5 млн заветных пропусков в бесковидный рай. Взрослые с заветными QR-кодами теперь смогут вздохнуть с облегчением и насладиться чашечкой кофе в уютном заведении.

Примечательно, что дети в сопровождении взрослых могут безо всяких кодов посещать предприятия общепита. Им не требуется бесковидный символ. Судя по схеме спасения граждан от заражения COVID-19, они не являются переносчиками пандемической заразы. Собственно, как и взрослые в этой парадигме не могут поймать коронавирус через пару часов после получения заветного ПЦР-теста. Главное — код.

Тем временем в Кремле с пониманием отнеслись к увеличению стоимости ПЦР-теста, с лёгкостью оправдав этот рост повышенным спросом, и стали переживать из-за активных продаж поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов:

"Эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами".

Выходит, что высокопоставленный чиновник предложил провести ротацию неправильных жуликов на идейно выдержанных и политически подкованных. Собственно, об этом всё чаще говорят люди в соцсетях, не особо удивляясь происходящему вокруг темы вакцинации и завиральных QR-кодов, чья функция, по идее, сравнима с пресловутым японским "бейджиком Пескова", которым тот предохранялся до своего заражения COVID-19.

Инфернальные рекорды

Забота о петербуржцах, вероятно, повысит популярность Александра Беглова в соседней Финляндии. Там не нашлось ответственного политика, который бы, как Беглов, предостерёг финских граждан от поездки в Санкт-Петербург на матч Евро-2020. По сообщениям некоторых массмедиа, около 300 финских болельщиков подхватили COVID-19 на питерском стадионе, болея за свою сборную.

Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов к тому же лихо оправдался и за проведение фестиваля для выпускников городских школ "Алые паруса", посчитав, что выпускники "заслужили выпускной в очном формате":

"Мы дали им такую возможность, прислушались к пожеланиям родительской общественности, не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни… Мы предупредили каждого, что окончательный выбор остаётся за ним, рассказали о возможных рисках, необходимости использовать средства индивидуальной защиты".

Дифференцированный либерализм губернатора вполне вписывается в общие тренды правящей политической элиты. Всё, что выгодно, — можно. Это несмотря на то, что, по заявлениям самих властей, в июне 2021 года в России начался всплеск заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом "Дельта":

Москва удерживает первое место по числу заболевших, смертность за сутки — 121 человек.

Санкт-Петербург ставит свой городской рекорд смертности — 119 человек за сутки.

Отмахиваться сертификатом

Введение QR-кодов в Москве и уже в ряде других регионов России, безусловно, решит задачу идентификации свободных от COVID-19 граждан. Конечно, цветовая дифференциация штанов была бы эффективнее и наряднее, но до этого, может, ещё и дойдёт.

Сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест — мощное оружие против иноземной заразы. Тем не менее у нескольких "сертифицированных" российских граждан, которые отправились на отдых в Грецию, прямо в аэропорту Афин при тестировании выявили коронавирус. Причем о поддельных сертификатах речи не идёт:

"В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолёта "Эгейских авиалиний". Все они прошли экспресс-тест. У четверых туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах".

Видимо, прибывшим рейсом "Москва-Афины" надо было активнее отмахиваться от COVID-19 сертификатами о вакцинации и слепить коронавирус экранами смартфонов с QR-кодами. Собственно, как и другим российским туристам, прибывшим на Кипр, которых не спасли сертификаты о вакцинации. ПЦР-тест по прилёте предательски дал положительный результат.

Определение виновных

Всё-таки самое простое и идеологически верное объяснение противоречивой истории с вакцинацией и COVID-сегрегацией граждан дали члены СФ Владимир Джабаров и Андрей Климов. Разумеется, во всех безобразиях, которыми сопровождается непримиримая борьба с третьей волной COVID-19, определённо виноваты:

СМИ-иноагенты и разговорчивые блогеры;

ЦРУ, чешская и британская разведки;

"склонный к побегу" заключённый Навальный.

В то время как российская супермодель Ирина Шейк в очередной раз поделилась в Instagram новой фотографией топлес и "порадовала подписчиков", один из популярных пользователей Facebook сформулировал свой вопрос президенту России, который бы он хотел задать главе государства во время его июньской "прямой линии":

"Может ли отечественная вакцина считаться эффективной, если человека привили, а он за "Единую Россию" всё равно голосовать не хочет?"

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