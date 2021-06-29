Съезд ЛДПР с петухами и "радужными"

"Жириновцы" оказались между петухами и секс-меньшинствами.

Партсъезд в центральном офисе "жириновцев" в Басманном переулке Москвы прошел под крики петухов. Ульяновской фермер и лидер движения "Национальная идея — многодетная Россия" Алексей Якушев вместе с единомышленниками привезли к воротам либерал-демократов десяток голосистых кочетов. Таким образом сторонники традиционных семейных ценностей выразили свой протест против идеи главы "желто-голубой" партии Владимира Жириновского ограничить число детей в российских семьях одним ребенком. Кроме того, активистам не понравилось предложение вождя ЛДПР узаконить в России скотоложство, так как, по словам Жириновского, якобы "эти отношения являются традиционными для пастухов и их подопечных". По мнению реальных поборников традиций и семейных ценностей, символом либерал-демократической партии, учитывая симпатии ее руководства к геям и зоофилам, должен быть петух, а не сокол.

"Вольфович, ты не прав! Семьи должны быть многодетными. То, что ты говоришь, вредит нашему народу. Вспомни себя, ты сам из многодетной семьи! Чем крепла Россия? Россия всегда крепла многодетными семьями. Поэтому я приехал из Ульяновской области выразить тебе свой протест и подарить тебе свое экологически чистое масло "Новичок". Попробуй его, полечись и иди на пенсию!" — заявил изобретатель масла под брендом "Новичок" Якушев, обыгрывая популярный интернет-мем "выпей яду".

Так фермер отреагировал на планы псевдонационалиста Жириновского по уничтожению русского народа. Глава ЛДПР, будучи отцом троих детей (кроме законного Игоря Лебедева, у Жириновского есть внебрачные сын Олег Эйдельштейн и дочь Анастасия Петрова) и дедом трех внуков (дети Лебедева), призвал россиян стремиться к одному ребенку во имя спасения глобальной экологии. Эта идея настолько понравилась украинским националистам, что они провели акцию в поддержку Жириновского и ЛДПР прямо на Майдане Незалежности в Киеве.

Акция поддержки ЛДПР на Украине

Если россияне Жириновскому не нравятся, то к петушкам, особенно молодым, лидер ЛДПР относится с большей заботой. Глава либерал-демократов искренне возмутился уничтожением цыплят-петухов фермерами ЕС и даже опубликовал пост об этом в своем Telegram-канале. Кроме того, "Петушками" на тюремном жаргоне называют пассивных гомосексуалистов. А вождь либерал-демократов и его ближайшее окружение всегда активно проявляли свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, то посещая гей-клубы, то "принимая в партию" обнаженных юношей в саунах.

Более того, накануне предвыборного съезда московские активисты ЛДПР начали раздавать в популярных у столичных мужеложцев местах партийную атрибутику с ЛГБТ-символикой. Особой популярностью у гомосексуалистов Москвы пользуются футболки с радужными принтами и надписью: "ЛДПР за разных людей и равные возможности". Не ограничиваясь радугой (основной символ ЛГБТ-сообщества — прим. ред.) на майках "жириновцы" накануне партсъезда также расстелили ковровую дорожку в цветах радуги перед главным входом в частное образовательное учреждение Жириновского — "Институт мировых цивилизаций".

"Население России в последние годы стремительно сокращается. Динамика такова, что в ближайшие годы мы и так потеряем миллионы человек. Огромные территории страны пустеют. Счет покинутых поселков, деревень идет на тысячи. Чтобы хоть как-то сохранить темпы экономического роста, нам приходится массово завозить трудовых мигрантов, что далеко не улучшает качество населения страны. Его (Жириновского — прим. ред.) заявление ведет к усугублению всех этих существующих проблем. Оно предательское по сути. А кто тогда будет защищать нашу Родину? Мигранты? Готов ли Жириновский показать пример и пожертвовать двумя из своих трех внуков или детей ради сохранения ресурсов? Получается, что следующим логичным шагом ЛДПР по профилактике рождаемости станет пропаганда гомосексуализма. Ожидать ли нам какой-нибудь законопроект по поощрению трансгендеров? Выступление Владимира Жириновского — классический пример экофашизма. Он слово в слово повторил основные тезисы этого движения, активисты которого считают перенаселение основной причиной разрушения окружающей среды. Но почему начал с России? Сын юриста настолько ненавидит русский народ, что рад его сокращению и хочет его окончательного истребления!" — полагает Якушев.