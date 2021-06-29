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Автор Антон Куликов

Съезд ЛДПР с петухами и "радужными"

Политика » Партии

"Жириновцы" оказались между петухами и секс-меньшинствами.

Партсъезд в центральном офисе "жириновцев" в Басманном переулке Москвы прошел под крики петухов. Ульяновской фермер и лидер движения "Национальная идея — многодетная Россия" Алексей Якушев вместе с единомышленниками привезли к воротам либерал-демократов десяток голосистых кочетов. Таким образом сторонники традиционных семейных ценностей выразили свой протест против идеи главы "желто-голубой" партии Владимира Жириновского ограничить число детей в российских семьях одним ребенком. Кроме того, активистам не понравилось предложение вождя ЛДПР узаконить в России скотоложство, так как, по словам Жириновского, якобы "эти отношения являются традиционными для пастухов и их подопечных". По мнению реальных поборников традиций и семейных ценностей, символом либерал-демократической партии, учитывая симпатии ее руководства к геям и зоофилам, должен быть петух, а не сокол.

Петухи у офиса ЛДПР
 

"Вольфович, ты не прав! Семьи должны быть многодетными. То, что ты говоришь, вредит нашему народу. Вспомни себя, ты сам из многодетной семьи! Чем крепла Россия? Россия всегда крепла многодетными семьями. Поэтому я приехал из Ульяновской области выразить тебе свой протест и подарить тебе свое экологически чистое масло "Новичок". Попробуй его, полечись и иди на пенсию!" — заявил изобретатель масла под брендом "Новичок" Якушев, обыгрывая популярный интернет-мем "выпей яду".

Так фермер отреагировал на планы псевдонационалиста Жириновского по уничтожению русского народа. Глава ЛДПР, будучи отцом троих детей (кроме законного Игоря Лебедева, у Жириновского есть внебрачные сын Олег Эйдельштейн и дочь Анастасия Петрова) и дедом трех внуков (дети Лебедева), призвал россиян стремиться к одному ребенку во имя спасения глобальной экологии. Эта идея настолько понравилась украинским националистам, что они провели акцию в поддержку Жириновского и ЛДПР прямо на Майдане Незалежности в Киеве.

Акция поддержки ЛДПР на Украине
Акция поддержки ЛДПР на Украине

Если россияне Жириновскому не нравятся, то к петушкам, особенно молодым, лидер ЛДПР относится с большей заботой. Глава либерал-демократов искренне возмутился уничтожением цыплят-петухов фермерами ЕС и даже опубликовал пост об этом в своем Telegram-канале. Кроме того, "Петушками" на тюремном жаргоне называют пассивных гомосексуалистов. А вождь либерал-демократов и его ближайшее окружение всегда активно проявляли свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, то посещая гей-клубы, то "принимая в партию" обнаженных юношей в саунах.

Более того, накануне предвыборного съезда московские активисты ЛДПР начали раздавать в популярных у столичных мужеложцев местах партийную атрибутику с ЛГБТ-символикой. Особой популярностью у гомосексуалистов Москвы пользуются футболки с радужными принтами и надписью: "ЛДПР за разных людей и равные возможности". Не ограничиваясь радугой (основной символ ЛГБТ-сообщества — прим. ред.) на майках "жириновцы" накануне партсъезда также расстелили ковровую дорожку в цветах радуги перед главным входом в частное образовательное учреждение Жириновского — "Институт мировых цивилизаций".

"Население России в последние годы стремительно сокращается. Динамика такова, что в ближайшие годы мы и так потеряем миллионы человек. Огромные территории страны пустеют. Счет покинутых поселков, деревень идет на тысячи. Чтобы хоть как-то сохранить темпы экономического роста, нам приходится массово завозить трудовых мигрантов, что далеко не улучшает качество населения страны. Его (Жириновского — прим. ред.) заявление ведет к усугублению всех этих существующих проблем. Оно предательское по сути. А кто тогда будет защищать нашу Родину? Мигранты? Готов ли Жириновский показать пример и пожертвовать двумя из своих трех внуков или детей ради сохранения ресурсов? Получается, что следующим логичным шагом ЛДПР по профилактике рождаемости станет пропаганда гомосексуализма. Ожидать ли нам какой-нибудь законопроект по поощрению трансгендеров? Выступление Владимира Жириновского — классический пример экофашизма. Он слово в слово повторил основные тезисы этого движения, активисты которого считают перенаселение основной причиной разрушения окружающей среды. Но почему начал с России? Сын юриста настолько ненавидит русский народ, что рад его сокращению и хочет его окончательного истребления!" — полагает Якушев.

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Темы лдпр рождаемость владимир жириновский
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