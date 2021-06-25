ЛДПР предлагает ЛГБТ членство

Сегодня, 25 июня, стартовал XXIII предвыборный партийный съезд ЛДПР, на котором утвердили стратегию и партсписки либерал-демократов на предстоящих думских выборах-2021 в сентябре.

Не исключено, что в предвыборной гонке "соколы Жириновского" попытаются сделать упор на потенциальных избирателей из числа представителей секс-меньшинств. На это сегодня красноречиво намекала "радужная" ковровая дорожка перед главным входом в принадлежащее Жириновскому частное образовательное учреждение "Институт мировых цивилизаций" (ИМЦ), расстеленная перед началом партсъезда. Впрочем, популярный российско-немецкий журналист Игорь Мальцев скептически оценивает ставку ЛДПР на ЛГБТ-электорат. По словам журналиста, ожидать особой поддержки от гей-сообщества "жириновцам" не стоит, так как Жириновский "плохой гей" и "чужой среди своих".

"Жириновский, любезный, с самого начала своей политической карьеры в ЛДПР очень четко ориентировался и на гей-аудиторию тоже. И в этом деле он — политический пионер. Будучи медийным животным, он гей-тему никак не отражал в программе партии либо в речах, зато предлагал для изданий острую пищу для пересудов. То там, то тут на страницах изданий всплывали фото "Я и мальчики в сауне", "Жириновский в гей-клубе". На вопросы не отвечал прямо, предлагая фантазии электората разыграться самостоятельно, но никогда не участвовал в розыгрыше антигейских настроений, относился к сообществу положительно. Ну, и трудно относиться "отрицательно", если даешь интервью в питерском гей- клубе "69" в обнимку с молодыми голыми избирателями. Владимир Жириновский — мастер провокации, и если работает гей-тема, то он ее будет отрабатывать по полной с фейерверками, флагами и шампанским. Хотя классик Эдуард Лимонов утверждал, что в аббревиатуре LGBT Жириновский скорей B нежели G", — написал Мальцев.

Накануне съезда столичные активисты ЛДПР начали раздачу сувениров и агитматериалов с партийной атрибутикой и ЛГБТ-символикой в популярных у гомосексуалов Москвы местах. Как отмечают либерал-демократы, наибольшим спросом у московских геев пользуются майки с радужными принтами (радуга — один из главных символов ЛГБТ — прим. ред.) и лозунгом "ЛДПР. За разных людей и равные возможности".

Жириновский и другие либерал-демократы не раз публично демонстрировали свои симпатии к ЛГБТ-сообществу и лояльное отношение к пропаганде нетрадиционной любви. Например, в январе 2013 года во время рассмотрения Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете гей-пропаганды среди детей глава ЛДПР публично подчеркнул, что его партия не станет поддерживать закон о штрафах за пропаганду гомосексуализма срединесовершеннолетних. А недавно руководитель общественной организации "Царьград" и одноименного телеканала Константин Малофеев заявил, что свыше четверти "жириновцев" не имеют четкой позиции относительно недопустимости проведения в России легальных массовых ЛГБТ-демонстраций.

"26% представителей ЛДПР отказались четко и недвусмысленно отвечать на вопрос о поддержке гей-парадов. Это заставляет предположить, что члены ЛДПР, по сути, выступают за содомию и разврат", — отметил он.

Более того, в СМИ и социальных сетях активно распространяются слухи о многочисленных представителях гей-сообщества в недрах самой "желто-голубой" партии. Причем на довольно высоких постах. Например, недавно в интернете вирусно распространилось скандальное видео, датированное 29 мая этого года. На видеозаписи из предбанника одной из столичных саун за обильно накрытым столом сидят двое зрелых мужчин в компании двух миловидных юношей, и на майках молодых людей даже можно различить партийную аббревиатуру. Мы деликатно умолчим про пикантные подробности этого видеоролика, но через что этих молодых людей принимали в ряды ЛДПР — дают понять четко.

Несмотря на то, что подлинность видеозаписи не подтверждена, многочисленные слухи о гомосексуальных наклонностях руководства либерал-демократов ходят давно. Так, например, в начале июня бывший активист ЛДПР по имени Матвей рассказал в интервью телеканалу "Дождь" о сексуальных домогательствах со стороны высокопоставленных "жириновцев". По словам юноши, он целый год участвовал в мероприятиях ЛДПР из-за интереса к идеям Жириновского. Однако все заседания партийного отделения, к смущению молодого человека, по какой-то причине проходили исключительно в саунах. После очередного "выездного заседания" в доме отдыха на Волге, где ему сделали непристойное предложение, юноша решил покинуть партию.

"Сейчас ЛДПР активничает перед думскими выборами. Но гей-комьюнити, на которую якобы Жириновский и его партия работают, в ужасе шарахается от похотливого старца. Личная репутация лидера партии сильно подмочена скандалами с домогательствами и к взрослым, и к несовершеннолетним. Это бросает тень на всю комьюнити именно из-за публичности персонажа. Всем хочется быть Элтон Джоном в белых одеждах и никому — Жириновским, лапающим малолеток. К тому же — чем может помочь геям ЛДПР? Поюзать — да, а если нужна от партии помощь? Да отродясь никакой помощи сообществу от партии не поступало. Никому не нравится, когда их юзают и эксплуатируют тему для достижения своих политических целей", — отмечает Мальцев.