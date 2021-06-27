Избирательная кампания будет интересной с совершенно непредсказуемым результатом

Президент Владимир Путин подписал Указ "О назначении выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации". Они состоятся 19 сентября. Эксперт дал прогноз по возможным результатам этих выборов и единого дня голосования в целом. Какая кампания нас ждёт? Насколько изменится Госдума? Какой она будет? Почему система одномандатных округов — лучше? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

Политолог о встрече Путина и Байдена в Женеве: Задачи, которые были поставлены — выполнены

"Чужими руками загрести жар": как США планируют спасать газовый транзит Украины

"Минск-2" для Украины: и выполнить не может и отказаться нельзя

США не будут сразу валить все кибератаки на Россию, с нами сначала поговорят

Антипрививочники выигрывают информационную войну

Крымский потоп и ковид отдых не отменяют

— Алексей, выборы в Государственную Думу назначены на 19 сентября. Понятно, что лето будет горячим в политическом плане. "Единая Россия" недавно уже снизила свои ожидания. Рвутся разные новые люди. Как, на ваш взгляд, будет идти предвыборная кампания? Каковы ваши прогнозы по новому составу палаты?

— Вы торопитесь. Потому что еще не прошли серии съездов, где будут сформированы списки. Часть партий еще не сформировали списки, не приняли программы и так далее.

Условия, в которых будут выбираться Госдума, будут сложным, они будут ковидными, очень много будет инсинуаций. Поэтому кампания будет безумно интересная. Это понятно уже по тому, как парламентские партии и другие партии собираются готовить эти списки. Мне это уже интересно.

Новая Дума — стабильная система

Я думаю, что в нижней палате появится много новых людей, корпус Государственной Думы поменяется процентов на 40 максимум. Это — вполне хорошие новости, потому что у нас сформировался корпус законодателей.

У нас есть очень опытные депутаты, которые эффективны, и дай Бог, чтобы эти люди опять прошли на свои места, потому что они составляют костяк. Они уже быстро и хорошо разбираются с законами, исправляют ошибки, корректирует законодательство таким образом, чтобы мы довольно легко выходили из разных кризисных ситуаций.

У нас уже сложилась традиция, что 60-65% депутатского корпуса остается из прежнего состава. Мне кажется, что это — как раз то, что нужно, это говорит о стабильности политической системы.

А в нынешних условиях стабильность политической системы — это залог более-менее хорошего экономического развития. Я говорю без иронии совершенно.

Помимо выборов в Госдуму у нас еще будет и единый день голосования. Будем выбирать губернаторов, законодателей на региональном уровне. Там тоже будет очень интересно посмотреть на реакцию населения. Она покажет, с чем власть имущие или те, кто претендует на власть, пришли к определенной временной границе.

Люди будут голосовать исходя из той информации, которую получают сейчас, как власть законодательная, исполнительная, верховная реагируют на сложившиеся вызовы, как они себя ведут, как они способны разрешать проблемы населения.

Кто сколько получит

Поэтому я полагаю, "Единая Россия" получит свои 35-40%, потому что она работала, несмотря на определенные нюансы, связанные со скандалами, с обвинениями и так далее. Она все-таки работала, это — рабочая партия.

А вот КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" могут просесть. Я надеюсь, что кому-то из них придут на смену партии, которые не является технологичными проектами, а действительно будут наполнены энтузиастами, которые будут представлять интересы своих избирателей.

В этой связи, мне кажется, что наиболее справедлив был бы переход на одномандатные округа и отказ от партийных списков. Это — более честная схема, по которой депутаты получают свои мандаты.

Плюс должна быть возможность их отзывов, если они не исполняют свои обязанности. Избиратели должны иметь возможность отзывать депутатов. Там процедура простая: следующий по популярности просто получает депутатский мандат. Мне кажется, это — крайне важно.

На этих выборах ввести такую систему уже невозможно. Но хотя бы к следующим выборам такое должно быть. Может быть, и непримиримой оппозиции, которая ничего не делает, а только все критикует, тогда просто нечего будет делать на выборах.

— Есть мнение, что лучшие депутаты — одномандатники, потому что они независимые и работают эффективней, а партии — это всегда несвобода, партийные депутаты не ориентируются на простых людей. Как вы считаете?

— Партийная система более удобна для людей, у которых нет индивидуальности, которые привыкли прятаться за спинами, за партийными списками и так далее. Потому что партийный список — глухой. Это — ни о чем.

Мне кажется, что система одномандатных округов — действительно лучше, она — более честная. Полный переход на нее в значительной степени сможет сделать депутата, которого можно пощупать, с которым можно поговорить, и его можно отозвать.

— В первых думах половина депутатов — 225 человек — были одномандатники.

— Сейчас будет так же.

— Но та Дума была очень разнузданная, недисциплинированная. Там были даже явные клоуны и демагоги…

— Тогда не было политической культуры. Сейчас — уже не коты в мешке, которые тогда были. Они повылазили из этого мешка и творили, что хотели. Депутат Марычев только один чего стоил. Такая вакханалия была.

С тех пор политическая культура очень выросла. Сейчас у нас уже более-менее отработаны все приемы прекрасно, сформировалась политическая элита, есть из кого выбирать. Депутаты за редким исключением — очень ответственны.

И я уверен, что даже если мы перейдем полностью на одномандатные округа, "Единая Россия" все равно будет обладать самой крупной фракцией в Государственной Думе.

— Дмитрий Медведев сказал, что "Единая Россия" — вечна.

— А что мог сказать председатель партии?…