Путин призвал Европу подумать о будущем и договориться. А как же США?

В немецком еженедельнике Die Zeit 22 июня была опубликована статья президента России "Быть открытыми, несмотря на прошлое". Приурочена она к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Но речь в статье была не только и не столько о прошлом.

Не только о прошлом

В начале статьи Путин подчеркнул, что во время войны погибли десятки миллионов советских граждан, стране был нанесен огромный ущерб. "Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что стабильность и мир в Европе после войны во многом были обусловлены "историческим примирением нашего народа и немцев".

Однако надежда на то, что по окончании холодной войны континент станет единым — от Лиссабона до Владивостока — не оправдались.

"Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока", — говорится в статье.

"Именно в этой логике — в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, — Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времён той эпохи он и был создан", — отметил Путин.

По словам российского лидера, многие страны были поставлены перед выбором — или быть с коллективным Западом, или с Россией. Путин считает, что этот выбор был искусственным.

"Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?", — написал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия выступает за восстановление "всеобъемлющего партнёрства с Европой" и призвал не "тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок", а работать вместе над обеспечением "континентальной безопасность без разделительных линий" во имя "процветания Европы и мира в целом".

Как ответит Европа. И ответит ли

Путин еще раз обозначил те претензии, которые есть у Москвы к коллективному Западу. Это расширение НАТО на Восток, попытки поставить республики бывшего СССР перед выбором (ли Запад, либо Россия). Список претензий, конечно, куда обширнее — но эти, можно сказать, во главе списка.

В общем-то, на Западе они хорошо известны. И на протяжении нескольких последних лет европейские политики не демонстрировали желания понять аргументы России. Не говоря уж о том, чтобы начать их обсуждать…

Стоит напомнить, что в июне прошлого года в американском издании The National Interest была опубликована статья Путина, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Назвалась она "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Перекликается с названием нынешней статьи.

И разумеется, это неслучайно. Президент России подчеркивает, что мир и безопасность в Европе невозможны без доверия между ведущими державами континента. И России в том числе — наша страна готова работать над этим.

Среди комментариев к статье президента встречается мнение, что Путин предлагает договариваться европейцам без участия США. Соединенные Штаты действительно в статье упоминаются вскользь. Хотя едва ли можно всерьез рассчитывать на такой вариант. В Европе сейчас много говорят о восстановлении "трансатлантического единства".

Но это только одна из точек зрения. Вне всякого сомнения, в первую очередь для нормализации отношений нужна воля европейских политиков. А вот насчет этого есть большие сомнения. Впрочем, забегать вперед тоже не стоит, подождем, как будут развиваться события.