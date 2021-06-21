Депутатские амбиции Пекарева: кто метит в Московскую областную думу

Председатель совета депутатов Электростали Владимир Пекарев вновь решил занять депутатское кресло в Московской областной думе. Связанный с множеством скандалов чиновник, "взявший под крыло" все выгодные в финансовом плане отрасли Электростали, будет выдвигаться в областную думу от 25-го одномандатного избирательного округа.

В начале июня стали известны результаты праймериз "Единой России" в Московской области. Помимо кандидатов в Госдуму были определены главные претенденты на попадание в областной законодательный орган. Одним из главных кандидатов в Мособлдуму является Владимир Пекарев — депутат, прошедший долгий путь бизнесмена и политика.

Политическое развитие Пекарева

Деловая и политическая карьера Пекарева была заложена в 90-е годы. Будущий политик в 1995 году создал и возглавил компанию "ОСТ-Алко", далее превратившуюся в группу компаний. Торговля алкоголем в те времена была крайне прибыльным бизнесом и сопровождалась "околокриминальными" элементами. Как выяснили журналисты, работа Пекарева в то время могла находиться под защитой криминального авторитета Владимира Симоненко по прозвищу "Сима".

Всего через пару лет после запуска выгодного для себя алкогольного бизнеса Пекарев решил заняться политикой и стал депутатом Московской областной думы. Каким образом он смог занять столь высокую должность, фактически не имея опыта в подобной работе, остается неизвестно. Еще через два года, в 1999 году Пекарев был избран депутатом Госдумы, находясь в этом статусе до 2011 года, после чего вновь был выбран в Мособлдуму. В 2016 году, на очередных выборах в областную думу Пекарев набрал большинство голосов, однако в конечном итоге от депутатского мандата отказался, став главой округа Электросталь вместо ушедшего в отставку Андрея Суханова. В 2020 году, сложив с себя полномочия мэра, стал председателем совета депутатов Электростали.

Описанная политическая карьера Пекарева сопровождалась большим количеством скандалов. Ведь с приходом на пост главы Электростали, в городе началась "перестройка" в различных отраслях, которая, вероятно, могла повлиять на финансовое благополучие самого Пекарева. Мы опишем лишь часть из множества изменений, произошедших в городе после прихода на пост главы Пекарева и вызывавших недовольство местных жителей.

"Пекаревский сбор" в системе ЖКХ

Новый мэр Электростали, как сообщали СМИ свою работу в округе начал с передела финансово хозяйственной деятельности бюджетных организаций, предприятий ЖКХ, образования и спорта, земельно-имущественных отношений администрации, среднего и малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что Пекарев будучи главой округа решил "подмять" под себя обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) всего жилого фонда Электростали. Делал он это, предположительно, через свою организацию ГИС (Городская инженерная служба), зарегистрированную в Павловском Посаде, а также при помощи зятя Дмитрия Гусева, которого назначил заместителем по ЖКХ.

Как считают журналисты, используя свою власть "дельцы" неправомерно предоставляли жителям в едином платежном документе за коммунальные услуги некий договор оферты. В нем было прописано появление дополнительной статьи об оплате "обслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования", причем по ценам в пять раз дороже, чем у конкурента и старейшей организации Электростали ПМК-90. Этот платеж, которые многие демонстративно зачеркивали в платежном документе, прозвали "Пекаревским сбором".

Сфера образования

С приходом на пост главы, как писали журналисты, Пекарев якобы "приватизировал" МУП "Комбинат школьного питания" (КШП) вместе с муниципальным имуществом, благодаря чему его частное предприятие "Ямкинский молочный завод" освоил бюджетные деньги в рамках предоставления горячего питания детям. Предположительно, средства могли направляться напрямую мэру. Утверждать наличие подобных нарушений наша редакция не берется, поскольку официального подтверждения данной информации найти не удалось.

Стоит отметить, что "Ямкинский молочный завод" неоднократно фигурировал в отчетах надзорных инстанций в качестве нарушителя санитарных норм. Какое в итоге питание предоставлялось детям, можно лишь предполагать.

В сфере образования примечателен еще один момент. Администрация города призывала родителей школьников носить стандартную форму, которую нужно было покупать у Павло-Посадского камвольного комбината, деятельность которого СМИ также связывали с Пекаревым.

Спорт и охранный бизнес

Отраслевые изменения коснулись и систему спорта. В 2017 году руководители МУ "СОК Электросталь" (спортивно-оздоровительный комплекс), а также директор МБУ "СШОР по хоккею с шайбой "Кристалл-Электросталь" попали под серьезный прессинг со стороны администрации. Их "попросили" освободить свои должности, чтобы нанять специалистов из Павловского Посада. Местные жители предполагали, что спортивная сфера теперь также входит в список интересов "новой команды Пекарева". Ведь через вышеуказанные спортивные учреждения проходят огромные как бюджетные, так и спонсорские средства, которые должны идти на развитие детского и юношеского спорта.

Внимания заслуживает и охранный бизнес города, к функционированию которого также может быть причастен Пекарев. Речь идет о подозрительно бурном развитии частного охранного предприятия (ЧОП) "Союз-ОСТ", совладелицей которого до середины 2018 года выступала родная дочь чиновника Елена Пекарева.

От ремонта подъездов до мусорных полигонов

В сфере ремонта также наблюдались подозрительные изменения. Как место мэра занял Пекарев, Электросталь "взлетела" в областных рейтингах — было отремонтировано 200 подъездов. Цифры казались внушительными, пока результат работы не был проверен Министерством ЖКХ Московской области и Ассоциацией председателей совета многоквартирных домов. СМИ сообщали, что число отремонтированных объектов якобы завышено, а завершенные работы могли сопровождаться серьезными нарушениями и низким качеством материалов.

Кроме того, при проведении ремонта не учитывалось мнение местных жителей, не проводились собрания, хотя руководство города об этом сообщало официально. Не исключено, что инициативы в сфере ремонта преследовали две важные цели — создать новому главе положительный образ управленца, а также, вероятно, за счет экономии целевые бюджетные средства могли использоваться не по назначению.

В 2017 году СМИ сообщали о ситуации с "мусорной отраслью", которой также было уделено внимание Пекаревым. По словам журналистов, глава Электростали выдал распоряжение по замене организации по сбору и перевозке мусора. На смену старому подрядчику пришла якобы "не чужая" для мэра ООО "ЭКО ГАРАНТ". Прежний договор по вывозу городских отходов на полигон ТБО "Тимохово" был разорван, и отходы под видом пересортировки, незаконно свозились на официально закрытый в 2013 году полигон ТБО "Электростальский". Осложняло ситуацию недовольство дачников СНТ "Горелый лес", у которых фактически на глазах свалка увеличивалась в размерах.

В активе Пекарева имеются и другие инициативы, которые, вероятно, позволили повысить благосостояние как лично ему, так и его приближенным. Другими словами, правление Пекарева на посту главы Электростали вызывало вопросы как общественности, так и СМИ. Сейчас чиновник, который уже давно функционирует в данном округе, стремится попасть в Московскую областную думу. Учитывая, что в 2016 году он отказался от депутатского кресла, можно предположить, что его нынешнее стремление на место в Мособлдуму может быть связано с тем, что за время своего правления он успел "подмять" под себя выгодные в финансовом плане сферы, как ранее об этом сообщали СМИ.