Почему Путин и Медведев не возглавят "ЕР" на выборах в Госдуму

В субботу, 19 июня, в российской столице прошёл XX съезд "Единой России". По сути, это было предвыборное мероприятие. На нём было определено, кто возглавит партию на выборах.

Пятёрка во главе партийного списка

Ранее было достаточно много информации, что партийный список на думских выборах может возглавить президент России Владимир Путин. Точнее сказать, были такие предположения — хотя подчёркивалось, что это только вариант, причём не самый вероятный.

Владимир Путин съезд единороссов посетил и выступил перед его делегатами с речью. Партийный список президент не возглавил, но без сюрприза не обошлось.

В первую пятёрку партийного списка президент предложил включить

министра обороны Сергея Шойгу,

главу МИД Сергея Лаврова,

главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко,

сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елену Шмелёву

и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

А вот Дмитрия Медведева, председателя партии, в числе первых лиц на выборах не оказалось. Он по-прежнему возглавляет партию, будет участвовать в избирательной кампании — но не как один из кандидатов. Хотя не факт, конечно, что и Сергей Шойгу, и Сергей Лавров в случае победы "Единой России" на выборах перейдут работать в Госдуму.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выбор президента был "обусловлен авторитетом тех, кто предложен", "обусловлен востребованностью, определённой ротацией новых лиц".

"Партия находится в движении, постоянно обновляется, и, насколько мы понимаем, это встречает поддержку", — сказал Песков.

Мнения экспертов

По мнению главы Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, "президент не пошёл во главе списка, потому что его бы сравнивали с его предыдущими итерациями, в том числе с президентскими выборами".

"Как правило, это происходит крайне редко (когда глава государства возглавляет список на парламентских выборах. — Ред.). С учётом того, что у нас не партийная система, плюс ко всему президент Российской Федерации позиционируется как человек, который находится над партиями, это были бы дополнительные риски. Особой целесообразности бы не было", — сказал эксперт Pravda.Ru.

По мнению Дмитрия Абзалова, "Медведев не мог пойти в эту позицию, потому что он тащил бы определённый шлейф в избирательную кампанию".

"Плюс ко всему он бывший премьер, поэтому на его фоне странно бы смотрелись все остальные кандидаты", — считает политолог.

Дмитрий Абзалов уверен, что с первой пятёркой списка "Единой России" все позиции среди групп избирателей и их интересов были учтены.

"Все электоральные позиции представлены. Есть возрастная, есть международный сегмент, есть "скрепы", есть и относительно молодёжный сегмент. Единственное, что слабая позиция по зумерам, я бы сказал. Но я так понимаю, что частично на себя это направление возьмет Шмелёва. Из всего вышеперечисленного, такой расклад даёт самый широкий охват", — полагает политолог.

Генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин на 99 процентов был уверен в том, что президент не возглавит список "Единой России".

"Я не видел никаких оснований для того, чтобы президент лично возглавлял список. Партия, как сказал сам президент, вполне способна, сильна и эффективна, обладает всеми необходимыми ресурсами, как идеологическими, так и технологическими и организационными. Поэтому ей вполне по плечу провести эту избирательную кампанию", — сказал эксперт Pravda.Ru.

По его мнению, Дмитрий Медведев не оказался в списке по той причине, что предложенный главой государства вариант "является исчерпывающим".

"Поддерживать его ещё лидером партии, мне кажется, не очень целесообразно. В этом смысле партия создала такой список, который отражает весь спектр основных популярных людей, представляющих разные сферы деятельности. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич сосредоточится на технологической работе, связанной с организацией самой избирательной кампании. Я думаю, это будет вполне уместно", — сказал Анатолий Гагарин.

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