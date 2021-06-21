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Автор Антон Куликов

Почему Путин и Медведев не возглавят "ЕР" на выборах в Госдуму

Политика

В субботу, 19 июня, в российской столице прошёл XX съезд "Единой России". По сути, это было предвыборное мероприятие. На нём было определено, кто возглавит партию на выборах.

Почему Путин и Медведев не возглавят "ЕР" на выборах в Госдуму

Пятёрка во главе партийного списка

Ранее было достаточно много информации, что партийный список на думских выборах может возглавить президент России Владимир Путин. Точнее сказать, были такие предположения — хотя подчёркивалось, что это только вариант, причём не самый вероятный.

Владимир Путин съезд единороссов посетил и выступил перед его делегатами с речью. Партийный список президент не возглавил, но без сюрприза не обошлось.

В первую пятёрку партийного списка президент предложил включить

  • министра обороны Сергея Шойгу,
  • главу МИД Сергея Лаврова,
  • главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко,
  • сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елену Шмелёву
  • и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

А вот Дмитрия Медведева, председателя партии, в числе первых лиц на выборах не оказалось. Он по-прежнему возглавляет партию, будет участвовать в избирательной кампании — но не как один из кандидатов. Хотя не факт, конечно, что и Сергей Шойгу, и Сергей Лавров в случае победы "Единой России" на выборах перейдут работать в Госдуму.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выбор президента был "обусловлен авторитетом тех, кто предложен", "обусловлен востребованностью, определённой ротацией новых лиц".

"Партия находится в движении, постоянно обновляется, и, насколько мы понимаем, это встречает поддержку", — сказал Песков.

Мнения экспертов

По мнению главы Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, "президент не пошёл во главе списка, потому что его бы сравнивали с его предыдущими итерациями, в том числе с президентскими выборами".

"Как правило, это происходит крайне редко (когда глава государства возглавляет список на парламентских выборах. — Ред.). С учётом того, что у нас не партийная система, плюс ко всему президент Российской Федерации позиционируется как человек, который находится над партиями, это были бы дополнительные риски. Особой целесообразности бы не было", — сказал эксперт Pravda.Ru.

По мнению Дмитрия Абзалова, "Медведев не мог пойти в эту позицию, потому что он тащил бы определённый шлейф в избирательную кампанию".

"Плюс ко всему он бывший премьер, поэтому на его фоне странно бы смотрелись все остальные кандидаты", — считает политолог.

Дмитрий Абзалов уверен, что с первой пятёркой списка "Единой России" все позиции среди групп избирателей и их интересов были учтены.

"Все электоральные позиции представлены. Есть возрастная, есть международный сегмент, есть "скрепы", есть и относительно молодёжный сегмент. Единственное, что слабая позиция по зумерам, я бы сказал. Но я так понимаю, что частично на себя это направление возьмет Шмелёва. Из всего вышеперечисленного, такой расклад даёт самый широкий охват", — полагает политолог.

Генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин на 99 процентов был уверен в том, что президент не возглавит список "Единой России".

"Я не видел никаких оснований для того, чтобы президент лично возглавлял список. Партия, как сказал сам президент, вполне способна, сильна и эффективна, обладает всеми необходимыми ресурсами, как идеологическими, так и технологическими и организационными. Поэтому ей вполне по плечу провести эту избирательную кампанию", — сказал эксперт Pravda.Ru.

По его мнению, Дмитрий Медведев не оказался в списке по той причине, что предложенный главой государства вариант "является исчерпывающим".

"Поддерживать его ещё лидером партии, мне кажется, не очень целесообразно. В этом смысле партия создала такой список, который отражает весь спектр основных популярных людей, представляющих разные сферы деятельности. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич сосредоточится на технологической работе, связанной с организацией самой избирательной кампании. Я думаю, это будет вполне уместно", — сказал Анатолий Гагарин.

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Владимир Путин выступает на съезде «Единой России»
Редактор: Елена Тимошкина
Темы сергей шойгу сергей лавров елена шмелева единая россия денис проценко анна кузнецова дмитрий песков владимир путин дмитрий абзалов выборы в госдуму дмитрий медведев анатолий гагарин
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