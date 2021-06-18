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Автор Антон Куликов

Прощание Славянки: почему депутаты взбунтовались против краевой власти

Политика

В Приморье в одном из городских поселений разразился настоящий муниципальный кризис. Взбунтовались депутаты муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского района. Они объявили о сложении полномочий и написали письмо президенту России.

Прощание Славянки: почему депутаты взбунтовались против краевой власти

Депутаты слагают полномочия

На заседании 18 июня одиннадцать из 15 депутатов проголосовали за решение о прекращении полномочий. Это решение они объяснили давлением со стороны районных и краевых властей.

"После визита 8 июня в Славянку губернатора Олега Кожемяко на депутатов был развернут массовый прессинг с целью отмены ранее принятых решений, находящихся в рамках их полномочий", — сообщается на официальной странице муниципального комитета в Instagram.

В письме президенту России сказано, что "депутатам-бизнесменам угрожали проблемами с бизнесом, а депутатам-бюджетникам обещали проблемы на работе". "При всех встречах краевых чиновников присутствовал глава района Иван Степанов", — отмечается в обращении.

Стоит отметить, что в течение недели после визита губернатора в Славянке побывали вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошка, его заместитель Данил Гончарук и глава департамента внутренней политики Захар Овчинников. И не сказать, что это обычное дело для поселка городского типа, в котором проживает менее 12 тысяч человек…

Споры об инвестициях

Вообще говоря, основанием для визита губернатора стала большая экологическая проблема. Еще в прошлом году после тайфуна на побережье выбросило тысячи тонн водорослей. Которые до сей поры не убраны. А их гниение является причиной сильного дискомфорта для жителей Славянки — это если говорить очень мягко.

Но гниющие водоросли — это еще не всё. Дело в том, что уже несколько лет в Славянке идут споры относительно строительства угольного терминала.

Некоторое время назад депутаты муниципального комитета приняли поправки в генплан Славянки, которые предусматривают строительство терминала. Процедура предусматривает общественные слушания. Они состоялись и большинство присутствовавших строительство терминала поддержали.

Однако в прокуратуре поставили под сомнение результаты слушаний. Собственно, по этому поводу во время визита в Славянку высказался и губернатор (цитата по сайту "ОТВ-Прим"): "Мы категорически против тех решений, которые были незаконно проведены. На это имеется протест прокуратуры о том, что публичные слушания были проведены с нарушением закона. Мы видим это и по тем жителям Славянки, с кем встречались. Они крайне недовольны. Без их участия принимались эти решения. Непонятно и отсутствие проекта, и объём вложений, какие виды работ будут вестись, что будет делаться с той сопкой, куда будет деваться грунт, и вообще, что там будет происходить. Ничего этого не было представлено людям".

В общем, дело выглядит так, что депутаты поддержали строительство угольного терминала, а краевые власти и местная исполнительная власть выступили против. При этом и те, и другие ссылаются на поддержку жителей Славянки. По мнению депутатов, привлечение инвестиций создаст дополнительные рабочие места. По мнению краевых властей, непроработанность проекта несет массу рисков, в том числе для экологии. А деятельность угольных терминалов в приморских портах и в самом деле большая проблема…

При этом надо заметить, что раз депутатов Славянки выбирали местные жители, то им в первую очередь и спрашивать с них. А так ситуация, в общем, классическая для российских регионов — подключение административного ресурса для получения нужного результата.

Может, депутаты и в самом деле приняли спорное решение. Но чтобы его оспорить, существуют вполне определенные процедуры. Например, обращение в суд. И это вполне соответствовало бы нормам демократии. А вот административное вмешательство таковым явно не отвечает.

Стоит заметить, к слову, что в начале 2020 года в порт Славянка был перебазирован плавучий космодром Sea Launch ("Морской старт"). Правда, на доходам местного бюджета этот проект никак не помог — в том же году "Морской старт" был заморожен на неопределенный срок.

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Темы депутаты олег кожемяко приморский край
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