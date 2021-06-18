Кто круче? Сравнение самолётов и лимузинов Путина и Байдена

Западная пресса пристально изучала автомобили мировых лидеров. Пока Владимир Путин и Джо Байден решали судьбу мира, обыватели и журналисты сравнивали их кортежи и самолёты.

Автомобили Путина и Байдена

Как пишет Daily Mail (Великобритания), Байден прибыл на бронированном "кадиллаке" по кличке "Зверь" стоимостью 1,5 миллиона долларов.

Путин появился в Женеве на отечественном Aurus "Сенат", с 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил.

Специалисты отмечают, что "Зверь" укомплектован камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней, которая выдерживает взрыв бомбы. Его двери весят столько же, сколько у самолёта "Боинг 757", а шины невозможно проколоть.

Автомобиль также имеет встроенную современную систему связи, оснащён безопасной кислородной системой и запасом собственной крови президента на случай чрезвычайной ситуации.

Ему не страшны химическая и биологическая атаки, он выдерживает также пулевую стрельбу и взрывы, имея окна толщиной 7,6 сантиметра. При этом толщина комбинированной брони из стали и керамики составляет 20 сантиметров.

У его российского коллеги — аналогичный по защите (высший уровень) бронированный лимузин представительского класса от российского автомобильного бренда класса "люкс" НАМИ.

Гражданскую модель "Сената", чей внешний вид явно вдохновлён британскими седанами "Роллс-Ройс", производит компания с крупной долей государства.

Марка Aurus уже как минимум год на слуху, но во многом остаётся пока ещё "тёмной лошадкой" российского автопрома. Уже и президент страны на самом главном "Аурусе" по всему миру перемещается, и на правительственном уровне эти автомобили используются, и на парадах, и даже в гонках бренд задействован, но по-прежнему нет полной ясности со сроками серийного производства линейки. Пока автомобиль выпускается довольно ограниченными партиями.

По сути, самолёты и лимузины президентов — прямое отражение технических возможностей страны.

Самолёты глав государств

Если вспомнить о самолётах глав государств, то в распоряжении лётного отряда "Россия", обслуживающего президента России, находятся несколько "Ил-96-300ПУ", "Ту-204" и "Ту-214".

Основным бортом является "Ил-96". На 95% это типовой самолёт. Но, разумеется, оборудованный спецсвязью, системами защиты от пуска ракет и всем необходимым для работы. Трамп летал на Boeing 747-200B и имеет три отсека — президентский, для сопровождающих лиц и персонала и общий.

По сути, лайнеры Путина и Трампа примерно равны — комфорт, безопасность и системы связи на одном уровне. Но у Путина акцент на практическом применении пространства, у Байдена — на присущей американцам гигантомании.

Остальные лидеры летают на своих лайнерах высокого класса. Например, канцлер Германии Ангела Меркель использует Airbus A340-300, а президент Франции Эмманюэль Макрон — Airbus A330-200. Так что вопрос престижа всё время стоит на первом месте в таких ситуациях.

Отметим, что стандартный кортеж президента США — в среднем 69 машин, включая машину с "ядерным футболом" и обязательную "скорую" (Байден ни при чём, это давняя традиция на случай ЧП, покушений или заболеваний). В целом, действительно, кому что ближе.

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