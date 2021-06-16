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Автор Антон Куликов

Убеждение не работает: вакцинацию делают обязательной

Политика

"В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг", — мэр Москвы Сергей Собянин 16 июня сообщил, что в российской столице начинается обязательная вакцинация. Против которой, отметим, что еще совсем недавно выступил президент России.

Убеждение не работает: вакцинацию делают обязательной

Дискуссии об обязательной вакцинации

В последние пару недель в нашей стране вновь растет число заболевших COVID-19. Эксперты открыто говорят о "третьей волне", пик которой может быть достигнут к середине июля. Это, конечно, только предположение. Но по уже имеющемуся опыту, сначала волна заболевания "накрывает" столицу, затем распространяется в регионах. А с учетом того, что сейчас сезон отпусков и на российских курортах наблюдается ажиотаж, картина получается не самая оптимистичная.

Про возможность обязательной вакцинации в мае порассуждал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что это гипотетические размышления. Но когда это звучит от человека, занимающего такую должность, то резонанс по определению будет. Он и был.

О необходимости обязательной вакцинации заявляли и власти российских регионов. В конце мая в Якутии попытались ввести таковую, однако это начинание было быстро дезавуировано (причем самими же властями республики).

В конце концов, свою точку зрения на этот вопрос высказал и президент России: "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя".

Пока не для всей страны. Пока...

Однако сказано это было до очередной вспышки заболевания. А сейчас мэр Москвы подчеркивает, обосновывая необходимость вакцинации: "Это личное дело … до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса".

Столичные власти рассчитывают, что до 15 августа второй компонент вакцины получат 60 процентов работающих в сфере торговли и услуг. К слову, обязательную вакцинацию для отдельных категорий трудящихся вслед за Москвой ввели и власти Подмосковья.

Стоит отметить, что по официальным данным, на середину июня в России были полностью (то есть получили два компонента вакцины) менее 14,5 миллионов человек. Это менее десяти процентов населения. Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы были вакцинированы не менее 60 процентов.

Источник "Интерфакс" в правительстве сообщил, что обязательную вакцинацию в масштабах всей страны вводить пока не планируется. На данном этапе все остается на усмотрение властей регионов.

По его словам, "в каких-то регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости, в каких-то, наоборот, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается, поэтому вводить обязательную вакцинацию по всей стране в настоящее время нецелесообразно".

И к слову сказать, дискуссии об обязательной вакцинации идут не только в России. В мае Национальная медицинская академия Франции предложила в обязательном порядке вакцинировать представителей отдельных профессий. Президент Эмманюэль Макрон не исключил такое развитие событий, хотя ранее отрицал возможность обязательной вакцинации.

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