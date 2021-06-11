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Автор Антон Куликов

Проект закрыт: Касьянов отказался от выборов в Госдуму

Политика

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов заявил, что участвовать в грядущих думских выборах эта организация не будет.

Проект закрыт: Касьянов отказался от выборов в Госдуму

ПАРНАС отказался от участия в выборах

Сейчас у ПАРНАСа наблюдаются определенные проблемы с Министерством юстиции. Дело в том, что это ведомство в мае направило партии предупреждение о недопустимости участия в деятельности "Открытой России" (связана с Михаилом Ходорковским). Она признана нежелательной иностранной организацией.

Министерство юстиции обязало ПАРНАС устранить выявленные нарушения до 15 июня. Председатель партии Михаил Касьянов 8 июня направил в министерство ответ, в котором заявил об отсутствии участия в юридическом лице партии каких-либо иностранных организаций и ошибочности предупреждений ведомства. В общем, Минюст может подать иск, если в ведомстве сочтут, что ПАРНАС не устранил нарушения.

На фоне этих проблем Михаил Касьянов заявил "Коммерсанту", что партия не будет участвовать в выборах в Госдуму.

"Коалиция не создана и не создается. Это означает, что не будет единого участия в выборах, никакого единого списка мы составлять не будем, никого выдвигать не будем и участвовать в выборах, мы, ПАРНАС, не будем",- сказал он.

Сам Касьянов связал это с тем, что внесистемная оппозиция не смогла объединиться из преследований со стороны властей. Для него это, пожалуй, самое простое объяснение, почему ПАРНАС отказывается от участия в выборах.

Все к тому и шло

Между тем, партия зарегистрирована в установленном законом порядке. И может участвовать в избирательной кампании. В теории. На практике же дело не только и не столько в пресловутом "преследовании".

ПАРНАС принимал участие в выборах в Госдуму в 2016 году — и набрал менее одного процента голосов по партийным спискам. После этого партия ушла в тень, активного участия в региональных выборах она не принимала. Точнее сказать, вообще никакого участия не принимала.

Осенью прошлого года произошло странное событие — Михаил Касьянов и Дмитрий Гудков объявили о создании Гражданской коалиции, обнародовав по этому поводу Манифест.

Правда, дальше дело не двинулось. А в марте, на съезде ПАРНАСа, в резолюции съезда партия призвала создать "широкое движение за перемены", выдвинув единый список кандидатов от всех либеральных сил. На этот призыв, в общем, тоже никто не обратил внимания.

Так что нынешнее заявление Касьянова, в общем, следовало ожидать. Самостоятельно участвовать в выборах ПАРНАС попросту не может, на это у партии нет ресурсов. Перспектив заручиться поддержкой избирателей тоже никаких. Остается только обвинять власть в давлении…

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Темы парнас михаил касьянов выборы в госдуму
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