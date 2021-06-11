Никто не вышел поддержать ФБК Навального: эксперты оценили значимость событий

Решение суда о признании ФБК Алексея Навального экстремисткой организацией не вызвало протестов в РФ. Эксперты оценили значимость событий.

ФБК Навального пытался организовать "цветную революцию"

Мосгорсуд по иску Генпрокуратуры в среду признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального, его же Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, признан иноагентом), а также штабы блогера.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в материалах были данные, составляющие гостайну.

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной", — говорится в сообщении суда.

ФБК получил по заслугам

В комментарии для Pravda. Ru публицист, общественный деятель, член Центрального совета Русского военно-исторического общества Армен Гаспарян отметил, что это "адекватная оценка деятельности структур Навального" по организации противоправных действий, в том числе, "прыжков на полицию".,

"Господина Навального и всех прочих этих клоунов предупреждали, что не надо будить лихо, пока оно тихо. Но это же бессмысленно. С таким же успехом вы можете общаться с банкой консервированной фасоли, как справедливо отметил координатор "Открытой России" (Михаил) Ходорковский. Его очень сложно назвать сторонником власти. Но он это максимально точно описал", — сказал Армен Гаспарян.

Отвечая на вопрос, почему никто не вышел с протестами против решения суда, общественный деятель отметил, что сетевой "хомяк", который является сторонником Навального, "сам по себе не думающий, он лишь исполняет то, что говорит гуру".

"А не позвали их потому, чтобы не демонстрировать немощь. Очевидно, что каждая следующая акция становится все более малочисленной. Если, условно, выйдет тысяча человек по стране, вы как будете потом кураторам процесса объяснять", — резюмировал Армен Гаспарян.

Поведена зачистка политического поля

Со своей стороны, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев заметил в разговоре с Pravda. Ru, что власти "продемонстрировали дурость, исключив оппозицию из политики".

"Потому что если в стране нет реальной оппозиции, то в стране не может быть никакой ни политической, ни социальной, ни экономической динамики. В стране наступает застой", — сказал политик.

Отсутствие протестов Андрей Нечаев объяснил нежеланием руководства ФБК подставлять свои сторонников под репрессии.

"У ответственных политиков подставлять людей под дубинки, аресты, тюремные заключения рука не поднимается", — сказал политик.

Андрей Нечаев полагает, что протестный потенциал в РФ "существенно ослаблен", но предполагает, что в значительной степени активность структур Навального перенесётся в интернет, в социальные сети.

"Потом они найдут какую-то новую форму офлайн", — отметил политик.

26 апреля прокуратура своим решением приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального", спустя три дня их координатор Леонид Волков заявил, что они будут распущены.

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу Ив Роше, после вынесения упомянутого выше решения суда пообещал, что его команда "эволюционирует" и "не отступит" после признания фонда и штабов экстремистскими организациями. Об этом он написал в Instagram.

"Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. Штабы — не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис" — подчеркнул он.

Справка. ФБК был основан в 2011 году, известен расследованием коррупционных деяний в высших эшелонах власти. Навальный участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году и намеревался баллотироваться в президенты России в 2017–2018 годах. В связи с принятием решения суда, ему запрещено принимать участие в выборах, запрет действует десять лет после снятия или погашения судимости.

После того как решение о признании вышеупомянутых организаций экстремистскими подтвердит вторая судебная инстанция сотрудники ФБК и активисты штабов Навального, если будут продолжать деятельность, могут быть привлечены в качестве обвиняемых по ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Максимальный срок лишения свободы для руководителей — десять лет, для участников запрещенной организации — шесть лет. За вовлечение в деятельность экстремистских организаций грозит до восьми лет;

А тем, кто участвует в финансировании (независимо от суммы пожертвований), будет грозить уголовная ответственность по ст. 282.3 УК. Максимальный срок лишения свободы по ней — десять лет.

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