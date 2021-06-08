Кто более нелеп: зачем Собчак провоцировала экс-солистку "Тату"

Бывшая вокалистка группы "Тату" Юлия Волкова считает, что так называемый закон Димы Яковлева хороший, поскольку запрещает играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Глупость? Конечно. Но на самом деле это совершенно не повод швырять камни в огород экс-участницы "Тату".

Ксения Анатольевна vs Юлия Олеговна

Так Юлия Волкова ответила на вопрос Ксении Собчак, который был задан в передаче, посвящённой 20-летию "Тату". В рамках программы Собчак поговорила с экс-солистками группы "Тату" Юлией Волковой и Еленой Катиной.

Ну а поскольку недавно Юлия Волкова попыталась начать политическую карьеру и приняла участие в предварительном голосовании "Единой России", то Ксения Анатольевна не упустила шанс подловить Юлия Олеговну на незнании российских законов.

И поинтересовалась, как Волкова относится к "закону Димы Яковлева" — так называется закон, который запрещает гражданам США усыновлять российских сирот. Волкова растерялась и сперва сказала, что не готова обсуждать эту тему. Тогда Собчак сказала ей, что это "закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть".

И Волкова согласилась с тем, что это правильная норма: "Согласна. Если дети играют в футбол там, где есть дороги и машины, — это опасно. Когда ты в игре, ты можешь выбежать на дорогу".

Трудно сказать, ставила ли своей целью Ксения Собчак, чтобы всё внимание было сконцентрировано исключительно на этом моменте интервью. Вообще говоря, оно было посвящено группе, которая в своё время была известна и за пределами России.

Чего хотела добиться Собчак

Насколько корректно было задавать вопрос с таким "уточнением", чтобы воспользоваться неосведомлённостью собеседника и продемонстрировать его (или в данном случае её)… А что, собственно, продемонстрировать? Глупость, невежество? Показать, что такие люди идут на праймериз "Единой России"?

Собственно, предварительный отбор Юлия Волкова не прошла, она проиграла праймериз в Ивановской области. Ну да в данном случае это просто уточнение. И вообще говоря, почему экс-солистка "Тату" не могла принять участие в предварительном отборе? Только потому, что она когда-то была участницей группы?

Что касается самой Ксении Собчак, то понятно, что она куда больше ориентируется в теме. Всё же кандидатом в президенты была. А в 2012 году, когда принимали "закон Димы Яковлева", состояла в Координационном совете оппозиции. И честно говоря, ещё неизвестно, что глупее — нынешний ответ Волковой, который из неё вытянули обманом, или заседания КСО, в которых принимала участие Ксения Собчак.

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