Давно пора: России предлагают наказывать другие страны за запрет русского языка

В Совете Федерации подняли вопрос о санкциях в отношении государств, в которых нарушаются права русскоязычных граждан на пользование родным языком. Сенаторы запланировали в ближайшее время заняться разработкой предложений по ограничительным мерам, чтобы затем передать их на рассмотрение в правительство.

Поменьше торговать

Поводом стало очередное обращение к международным парламентским организациям, парламентам и общественности с призывом защитить право на пользование родным языком, в том числе на обучение на нем. Совфед принял его 2 июня. В ходе обсуждения обращения сенаторы подняли вопрос, сколько можно принимать подобные документы и не пора ли перейти к действиям.

"Вам не кажется, что нужно бы параллельно с этим обращением еще одно обращение направить в наше любимое правительство и попросить их, чтобы в отношении стран, которые в течение уже многих десятилетий нарушают, в том числе закон о русском языке и права русскоязычных граждан… Может быть, пора экономические санкции в отношении этих стран предпринять? Поменьше торговать с ними, поменьше им газа туда, нефти и так далее", — сказала сенатор от Приморского края Светлана Горячева.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложение поддержала. "Ну что мы действительно все уговариваем, призываем. Это безусловно надо, но, может быть, уже злостных нарушителей прав русскоязычных граждан надо как-то и другими мерами попытаться образумить?" — цитирует спикера верхней палаты российского парламента ТАСС.

Матвиенко поручила комитетам по международным делам, по образованию и по экономической политике подумать и подготовить соответствующие предложения.

Надо так полагать, что речь в первую очередь идет о прибалтийских государствах и Украине. Надо заметить, что заметить, что в последние годы торговля и иное экономическое сотрудничество с этими странами и так постоянно сокращается.

Необходимая мера

Например, грузооборот Рижского порта в 2020 году составил 23,7 млн тонн грузов, что на 27,6% меньше, чем годом ранее. Понятно, что во многом из-за пандемии. Но не только, через этот порт шли большие объемы российского экспорта — угля, нефтепродуктов, продукции химической отрасли и так далее. Однако они постоянно сокращаются.

Такая же ситуация и в других прибалтийских портах, и в перевозках по железной дороге.

Но почему же Россия ранее не использовала этот, так сказать, инструментарий? Ведь об ущемлении прав русскоязычного населения говорят уже не один год.

"Вопрос "почему раньше не использовала" не ко мне, а к неповоротливости нашего депутатского корпуса", — сказал "Правде.Ру" политолог Алексей Мухин.

По его мнению, подобная мера "конечно, необходима".

"И она необходима была уже позавчера. Но лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что депутаты пытаются отрефлексировать на тему умножающихся санкционных угроз со стороны западного сообщества в отношении России и россиян", — отметил эксперт.

Впрочем, пока непонятно, сколько времени займет разработка предложений, как долго их будут рассматривать в правительстве и когда ждать финального решения. Ясно, что речь идет как минимум о нескольких месяцах. Впрочем, это тот случай, где спешка, в общем-то, особо и не нужна.