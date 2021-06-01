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Автор Антон Куликов

"Должны извиниться": спикер Госдумы потребовал покаяния от Украины, Грузии и Прибалтики

Политика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь выступил с серией достаточно резких заявлений. На этот раз он потребовал извинений от постсоветских государств и потребовал поименно назвать виновных в развале СССР.

"Должны извиниться": спикер Госдумы потребовал покаяния от Украины, Грузии и Прибалтики

"Должны покаяться"

По мнению Вячеслава Володина, Украина, Прибалтика, Чехия и Грузия должны извиниться за свои требования к России и перестать обвинять ее в проблемах.

"Правильно было бы принести извинения и начать отношения, думая о будущем", — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, эти государства проявляют неблагодарность. Он напомнил, что Москва взяла на себя обязательства по выплате долгов СССР после его распада.

"Будьте благодарны: граждане России не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз", — написал Володин.

Этот резкий выпад со стороны спикера Госдумы, скорее всего незамеченным не останется. Но, конечно, извиняться перед Россией едва ли кто-то будет.

Назвать всех поименно

Но это было не единственное резкое заявление Вячеслава Володина во вторник. Далее он обратился к теме 30-летия распада Советского Союза. Только уже не в телеграм-канале, а на пленарном заседании Госдумы.

По его мнению, необходимо как можно скорее дать оценку распада СССР и назвать причастных к этому: "Правильно было бы это сделать не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена".

По словам Вячеслава Володина, эффект от случившегося ощущается до сих пор.

"Тридцать лет, из которых десять лет — потерянное время, а остальное — собирание земель, прекращение конфликтов, выплаты долговых обязательств. Это тоже надо признать — выплачивать начали только в 2004 году. Затем санкции, кризисы", — добавил он.

Вообще, конечно, требование назвать причастных к распаду Советского Союза довольно любопытно. Хотя едва ли это большая тайна — едва ли является секретом, кто руководил СССР в последние годы его существования…

А вообще можно предположить, что эти заявления Вячеслава Володина в какой-то степени связаны на набирающей обороты избирательной кампанией. Нельзя исключать, что те же коммунисты как-то попытаются обыграть в своей агитации тему развала Советского Союза (раз уж в этом году 30 лет). Так что вполне логичный шаг со стороны спикера. Сыграть, что называется, на опережение.

Собственно, и требование извинений со стороны Украины, Прибалтики, Грузии и Чехии тоже может быть связано с избирательной кампанией. Хотя едва ли правомерно сводить все исключительно к выборам — вполне вариант, что спикер Госдумы искренне так считает.

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