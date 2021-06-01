EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

На пути к пропасти: в России имперская идея столкнулась с цивилизационной

Политика

Почему для России сейчас — самый сложный и опасный период? Почему используя внутренние факторы наше государство могут раздавить и уничтожить? — У нас империя, имперская идея столкнулась с цивилизационной идеей.

На пути к пропасти: в России имперская идея столкнулась с цивилизационной

Цивилизационная идея сильнее, чем имперская идея. Но у России нет времени для внутренней борьбы. Обо всем этом и многом другом в эфире программы "Точка зрения" Инне Новиковой рассказал директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.

Читайте начало интервью:

Сергей Городников: Деньги народа идут в проекты близких к власти олигархов

Сергей Городников: в России предлагают ввести каторгу

Богатые и бедные: власть отбирает последнее — Сергей Городников

— Сергей Васильевич, вы сказали, что мы приближаемся к моменту, когда государство не может или не хочет содержать излишнюю интеллигенцию и вообще всех из кого нельзя выжать какую-то прибыль. Так было везде при построении капитализма. К чему это приводило?

Сейчас мы переживаем объективный этап краха нынешнего режима и перехода уже к окончательному становлению капитализма. Это капитализм будет формировать буржуазное национальное общество.

И сейчас мы проживаем самый опасный этап, когда мы можем погибнуть как государство. Так же как империя Наполеона, несмотря на его гениальность, как режим Милошевича в Югославии.

Это — самый опасный период для государства, когда старая система феодального управления рушится, а буржуазные, опирающиеся на интересы огромного числа собственников, еще не созданы.

Еще не произошла эта буржуазная национальная революция, не создано буржуазное национальное общество. Поэтому именно сейчас нас могут раздавить. Все сигналы говорят о том, что в стране исчерпаны ресурсы для продления той политики, которая проводилась последние 30 лет.

Окончательное становление капитализма за счет государства

Мы должны перейти к новому государственному устройству, к новым общественным производственным отношениям, к новому мышлению, к новой системе политического и административного управления, принципиально отличающейся от прежней. Иначе мы не выживем, нас разорвут, как Югославию разорвали, превратят в колонию, и так далее.

— У нас есть большая разница с Югославией.

— Это все связано. Сейчас все, что ни делается в России, это — геополитика. Потому что Россия на грани краха.

— Югославию просто уничтожили, подчинили грубой военной силой. Наша обороноспособность — несравненно выше.

— Обороноспособность Советского Союза была на порядок выше, чем сейчас у России, но государство рухнуло, потому что его развалили как раз изнутри. И Югославия рухнула не из-за Америки.

Югославия рухнула в первую очередь из-за того, что новые молодые поколения обуржуазились, они не хотели воевать с НАТО. У нас сейчас молодые поколения тоже не хотят воевать с НАТО.

— Да вообще не хочется ни с кем воевать. Худой мир — всегда лучше доброй ссоры.

— Но для молодых россиян сейчас Америка ближе по духу, чем Китай, Иран, Турция и другие естественные и потенциальные союзники России. Америка для молодежи — понятнее и привлекательнее.

— Все-таки не думаю, что для молодёжи Америка ближе. К тому же молодежь — тоже разная, и во все времена она была разная.

— Да, но есть объективные законы развития. Вот есть страна — вроде бы сильная, великая, крепкая. Такой Римская империя были. Но потом пришли какие-то варвары и разрушили, вообще без сопротивления уничтожили огромную Римскую империю, которая до сих пор считается эталоном имперской мощи.

До сих пор все на нее ориентируются. А ее разрушили, потому что римляне просто не хотели воевать. Вот не хотели воевать, расслабились. И так же все империи рушатся. Покажите мне хоть одну империю, которая прожила больше 600 лет.

— Все империи рушатся.

— Абсолютно. И мы рухнем. У нас трансформация совершена в другую форму. Но все-таки есть выход из этой катастрофы, это — переход к цивилизационному развитию, потому что цивилизационное развитие — более высокая ступень, чем империя.

Переход к цивилизационному развитию требует быстрого, ускоренного перехода к капитализму. То есть — буржуазно настроенной революции для быстрой трансформации всего государственного устройства.

Это — единственный путь выхода, единственная национальная идея, которую можно сейчас дать, которая объединит, осмыслит существование и сопротивление окружающему миру.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы капитализм сергей городников
Новости
Юристы Пригожина попросили СМИ дать им отдохнуть
Всемирный банк победит бедность в России нашими руками
Эксперт: остановится ли рост цен в стране
Россия может помочь Белоруссии не вылететь из элитного дивизиона ЧМ по хоккею
Исследование ОК показало, почему родители закрывают детям лица на фотографиях
Сломавшая челюсть Татьяна Плаксина перенесла новую операцию на лице
В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Невестка Валерии опровергла слухи об увеличении губ
Защита подала апелляцию с требованием оправдать Платошкина
Сахалинский школьник не знал, как закончить сочинение и нарисовал птичку
Последние материалы
Юристы Пригожина попросили СМИ дать им отдохнуть
Всемирный банк победит бедность в России нашими руками
Имидж Нерона погубили иудеи
Эксперт: остановится ли рост цен в стране
Чиновники - главная помеха успеху внешней политики России
СЭЗ "Алабуга" — яркий пример эффективной инвестиционной площадки РТ
Не причиняйте добро вечному подростку
Россия может помочь Белоруссии не вылететь из элитного дивизиона ЧМ по хоккею
Исследование ОК показало, почему родители закрывают детям лица на фотографиях
Сломавшая челюсть Татьяна Плаксина перенесла новую операцию на лице
Популярное
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить

Детский рахит проявляется, как правило, осенью или зимой, а с началом лета постепенно затихает. Однако бывают и исключения.

"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Масло чайного дерева: гинекологи против
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Здоровье
Как лечить невроз молоком и другими народными средствами
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде
Соломон Соловьев Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Имидж Нерона погубили иудеи Игорь Буккер Любовь Степушова Стали ясны последствия сотрудничества Белоруссии с НАТО Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В США советуют Байдену по-быстрому избавиться от "одиозного клиента" - Украины
Политика. Новости и аналитика
Онищенко назвал три компании, продукцию которых стоит запретить в РФ
Вросший ноготь: симптомы, диагностика, лечение
Здоровье и профилактика
Вросший ноготь: симптомы, диагностика, лечение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников