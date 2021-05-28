ЛДПР – партия в законе?

"Сокол Жириновского" с израильским паспортом "залетел" на "зону".

Депутат Госдумы от ЛДПР и экс-глава петербургского отделения партии Денис Волчек признан виновным в покушении на мошенничество на сумму примерно в 1,5 млн евро. "Жириновец" попытался "развести" теневого банкира Андрея Розова, прославившегося аферами с возвратами НДС и "отмывкой" денег через подконтрольные ему банки "Ренессанс" и "Генбанк". Впоследствии Розов переехал в США, где Волчек и предложил ему за деньги "порешать проблемы" с российскими надзорными органами. За это пресненский суд Москвы приговорил либерал-демократа к трем годам лишения свободы. Более того, правоохранители выяснили, что "сокол Жириновского" дважды получал депутатский мандат, имея паспорта Израиля и Греции. Израильское гражданство имеют также дед, бабушка, мать, сестра и отец Волчека — тоже депутат от ЛДПР. Партия Владимира Жириновского уже давно приклеила себе ярлык "криминальная" и "космополитическая".

С самого основания ЛДПР "жириновцы" активно продают депутатские мандаты представителям преступного мира и обладателям нескольких гражданств, легко закрывая глаза на серьезные нарушения закона, отмечают эксперты.

Волчек активно занимался полукриминальным и криминальным бизнесом с середины 1990-х годов. Он был водителем, деловым партнером, другом и названным "младшим братом" хорошо известного в преступном мире силового предпринимателя Константина Яковлева по кличке Костя Могила. Вместе с криминальным "авторитетом" Волчек учредил АОЗТ "Сириус С" и даже присутствовал со своим отцом-"жириновцем" на его похоронах в 2003 году. Не без помощи своего "авторитетного" покровителя Волчек в 2001 году стал председателем муниципальной палаты Санкт-Петербурга и возглавил местное отделение ЛДПР. При таких связях карьера молодого политика развивалась стремительно: уже в 2002 году Волчек стал депутатом петербургского заксобрания от ЛДПР. По сообщениям СМИ, на избирательную кампанию Волчек потратил от 3 до 5 млн долларов, а его спонсором выступал сам Борис Березовский, тесно связанный с преступным миром Северной столицы. В том же году против Волчека было возбуждено уголовное дело по ст. 160, ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата). Депутата обвиняли в присвоении чужой картины, однако дело впоследствии закрыли.

Несмотря на уголовное преследование, Волчек в 2004 году возглавил петербургское региональное отделение ЛДПР, а уже в 2007 году стал депутатом Госдумы и членом фракции ЛДПР. Когда в связи с избранием парламентарий переехал в Москву, его место заксобрании Санкт-Петербурга занял его отец Геннадий. В 2011 году Волчек-сын был успешно переизбран депутатом федерального парламента от либерал-демократов. При этом в рейтинге активности депутатов от ЛДПР в 2015 году он получил 0 баллов, так как за четыре года не посетил ни одного заседания. Всего депутатом Госдумы он числился 9 лет. Все это время имя Волчека-младшего часто фигурировало во нашумевших делах "бандитского Петербурга", в том числе в скандальном деле президента Федерации вольной борьбы Петербурга Владимира Кулибабы, причастного к убийству генерального директора охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля; в "мусорном деле" 2014 года, где один из осужденных называл Волчека выгодоприобретателем, так как именно подконтрольные ему фирмы выиграли в 2012 году "мусорный" конкурс. Однако благодаря мощной "партийной крыше" в лице ЛДПР все эти дела не имели для Волчека никаких серьезных последствий. Более того, предположительно в 2017 году семья Волчеков репатриировалась в Израиль. Сегодня политик имеет не только гражданство этой страны, но и греческий паспорт.

Помимо Волчека в партии немало других "жириновцев", судимых за мошенничество и иные тяжкие преступления. Можно вспомнить, например, депутата Госдумы от ЛДПР II созыва Михаила Монастырского, который имел четыре судимости и в совокупности провел за решеткой около 20 лет. До перестройки он работал в Эрмитаже и продавал украденные оттуда вещи. Затем аферист узнал, что ленинградские ювелиры могут изготовить искусные копии произведений Фаберже, и начал подменять музейные экспонаты на подделки. В 1983 году он получил за это 10 лет, однако уже в 1991 году вышел по УДО и легализовал свои антикварный и другие бизнесы. По информации испанской прессы, накануне гибели в автокатастрофе Монастырский признался испанской полиции, что за 300 тыс. долларов приобрел думский мандат ЛДПР, чтобы с его помощью получить депутатскую неприкосновенность. Характерно, что остаток жизни Монастырский провел, как это модно у "жириновцев", за рубежом, явно имея там вид на жительство или даже гражданство.

Следует упомянуть также и других парламентариев-"жириновцев", против которых возбуждали уголовные дела. Например, депутата Госдумы трех созывов Ашота Егиазаряна и экс-депутата от ЛДПР, а затем "Справедливой России" Алексея Митрофанова. В 2010 году правоохранители возбудили против Егиазаряна уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц и лишили его неприкосновенности, однако "сокол Жириновского" успел скрыться в США и был объявлен российскими властями в международный розыск. В 2014 году Митрофанова тоже обвинили в мошенничестве из-за невозврата кредиторам более полумиллиарда рублей. Тогда адвокаты бывшего депутата инициировали процедуру признания его банкротом, а сам народный избранник также укрылся от правосудия за границей, предположительно в Хорватии.

Наиболее одиозной фигурой в рядах "Соколов Жириновского" является экс-депутат Госдумы и профессиональный боксер Михаил Глущенко, более известный в криминальных кругах по кличке Миша-Хохол. До начала политической карьеры Глущенко был судим за групповое изнасилование. Однако будущему либерал-демократы удалось убедить суд в своей невменяемости, поэтому вместо 8 лет в колонии будущий парламентарий провел 3 года на принудительном лечении в психиатрической лечебнице. Поле этого в 1980-х годах спортсмен переезжает в Ленинград, где устанавливает тесные связи с печально известной Тамбовской ОПГ и помогает бандитам "решать дела". Несмотря на крайне сомнительную биографию в 1993 году Глущенко стал помощником Жириновского, а спустя два года депутатом Госдумы от ЛДПР. В 2009 году либерал-демократ был арестован по подозрению в организации тройного убийства на Кипре россиян Юрия Зорина, Виктории Третьяковой и Вячеслава Шевченко. В 2011 году на Глущенко получает восемь лет строгого режима за вымогательство. Еще через два года Глущенко сознается в организации резонансного убийства Галины Старовойтовой.

Как сообщают российские СМИ, в ЛДПР существует "такса": депутатское кресло в Госдуме при избрании на второй срок стоит около 200 млн рублей, новичкам — мандат обойдется вдвое больше. Эта коммерческая практика распространилась и на регионы. Складывается впечатление, что в ЛДПР единственным критерием для включения кандидатов в партсписки и их выдвижения на выборы является их платежеспособность. Биографии кандидатов, наличие у них судимостей, видов на жительство и гражданства за рубежом в партии Жириновского, похоже, никто не проверяет. В результате ЛДПР годами проводит в парламент откровенный криминал.