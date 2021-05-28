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Автор Антон Куликов

Привет из Вильнюса: Форум свободной России создаст сеть в Европе для борьбы с Кремлем

Политика

Пока Европа грозит карами белорусскому президенту, не забывая попутно поделиться своими подозрениями относительно России, в Вильнюсе стартовал очередной съезд по-настоящему свободных людей. Речь о Форуме свободной России. Десятом, юбилейном, между прочим.

Привет из Вильнюса: Форум свободной России создаст сеть в Европе для борьбы с Кремлем

Все те же лица

Как время-то бежит, ведь казалось бы, только недавно основатель форума Гарри Каспаров вступал в противоборство с журналистами российских телеканалов, пытавшихся пройти в зал заседаний. Впрочем, на этот раз такой проблемы нет, ибо форум проводится в онлайн-формате.

В работе форума принимает участие "цвет нации" и сочувствующие: Аркадий Бабченко, Геннадий Гудков, Евгения Чирикова, Илья Пономарев, Андрей Зубов, Владислав Иноземцев, Виталий Манский, Леонид Гозман, Ариэль Коэн и многие другие. Всего зарегистрировались порядка шести сотен человек.

С приветственным словом к участникам юбилейного мероприятия обратился Гарри Каспаров. Похоже, ожидать какого-то разнообразия в выступлениях Гарри Кимовича не приходится. Впрочем, кое-что новое было.

Он сообщил своим единомышленникам о переходе "путинского режима к открытой диктатуре", рассказал об угрозах, которые несет "путинская диктатура" для всего цивилизованного человечества. И призвал участников форума к созданию объединенной сети российской эмиграции в Европе, призванной координировать деятельность различных эмигрантских сообществ за пределами России.

Драконоборцы свободной России

В рамках дискуссии планируется обсудить различные актуальные, с точки зрения участников форума, темы. Вот, например, в первый день названы такие — "На пути к тоталитаризму: тренды путинского режима", "Убить дракона: стратегии оппозиции в условиях диктатуры", "Новая этика: развитие либеральной идеи или необольшевизм" и другие.

Еще обязательно пополнят "список Путина". Это традиционное мероприятие форума. Иногда даже кажется, что это единственная его цель…

Форум существует с 2016 года. Конечно, никакого влияния на политическую жизнь России он не имеет и никогда не имел. Некоторый интерес мероприятие представляет только с той точки зрения, что на форуме порой звучат весьма экзотические предложения.

Да вот хоть нынешнее, про "сеть российской эмиграции". Можно себе представить, что из себя будет представлять эта "сеть" — Бабченко и Пономарев в Киеве, Чирикова в Таллине, Каспаров то ли в Хорватии (гражданином которой является), то ли в США…

Едва ли можно ожидать, что нынешний форум будет отличаться от предыдущих. Для многих его участников это просто возможность напомнить о своем существовании. И не более того.

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Темы гарри каспаров форум свободной россии
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