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Автор Антон Куликов

Установка на добро: почему Зюганов запрещает коммунистам критиковать Путина

Политика

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов дал установку своим товарищам по партии воздерживаться от критики президента России во время избирательной кампании. Цель — добиться статуса второй партии в России. И ещё более фантастический вариант — заменить "Единую Россию" в качестве партии власти.

Установка на добро: почему Зюганов запрещает коммунистам критиковать Путина

Установка Г.А. Зюганова

На самом деле это по большей части рассуждения сторонних наблюдателей. Хотя небезосновательные. Геннадий Андреевич и в самом деле не склонен поощрять радикальные настроения некоторых членов компартии. То есть критиковать экономический курс правительства можно, чиновников и министров можно, "Единую Россию" можно, но критики президента следует избегать. Такая установка (негласная, разумеется) кажется вполне вероятной.

Тем более, что лидер КПРФ старается подчёркивать, что регулярно встречается с главой государства, предлагает различные варианты решения проблем. Вот, например, в интервью изданию "Континент Сибирь Online" лидер КПРФ подчеркнул, что встречается с президентом по стратегическим проблемам: "Вот я накануне пандемии, в начале 2020 года, встречался с президентом и допоздна убеждал его в том, что правительство Медведева не справится с выполнением его решений. Он согласился".

Прислушиваться к радикалам в партии лидер КПРФ не намерен, чтобы "не подтолкнуть страну к гражданской войне и интервенции враждебных сил". Хотя, конечно, вариант того, что компартия может стать партией власти — совершенная фантастика. Собственно, такая же фантастика, что коммунисты могут стать второй партией.

В середине 2000-х, после создания "Справедливой России", были довольно популярны рассуждения о формировании двухпартийной системы. На правом фланге "Единая Россия", на левом — "Справедливая Россия", которая должна была вытеснить КПРФ. Этого не произошло, "СР" оказалась не той партией, которая способна на такие масштабные деяния. Но и компартия таковой не является.

"Консолидация всех конструктивных сил"

Политолог Алексей Зудин счёл установки Геннадия Андреевича сопартийцам разумными и своевременными.

"Избирательная кампания в Государственную Думу этого года пройдёт в условиях беспрецедентного внешнего давления и попыток вмешательства. И в этой связи необходимость консолидации всех конструктивных политических сил вне зависимости от их идеологических позиций становится крайне необходимой", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, "не следует забывать и о тех новых рамках, которые создал посткрымский консенсус".

"Посткрымский консенсус расширил точки соприкосновения между властью и думской оппозицией в нашей стране. И посткрымский консенсус возник не только в обществе, но и в элитах. И как показывают самые разные события, в том числе заявления Зюганова, он никуда не исчезал, несмотря на то что говорили многочисленные комментаторы по этому поводу", — считает Алексей Зудин.

"Есть ещё одно обстоятельство. Оно особенно актуально для КПРФ. Из всех партий думской оппозиции именно в этой партии на различных уровнях наблюдались попытки заигрывать с несистемной оппозицией. И это может поставить под вопрос статус КПРФ как ответственной политической силы, так и позиции Зюганова внутри самой партии. Так что здесь налицо и общепартийный интерес, и личный интерес Зюганова как руководителя", — отметил политолог.

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Редактор: Елена Тимошкина
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