Оппозиция против каникул

В Мосгордуме объявили перерыв в работе на четыре месяца. Депутаты не будут участвовать в заседаниях с 24 мая по 19 сентября. Это решение стало поводом для споров между оппозицией и "Единой Россией".

Почему в Мосгордуме устроили перерыв

Потому что за перерыв проголосовали именно единороссы и представители провластной фракции "Моя Москва". И 16 депутатов-оппозиционеров голосовали против.

С инициативой четырехмесячного перерыва выступил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов. Объяснил он это тем, что из-за пандемии пришлось отменить многие мероприятия в избирательных округах. А теперь депутатам нужно время, чтобы их провести, поработать с обращениями граждан. И провести предвыборную кампанию — хотя на данный момент, только депутат от КПРФ Евгений Ступин собирается баллотироваться в Госдуму.

При этом на время перерыва зарплата депутатам Мосгордумы будет выплачиваться в полном объеме. Хотя получает ее только треть народных избранников — председатель Мосгордумы, его заместители и главы комиссий. Всего 15 человек. Из них 11 — представители "Единой России" и "Моей Москвы".

И почему оппозиция этим недовольна

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин ("Яблоко") решение о прекращении работы на четыре месяца назвал странным.

"Всегда прекращают работу в конце июля (в Мосгордуме — прим.). В этом году 22 июля должны были прекратить. Нам сказали, что это из-за выборов в Госдуму. Какая связь между работой Мосгордумы и выборами в Госдуму объяснить даже не попытались. Сказали, что надо вести агитацию. Непонятно, что у "Единой России" нет агитаторов что ли, чтобы вести агитацию? Потому что ни один депутат Мосгордумы от "Единой России" в Госдуму не собирается. Поэтому совершенно какая-то нелепая мотивация была предложена", — сказал депутат "Правде.Ру".

Он задался вопросом, "почему москвичи должны мучиться и не дожидаться законов, важных для себя, от Мосгордумы? Только потому, что начались выборы в Госдуму? Это какой-то бред просто и все. По-другому нельзя объяснить", — считает он.

Митрохин напомнил, что многие депутаты от "Единой России" получают зарплату. И, по его мнению, "получается, что они себе устроили четырехмесячные каникулы".

В свою очередь, депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева полагает, что решение о перерыве в работе Мосгордумы нарушает федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Депутат напомнила, что согласно закону, "заседания законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации проводятся не реже одного раза в три месяца".

Она также отметила, что некоторые представители "Единой России" получают "реально огромную зарплату".

"Но при этом заседаний Мосгордумы не будет, комиссий не будет, круглых столов не будет. Если взять, например, как они говорят "работу в округах". Работа в округах — это с избирателями, люди обращаются к депутату и депутат направляет запросы. Давайте откроем статистику, к единороссам считанное количество людей в месяц обращается. Потому что люди от них помощи не получают, соответственно, просто перестают к ним обращаться", — сказала депутат "Правде.Ру".

Она также напомнила, что на заседаниях Мосгордумы часто присутствуют чиновники из мэрии, что позволяет оперативно решит те или иные проблемы. "На сегодняшний день на четыре месяца мы будем этого лишены", — констатировала Енгалычева.

По ее словам, на заседаниях Мосгордумы можно было заявить о депутатском запросе, срок ответа на который две недели. А без заседаний депутаты могут отправлять обращения, на который чиновники имеют право отвечать 30 дней. И если на запрос должен отреагировать руководитель того или иного департамента, то обращение может быть передано чиновникам рангом ниже, опасается Екатерина Енгалычева.

Теперь этого не будет четыре месяцы. И по этой причине депутаты от оппозиции были против перерыва в работе, подчеркнула она.