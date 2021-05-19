EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Возможно всё: почему Медведев заявил об обязательной вакцинации

Политика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может стать обязательной. Впрочем, уточнил он, "юристам <…> придется еще давать свои ответы" по этому вопросу.

Возможно всё: почему Медведев заявил об обязательной вакцинации

В государственных интересах

Выступая в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума Медведев отметил, что в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок. Однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, заявил зампред Совбеза.

"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", — сказал Медведев.

По его словам, это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны — защиты всего населения.

"И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", — добавил Дмитрий Медведев.

Планы и реальность

Заявление зампреда Совбеза вполне можно оценить как своего рода сигнал. Очевидно, что власти озабочены невысокими темпами вакцинации в России. Напомним, главный санитарный врач Анна Попова ранее заявила об ожидаемой вакцинации населения до 60 процентов раньше осени и спада пандемии коронавируса.

Понятно, что хотелось бы избежать еще одной волны распространения коронавируса и связанных с этим ограничений. Пока власти категорически отрицают возможность локдауна. И этого действительно хотелось бы избежать, очевидно, что еще одна "порция" ограничений не пойдет на пользу ни обществу, ни экономике.

По данным на 18 мая, первую дозу вакцины от коронавируса получили 14 миллионов российских граждан. Две дозы препарата получили девять миллионов человек. Темпы вакцинации за последний месяц заметно ускорились. Но 60 процентов — это примерно 70 миллионов человек. Насколько реально добиться этой цели к осени, за три летних месяца?

При этом, надо заметить, в некоторых странах к вакцинации "стимулируют" довольно жестко. В Индонезии, например, за отказ от прививки штрафуют. А в Саудовской Аравии тех, кто не вакцинировался, пообещали не пускать на работу — зарплаты таким людям тоже, разумеется, не видать.

Впрочем, говорить о чем-то подобном в России преждевременно. Но, с другой стороны, Дмитрий Анатольевич предупредил…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы вакцина коронавирус дмитрий медведев
Новости
Кадыров пообещал отыскать человека, который назвал его шайтаном
В Испании проведут генетическую экспертизу останков Христофора Колумба
Суд оштрафовал "Новую газету" за статью о провокаторах на митингах Навального
После перетрясок: почему Штаты "сменили пластинку" по Nord Stream 2
Суд приговорил Платошкина к условному сроку на пять лет
Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь
В Малави устроили сожжение 16,9 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Скончалась актриса, известная по роли Мальвины в "Приключениях Буратино"
Китай опубликовал первые снимки Марса
Генерал-майор юстиции назвал первопричину трагедии в Казани
Последние материалы
Суд оштрафовал "Новую газету" за статью о провокаторах на митингах Навального
После перетрясок: почему Штаты "сменили пластинку" по Nord Stream 2
Суд приговорил Платошкина к условному сроку на пять лет
Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Возможно всё: почему Медведев заявил об обязательной вакцинации
В Малави устроили сожжение 16,9 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Есть ли секс в космосе
Скончалась актриса, известная по роли Мальвины в "Приключениях Буратино"
Китай опубликовал первые снимки Марса
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников