Возможно всё: почему Медведев заявил об обязательной вакцинации

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может стать обязательной. Впрочем, уточнил он, "юристам <…> придется еще давать свои ответы" по этому вопросу.

В государственных интересах

Выступая в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума Медведев отметил, что в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок. Однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, заявил зампред Совбеза.

"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", — сказал Медведев.

По его словам, это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны — защиты всего населения.

"И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", — добавил Дмитрий Медведев.

Планы и реальность

Заявление зампреда Совбеза вполне можно оценить как своего рода сигнал. Очевидно, что власти озабочены невысокими темпами вакцинации в России. Напомним, главный санитарный врач Анна Попова ранее заявила об ожидаемой вакцинации населения до 60 процентов раньше осени и спада пандемии коронавируса.

Понятно, что хотелось бы избежать еще одной волны распространения коронавируса и связанных с этим ограничений. Пока власти категорически отрицают возможность локдауна. И этого действительно хотелось бы избежать, очевидно, что еще одна "порция" ограничений не пойдет на пользу ни обществу, ни экономике.

По данным на 18 мая, первую дозу вакцины от коронавируса получили 14 миллионов российских граждан. Две дозы препарата получили девять миллионов человек. Темпы вакцинации за последний месяц заметно ускорились. Но 60 процентов — это примерно 70 миллионов человек. Насколько реально добиться этой цели к осени, за три летних месяца?

При этом, надо заметить, в некоторых странах к вакцинации "стимулируют" довольно жестко. В Индонезии, например, за отказ от прививки штрафуют. А в Саудовской Аравии тех, кто не вакцинировался, пообещали не пускать на работу — зарплаты таким людям тоже, разумеется, не видать.

Впрочем, говорить о чем-то подобном в России преждевременно. Но, с другой стороны, Дмитрий Анатольевич предупредил…