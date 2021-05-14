"16 мифов о России": британский think tanks советует не иметь никаких дел с русскими

Британский аналитический центр Chatham House подготовил обширный доклад под названием "Мифы и заблуждения в дебатах о России". Главный вывод исследования — Западу рекомендуется не иметь никаких дел с Россией. А попытки диалога объявлены ошибочными и неуместными.

"16 мифов о России" в изложении британских учёных

Впрочем, не только британских — среди составителей доклада, например, российский политолог Екатерина Шульман.

В докладе разобраны 16 "мифов". Вообще, по словам авторов доклада, можно было бы включить и больше. Но и так много получилось, устали разбирать и опровергать…

Среди "мифов" значатся следующие:

"России обещали, что НАТО не будет расширяться";

"Нам нужна новая общеевропейская архитектура безопасности, включающая Россию";

"Евразийский экономический союз является подлинным и значимым партнером ЕС";

"Крым всегда был русским";

"Либеральная рыночная реформа 1990-х годов плохо отразилась на России";

"Санкции — неправильный подход" и т. д.

В общем, выводы по всем пунктам прямо противоположны "мифу" — нет, не обещали; нет, не нужна; нет, не является и т. п.

В заключение приводятся десять рекомендаций западным политикам относительно того, как вести дела с Россией. Рекомендации примерно такие (пункт 6): "Признайте, что недружественные отношения с Россией уместны в настоящее время и продиктованы реалиями, с которыми мы сталкиваемся. В самом деле, хорошие отношения с Россией были бы совершенно неуместными в современном контексте. Условия "дружбы" в России неизменно обходятся ценой, наносящей ущерб нашим интересам и интересам других".

Насколько это серьёзно?

Насколько всерьёз стоит воспринимать рекомендации Chatham House (или Королевского института международных отношений)? Вот что по этому поводу пишет политолог Фёдор Лукьянов в телеграм-канале "Россия в глобальной политике":

"…Наиболее примечательно целеполагание: окончательно зафиксировать дискуссию о России в "правильных" рамках. Любое ответвление в сторону даже не оправдания, а просто рационализации российского поведения отвергается как ошибочное или ложное. В качестве вывода констатируется безнадёжность попыток найти взаимопонимание с Россией. Не путинской, а вообще, поскольку среди прочего авторы указывают, что не в Путине дело, Россия сама такая. В принципе, полезный документ как заявка на установочный. Ну и утверждение о ценностной несовместимости вполне верно обозначает окончание прежнего этапа".

Впрочем, следует отметить, что в Chatham House и ранее не позволяли себе такую роскошь, как попытку объективного анализа отношений между Западом и Россией. Например, в 2015 году в этом центре опубликовали аналитический доклад "Российский вызов" — о внешней политике РФ с 2000-го по 2015 год.

И рекомендации этого доклада во многом схожи с теми, что опубликованы сейчас. Предлагалось всячески противодействовать нашей стране, интересы которой для авторов доклада являются заведомо ложными и неприемлемыми.

Доклад Chatham House вполне соответствует определению "русофобский". Хотя, может быть, в этом есть и польза — по крайней мере, заявляется об этом открыто.

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