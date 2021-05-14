Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

"16 мифов о России": британский think tanks советует не иметь никаких дел с русскими

Политика

Британский аналитический центр Chatham House подготовил обширный доклад под названием "Мифы и заблуждения в дебатах о России". Главный вывод исследования — Западу рекомендуется не иметь никаких дел с Россией. А попытки диалога объявлены ошибочными и неуместными.

"16 мифов о России": британский think tanks советует не иметь никаких дел с русскими

"16 мифов о России" в изложении британских учёных

Впрочем, не только британских — среди составителей доклада, например, российский политолог Екатерина Шульман.

В докладе разобраны 16 "мифов". Вообще, по словам авторов доклада, можно было бы включить и больше. Но и так много получилось, устали разбирать и опровергать…

Среди "мифов" значатся следующие:

  • "России обещали, что НАТО не будет расширяться";
  • "Нам нужна новая общеевропейская архитектура безопасности, включающая Россию";
  • "Евразийский экономический союз является подлинным и значимым партнером ЕС";
  • "Крым всегда был русским";
  • "Либеральная рыночная реформа 1990-х годов плохо отразилась на России";
  • "Санкции — неправильный подход" и т. д.

В общем, выводы по всем пунктам прямо противоположны "мифу" — нет, не обещали; нет, не нужна; нет, не является и т. п.

В заключение приводятся десять рекомендаций западным политикам относительно того, как вести дела с Россией. Рекомендации примерно такие (пункт 6): "Признайте, что недружественные отношения с Россией уместны в настоящее время и продиктованы реалиями, с которыми мы сталкиваемся. В самом деле, хорошие отношения с Россией были бы совершенно неуместными в современном контексте. Условия "дружбы" в России неизменно обходятся ценой, наносящей ущерб нашим интересам и интересам других".

Насколько это серьёзно?

Насколько всерьёз стоит воспринимать рекомендации Chatham House (или Королевского института международных отношений)? Вот что по этому поводу пишет политолог Фёдор Лукьянов в телеграм-канале "Россия в глобальной политике":

"…Наиболее примечательно целеполагание: окончательно зафиксировать дискуссию о России в "правильных" рамках. Любое ответвление в сторону даже не оправдания, а просто рационализации российского поведения отвергается как ошибочное или ложное. В качестве вывода констатируется безнадёжность попыток найти взаимопонимание с Россией. Не путинской, а вообще, поскольку среди прочего авторы указывают, что не в Путине дело, Россия сама такая. В принципе, полезный документ как заявка на установочный. Ну и утверждение о ценностной несовместимости вполне верно обозначает окончание прежнего этапа".

Впрочем, следует отметить, что в Chatham House и ранее не позволяли себе такую роскошь, как попытку объективного анализа отношений между Западом и Россией. Например, в 2015 году в этом центре опубликовали аналитический доклад "Российский вызов" — о внешней политике РФ с 2000-го по 2015 год.

И рекомендации этого доклада во многом схожи с теми, что опубликованы сейчас. Предлагалось всячески противодействовать нашей стране, интересы которой для авторов доклада являются заведомо ложными и неприемлемыми.

Доклад Chatham House вполне соответствует определению "русофобский". Хотя, может быть, в этом есть и польза — по крайней мере, заявляется об этом открыто.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Европе процветает русофобия?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы chatham house русофобия россия и запад федор лукьянов британские ученые
Новости
Фашизм поднимает голову в Латинской Америке
Эрдоган заявил о "решительной поддержке" Иерусалима
"Антироссия": Путин объяснил, во что превращают Украину
Матвиенко считает правильным указывать на продуктах цены производителей
С 14 мая Греция открывает границы для туристов
Полякам предъявили обвинения за то, что они держали россиянина в рабстве
Вложат в уши: эксперт назвал ещё одну тему для беседы Байдена и Путина
Зампред Госдумы объяснил музыкантам, что делать, чтобы их концерты не отменяли
Медведева отреагировала на непопадание в состав сборной России
Королёва показала портрет своей мамы кисти Тарзана
Последние материалы
"Антироссия": Путин объяснил, во что превращают Украину
Матвиенко считает правильным указывать на продуктах цены производителей
С 14 мая Греция открывает границы для туристов
Полякам предъявили обвинения за то, что они держали россиянина в рабстве
Вложат в уши: эксперт назвал ещё одну тему для беседы Байдена и Путина
Зампред Госдумы объяснил музыкантам, что делать, чтобы их концерты не отменяли
Медведева отреагировала на непопадание в состав сборной России
"16 мифов о России": британский think tanks советует не иметь никаких дел с русскими
Эксперт: Пашиняну не надо бегать к Путину по каждому "чиху" Баку
Королёва показала портрет своей мамы кисти Тарзана
Популярное
Производство
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".

Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
Новости Украины
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Любовь Степушова Поляки вступились за президента Лукашенко Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Экспертное мнение
Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу
Общество
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Общество
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников