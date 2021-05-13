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Автор Антон Куликов

Почему депутат Мосгордумы сочла онлайн-сбор подписей "палкой о двух концах"

Политика

В ближайшее время Мосгордума рассмотрит законопроект, который предусматривает возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году.

Почему депутат Мосгордумы сочла онлайн-сбор подписей "палкой о двух концах"

Если документ будет принят, то подписи избирателей для выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы можно будет собирать в электронном виде. Законопроектом устанавливается, что количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг", составляет 50% от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, установленного Мосгоризбиркомом.

И хорошо, и не очень хорошо

Идею об онлайн-сборе подписей "Правде.Ру" прокомментировала депутат Мосгордумы Елена Янчук (КПРФ).

"Здесь, как обычно, две стороны медали. С одной стороны, сбор подписей — это искусственно усложненная процедура, прежде всего, естественно, для оппозиции. Поэтому, конечно, оппозиции будет попроще и, надеюсь, что будет меньше случаев, когда говорят, что "эта подпись поддельная, мы ее не засчитываем", — сказала депутат.

По словам Елены Янчук, она лично сталкивалась с подобными ситуациями:

"Мы с этим сталкивались — допустим, я конкретно на выборах в Мосгордуму — когда у нас единороссы шли в качестве самовыдвиженцев, там и графологи где-то присутствовали, где-то не присутствовали, проверяли все невероятно быстро. Хотя члены комиссий, в том числе, которые от партии КПРФ прекрасно видели, что целая страница написана примерно одним почерком, половина страницы — одним почерком, половина страницы — другим".

При этом депутат полагает, что проще будет и власти.

"Но с другой стороны, для той же власти это тоже определенное упрощение, потому что теперь им не придется создавать видимость, по крайней мере, в таком масштабе, что они хоть что-то собирают. Им будет достаточно просто получить электронные данные. К сожалению, мы видели, как утекали базы данных не раз, что они достаточно ненадежные. В частности, этим всем управляет Департамент информационных технологий. Фактически исполнительная власть влияет на законодательную, что просто не может быть по Конституции. Тем не менее, на это никто не обращает внимание", — считает Елена Янчук.

Она предположила, что проще будет обязывать тех же бюджетников ставить подписи за нужных кандидатов.

"Теперь их даже не нужно будет заставлять никуда приходить, а просто достаточно будет проконтролировать, чтобы они подписались за нужного кандидата и, соответственно, проще будет проконтролировать, что они это сделали", — считает депутат.

"Поэтому это такая палка о двух концах. И если электронное голосование на выборах любых уровней сегодня в том виде, в котором оно реализуется, несомненное зло, инструмент для фальсификаций, то онлайн-сбор подписей — это отчасти улучшает ситуацию для независимых кандидатов, но вместе с этим и упрощает ситуацию для власти", — сказала Елена Янчук.

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Темы мосгордума елена янчук
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