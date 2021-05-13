Порхай как пчела, жаль как бабочка: сторонники Навального признали поражение?

Ближайший помощник Алексея Навального Леонид Волков, выступая на виртуальном круглом столе, организованном Университетом Чикаго, заявил о том, что не было еще для оппозиции в России времен лучших, нежели сейчас. И добавил, что "уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет".

Более лучшие времена

"Голос Америки" (СМИ, выполняющее функции иноагента) в репортаже назвал тезис о "лучших временах" парадоксальным. Но Леонид Волков пояснил свою мысль: "Вы должны видеть более широкую картину — немного дистанцироваться от небольших проблем текущего момента, и картина сразу станет замечательной. Фундаментальные причины для протестов в России никуда не уйдут… Десять лет работы, совершенной Навальным и его командой в Фонде борьбы с коррупцией, не прошли даром: сейчас 59 процентов россиян, согласно опросам, видят в коррупции главную проблему для нашей страны".

Вообще говоря, весьма самонадеянно приписывать заслуги в негативном восприятии коррупции исключительно деятельности Алексея Анатольевича и его сподвижников. Если посмотреть опросы за время, предшествовавшие тому десятилетию, о котором говорит Волков, то коррупция всегда была в числе тех проблем, о которых чаще всего говорили наши соотечественники.

По мнению Волкова, оснований для протестов в России будет все больше — падение доходов, неэффективное управление, санкции и стагнация в экономике. И от Владимира Путина за 20 лет "люди устали" (чего явно не скажешь по результатам президентских выборов в 2018 году).

"Наша же задача остается прежней: оставаться самой большой и наиболее хорошо организованной политической организацией в стране, и быть ею на момент падения режима, безотносительно того, по какой причине и когда он падет", — заявил Волков. При этом он добавил, что невозможно сказать, когда и отчего это крушение нынешней российской власти состоится.

Подстраховался, так сказать. Чтобы потом никто не мог сказать — мол, ну вот вы же говорили, и что? Учтен опыт Гарри Каспарова и Михаила Касьянова, которые в середине 2000-х едва ли не каждый месяц прогнозировали "падение режима" к определенному сроку.

Вообще же структуры, созданные сторонниками Алексея Навального, сейчас находятся в стадии реорганизации. Выглядит это таким образом:

"Мы должны быть как вода. Они хотят по нам ударить, а мы текучие и гибкие, мы вполне способны перегруппироваться и реорганизоваться, и к любой нашей новой ипостаси, к любой новой форме нашей организации путинский режим будет не готов. Ровно это сейчас мы и делаем, находимся в процессе такой реорганизации".

Уличные протесты прекращаются, но не прекращаются

Так а что с уличными протестами-то?

"Понятно, что "штабов Навального" больше нет, и уличного протеста больше нет. Но это открывает для нас новые возможности, мы готовы запускать новые проекты, и некоторые из наших старых проектов также не исчерпали себя", — сказал Волков. При этом он упомянул проект "Умное голосование". Планы тут большие, провести на выборах в Госдуму до 20 процентов кандидатов от оппозиции по одномандатным округам.

Это, по словам Волкова, станет для Владимира Путина и партии власти "большой катастрофой". Здесь, конечно, хотелось бы пояснений. Условно говоря, 20 процентов депутатов из одномандатных округов — оппозиция. Но тогда 80 процентов — единороссы? А в чем здесь "большая катастрофа" для Владимира Путина и партии власти?

И возвращаясь к теме прекращения уличных протестов:

"Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. Они показали, что готовы увеличивать уровень репрессий, и явно готовы идти на то, чтобы применять еще больше насилия к протестующим. Даже сейчас каждый протестующий представляет сотню других людей, не готовых выходить на улицы при этих условиях, при таком уровне риска — риска быть отчисленным из университета, уволенным с работы, получить огромный штраф или 30 суток ареста".

"Это не означает, что протестов больше не будет вообще. Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да", — считает Леонид Волков.

Почему он считает, что в таком случае участники этих гипотетических протестов будут прислушиваться именно к сторонникам Навального — вопрос. Вообще, если перефразировать боксера Мохаммеда Али, то заявленная стратегия более подходит на "порхай как пчела, жаль как бабочка". Крайне сомнительно, что это как-то поможет сторонникам Алексея Навального в будущем. По сути, это признание поражения, хотя открыто об этом, конечно, заявлено не будет.