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Автор Александр Шторм

Кто и почему оскорбляет ветеранов и нашу Победу

Политика

Каждый год перед праздником Победы в прессе и соцсетях начинают циркулировать мифы и слухи самого разнообразного негативного содержания. И это ужасное явление, скорее всего, неискоренимо.

Кто и почему оскорбляет ветеранов и нашу Победу

Победа, которая далась с таким чудовищным трудом, даёт россиянам право на гордость. Наши предки выиграли самую последнюю в мире Большую войну.

Почему последнюю? В следующей войне такого размаха обязательно произойдёт взаимный ядерный удар, и выяснять отношения выжившим после неё придётся "палками-копалками".

К тому же, СССР выстоял там, где ни одна европейская страна бы даже и не подумала сопротивляться. А поскольку война была за мировое господство, Европейско-Паназиатский Великий Рейх оставил бы мало шансов на выживание Америке и Британии

"По сути, вся современная европейская и хвалёная американская демократии фактически оплачены кровью народов СССР", — пишут эксперты.

Собственно говоря, память о войне, дух народа, его вера в свою силу и возможности — страшное оружие. Это прекрасно понимает Запад, потому что дух нации страшнее любого гиперзвукового, космического или [оружия] всего Шестого флота США. Такие вещи знают все специалисты по военной психологии, пишет Дмитрий Гололобов.

"Ровно по той же причине сегодня тратится масса ресурсов на то, чтобы вбить людям в головы постулат [о том], что абсолютно нечем гордиться, что надо обо всём забыть. Победа — не победа, а сплошной "гнилой сталинизм", бездарное военное руководство и прочее. А верить нужно в НАТО и его бюджеты".

Так что по поводу идиотов, пишущих слово "победобесие", сказать ровным счётом нечего. Такие вещи чётко показывают водораздел "свой/чужой". Те, кому Победа — "скрепа", которую нужно шатать", в разговорах точно не нуждаются.

"Кто-то за деньги, кто-то искренне, кто-то по службе (ЦИПСО те же), кто-то в надежде, что "всё рухнет и их возьмут за интернет-заслуги в "жить бАХАче" или хотя бы обнулят их долги и улучшат их серую житуху. Ну и кто-то "рыбку в мутной воде" половить хочет, как в 90-е", — отмечают в соцмедиа.

По сути, не нужно тратить на таких людей время.

Если дети знают, как доставалась Победа, что было при Сталине и кем он был, зачем Парады Победы, что происходит с ветеранами и пенсионерами, где продают наш офигенный российский сыр и даже делают холодильники — цель достигнута, поколение не останется "Иванами, не знающими родства".

В то же время в Центральной и Восточной Европе в День Победы звучит масса болтовни для того, чтобы камуфлировать один простой, медицинский факт — половина ЕС была союзниками Гитлера.

Воевали на стороне Рейха:

  • Словакия,
  • Румыния,
  • Венгрия,
  • Болгария,
  • Хорватия.

В свою очередь, Австрия, Чехия и часть Польши входили в состав Рейха или находились под оккупацией.

"Тут "первенство по цинизму, конечно же, опять за швейками. Словаки прямо воевали на стороне дедушки Гитлера, и словацкие части до их разгрома на юге России неплохо себя показали (как и хорваты). Чехи более шести лет исправно трудились на еврорейх, клепали для него кучу оружия и после работы с чувством исполненного долга мирно пили пиво. Но все они почему-то празднуют Den vítězství (День Победы)", — добавили в проекте RedDevol.

Впрочем, говоря о внешних факторах, не стоит забывать и внутренние обстоятельства — в том числе, "заслуги" власти.

"Российские власти в настоящее время не имеют чёткой смысловой концепции празднования Дня Победы. С одной стороны, они пытаются сохранить советские традиции этого праздника. Эти традиции всегда были позитивными по своей сути ("праздник со слезами на глазах")", — поделился с Pravda.Ru своим мнением политолог Максим Жаров.

"С другой стороны, общая либерализация власти приводит её к размыванию этих традиций и попыткам соорудить на их месте нечто "своё", похожее в то же время и на транслируемый прозападной оппозицией дискурс "памяти и примирения". Этот дискурс минорен и негативен, он несёт большой заряд внутренней деструкции", — добавил он.

"В итоге эта смысловая эклектика самой власти по отношению ко Дню Победы накладывается на её практическое неумение грамотно управлять повесткой в соцсетях. В результате и получается крайне неоднозначная картина, которая нуждается в срочной коррекции", — заключил эксперт.

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Почему Запад отказывается от Дня Победы
Редактор: Елена Тимошкина
Темы 9 мая фашизм неонацизм день победы максим жаров дмитрий гололобов информационная война
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