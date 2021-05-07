Михаил Нейжмаков: объединение региона экономически сильного и экономически проблемного – это не панацея

Как Эммануэль Макрон отреагирует на миграционный вопрос в преддверии выборов, стоит ли доверять методикам Росстата и будут ли в России укрупнять регионы, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Игоревич Нейжмаков.

Читайте начало интервью: Михаил Нейжмаков: избирательные кампании в Европе ведут к ужесточению риторики

Секрет Полишинеля

— Французские военные предупредили Макрона об опасности расовой войны и госпереворота в открытом письме отставных французских генералов и офицеров к президенту. Они считают, что опасность исходит от религиозных фанатиков и исламистов. Критикуется толерантная миграционная политика. Появились гетто, куда полиция не может зайти, которое состоит сплошь из мигрантов, и там свои законы. Обращение поддержала Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии. Но министр вооруженных сил Франции сообщила, что военнослужащим запрещено высказывать свое мнение по политическим и религиозным вопросам и что все эти военные будут уволены из резерва. Получается, проблема есть, все о ней шушукаются, но говорить об этом нельзя, потому что это приведет к наказанию. У нас даже в Советском Союзе такого не было, так скажем. Это новая реальность?

— Турция и Франция являются антагонистами в борьбе за влияние в Средиземноморье. Но при этом в двух государствах почти синхронно стало обсуждаться вмешательство военных в политику.

Несколько недель назад было письмо адмиралов против выхода Турции из конвенции Монтрё. И вот письмо высокопоставленных военных во Франции. Такая вот ирония.

Во Франции в 2022 году будут президентские выборы. Поэтому сейчас риторика, в том числе вокруг миграционного вопроса, будет все больше усиливаться. Эммануэль Макрон пытается повестку перехватить, он, например, недавно поднимал вопрос необходимости поддержки Греции, Болгарии, как важному барьеру на пути миграционных потоков в ЕС. Он использовал достаточно жесткую риторику в отношении мусульманской общины и мигрантов в целом. Для Макрона ситуация усложняется тем, что за время его президентства его рейтинг серьезно пострадал.

С другой стороны, еще по осенним опросам во Франции мы видим, что Макрона критиковали за его политику в сфере экономики. В то же время его избиратели лучше оценивали его роль во внешней политике. Возможно, тема противодействия угрозам безопасности, террористической активности, поддержка ЕС в контроле над миграционными потоками будет Макроном активно использоваться в ближайшие месяцы, когда начнется президентская кампания. Макрон приложит дополнительные усилия, чтобы учесть избирателей от правых сил, колеблющихся избирателей, а это не лучший фон для отношений с мусульманскими государствами.

Запрос на социальную справедливость

— Правительство потребовало от Росстата опять изменить методологию сбора данных о доходах россиян. Росстат уже менял методику подсчета. Тем не менее на 3% упали реально располагаемые доходы населения в I квартале 2021 года. Понятно, что пандемия. Но россияне стали больше экономить: на говядину упали траты на 25% (притом что рост цен), а на яблоки — на 60%. То есть россияне практически перестали есть яблоки. Стоит ли верить методикам Росстата?

— Насколько влияют на политическую повестку накануне парламентских выборов эти споры про методологию. Оппозиционные политики могут поднять эту тему, критиковать Росстат, сказать, что мы статистике не верим. На самом деле для широкой общественности не особо важно, как Росстат что-то решает. Но критиковать Росстат или не критиковать — эта история на кампанию окажет небольшое влияние. Насколько самоощущение избирателей в связи с экономическими последствиями пандемии? Здесь важны не столько реальные проблемы, с которыми избиратели столкнутся, сколько уровень их ожиданий. То есть в экономический кризис планка ожиданий снижается. А когда начинается переход к восстановительной экономике, как правило, политические вызовы для действующих властей. Растет планка ожиданий.

Второй момент мы наблюдали в начале пандемии весной прошлого года: если проанализировать контент соцсетей, то вырос запрос на социальную справедливость. И даже многие политики либерального толка стали обращаться к этой теме.

Помню публикации в ряде СМИ, куда медицинское оборудование уходит. Сейчас подобная риторика может звучать в разрезе региональной идентичности.

— Вице-премьер Марат Хуснуллин высказал свое частное мнение, что стране не нужны 85 регионов, и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними. Жириновский говорил 20-30 лет назад, что это помогло бы избежать национальных напряжений. До революции деление было не по национальностям. У нас не было национальных республик, не было Татарстана. Может быть, разделение России на территориальные единицы позволило бы решить ряд проблем политических и межнациональных?

— Марат Хуснуллин упомянул гипотетическую возможность объединения Тюменской области с Курганской, а Еврейской автономной области — с Хабаровским краем. Можно вспомнить резкий ответ руководства Еврейской автономной области на этот счет. Хуснуллин, видимо, вспомнил наиболее известные примеры соседства экономически проблемного и экономически сильного региона и привел этот пример. Здесь стоит учитывать подводные камни.

— Тюмень — один из самых богатых регионов России, а Курган — один из самых бедных. Поэтому объединять их — это значит, что Тюмень будет тащить Курганскую область, так же как и Хабаровский край будет тащить Еврейскую автономную область, где нет уже евреев никаких.

— Процесс укрупнения регионов проходил в 2000-е годы. Там объединялись, как правило, автономные округа с субъектами Федерации. Про области:

Тюменскую,

Курганскую.

Разница в населении между югом Тюменской области без учета автономных округов с областью Курганской не очень большая — в 1,9 раза меньше Курганская область по населению. То есть возможность финансовая даже такого экономически сильного региона, как Тюменская область, небезграничная. Объединение региона экономически сильного и экономически проблемного — это не панацея. Более того, пока регион существует в статусе субъекта Федерации, у него есть возможность прямого контакта с центром, получения оттуда финансовой поддержки. Если он превратится в группу районов внутри более крупного региона, то возможности получать финансирование из центра уйдут совсем. Поэтому стоит проводить тщательную оценку перспектив укрупнения.