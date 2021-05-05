Володину выпал шанс показать свою демократичность

Встреча 90-летней женщины с председателем Госдумы подогрела дискуссию об отношении граждан к действующей власти.

Случай или запланированный перформанс

В Сети набирает популярность видеоролик о встрече 90-летней пенсионерки Анны Александровны с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Сам ролик вызвал много вопросов, ответы на которые в краткосрочной перспективе вряд ли будет возможно получить.

Одно из первых лиц государства, причём охраняемое, вроде как случайно встречает бабушку в орденах и с гвардейской лентой на груди, что подчеркивает основательность её духовных скреп. И вдруг такая обличительная речь.

Охрана никак не реагировала на отсутствие масок и перчаток у собеседницы Володина. Да и сам спикер нижней палаты российского парламента был без индивидуальных средств защиты. Либо председатель Госдумы и ветеран показательно игнорируют ковидные ограничения, либо они уверены в безопасности подобного формата общения с нулевой дистанцией, держась за руки.

Пользователи соцсетей активно обсуждают это событие, новость о котором была растиражирована даже лояльными властям интернет-изданиями:

действительно — случайное совпадение на глазах у изумлённой охраны;

запланированный подход к Володину, но "что-то пошло не так";

все "пошло так" и информационный повод был отработан по полной, подчеркнув открытость парламентария и заметное его отличие от других представителей правящей политической элиты.

В любом случае ролик оказался "вирусным", и его содержание пришлось по душе многим пользователям Рунета.

Воруют и молятся Богу

Ветеран посетовала, что Россия, обладающая колоссальными ресурсами и гигантской территорией, продолжает бедствовать. "Гробовые" пенсионерки съедает инфляция. Анна Александрова призналась спикеру нижней палаты парламента, что от всего происходящего в стране и вранья политиков ей хочется плакать:

"В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся? Что у Бога просят, скажи мне?… Мне вот 90 было, у меня никакой льготы! Когда очень трудные были моменты, тружеников тыла приравняли к ветеранам труда, скидка по жилищу 50%, всё. Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды…"

Позднее председатель Госдумы в своих комментариях не стал конкретизировать, какую ситуацию он собирается изменить и каким образом, чтобы выполнить наказ Анны Александровны:

купировать пропагандистскую ложь;

перестать молиться Богу;

отказаться от воровства, в котором пенсионерка обвинила власти;

добиться отказа "Единой России" от участия в грядущих выборах.

Их не догонят

Возможно, критика Анны Александровны всё-таки была услышана. Судя по предполагаемым кандидатам в депутаты Госдумы от "Единой России", однопартийцы Вячеслава Володина стараются укрепить ряды законодателей профессиональными кадрами.

Стало известно, что в праймериз единороссов по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области примут участие трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова, о чём последняя и сообщила своим читателям в Instagram:

"Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят!"

Юлия Волкова

Отчего среди кандидатов от "Единой России" не оказалось знаменитых Александра Петрова и Руслана Боширова — вопрос. Их известность могла бы заметно прибавить восторга избирателям, тем более в интернете вовсю гуляет шуточная цитата якобы Отто фон Бисмарка:

"У России есть два союзника — Петров и Боширов".

По наблюдениям пользователей соцсетей традиция комплектования Госдумы спортсменами и артистами вполне согласуется с народным определением парламента как "бешеного принтера", выпускающего требуемые политической элитой законы. Если дискуссия по действительно серьёзным темам практически парализована, то в плане креатива для поддержания иллюзии активности никого лучше артистов и спортсменов и не придумать. В этом почине им нет равных, их и правда "не догонят".

Подарок к празднику

Вываливая на Володина всю правду жизни, Анна Александровна, видимо, не знала, что началась акция, которая, по замыслу авторов, поднимет благосостояние отечественных ветеранов. Чтобы оказать заслуженным старикам помощь, гражданам предлагается приобрести значок с изображённой на нём гвоздикой.

Помимо "гвоздик счастья" традиционно в канун Дня Победы государство делает финансовый подарок ветеранам. Подобные выплаты практикуются и в некоторых странах СНГ с градацией плюс/минус по городам республик:

в Узбекистане — более 85 тыс. рублей (эквивалент суму);

в Казахстане — более 174 тыс. рублей (эквивалент тенге);

в России — 10 тыс. рублей.

Сравнивая затраты государства на всевозможные ура-патриотические мероприятия, призванные отождествить правящую политическую элиту с подвигом советского народа в ВОВ, обращает на себя внимание размер выплат заслуженным старикам. Выглядит он довольно хворо, недостойно позиционирования России как великой державы. Особенно на фоне того, что только недавно прописали в Конституции поправки про трепетное отношение к защитникам Отечества.

Опасные вопросы

Анна Александровна, высказав Вячеславу Володину всё или часть того, что наболело (или было задумано пиарщиками), в духе времени оценила ситуацию и призналась, что терять ей нечего, она готова к репрессиям в отношении себя. Тем не менее пока критическое мышление не признано экстремистской деятельностью, у Анны Александровны сохраняются шансы на положительный исход.

Пожилая женщина обратила на себя внимание и молодых людей, которые наблюдают за колебаниями информационного поля. Граждане продолжают задаваться вопросами, большую часть которых, по нынешним меркам, вполне можно отнести к экстремистским. Примерно как этот, сформулированный одним из пользователей Facebook:

"Я не понимаю и уже, наверное, не пойму никогда, почему западные яблоки и помидоры нужно давить, а их айфоны и компьютеры — нет?"

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