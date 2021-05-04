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Автор Александр Шторм

Не преемник, так спойлер: кто пойдёт на выборы-2024

Политика

Президентские выборы 2024 года в России станут временем использования новых политических технологий.

Не преемник, так спойлер: кто пойдёт на выборы-2024

Тактика привлечения известных оппозиционных личностей в качестве кандидатов-спойлеров уже применялась в 2012-м и 2018-м годах. Тогда в процессе были задействованы бизнесмен Михаил Прохоров и телеведущая Ксения Собчак.

Как пояснил политолог Илья Гращенков, в 2024 году можно ждать появления в бюллетенях бизнесмена Олега Дерипаски или медийной фигуры типа Юрия Дудя. Не исключено, что это и правда окажется "русский Трамп", считает он.

"Шнуров как-то сказал, что он наигрался уже в политику. Ну не Шнуров, может, какой-нибудь Дудь. Ему будет 35 лет к 2024 году", — прогнозирует Гращенков. Спойлеры в основном используются для того, чтобы оттягивать голоса у других кандидатов.

"Прохоров, например, был такой luxury-спойлер. Собчак — это был спойлер, в некотором роде принижающий. Если вы либерал, то голосуйте за ведущую "Дом-2", вот ваш потолок", — считает аналитик. 2024 год не станет исключением. Если в 2024-м гайки будут сильно закручены, то спойлер для либеральной оппозиции будет ещё более принижающим.

Со своей стороны, политолог Константин Калачёв высказал мнение, что появление в избирательных бюллетенях в 2024 году "медийной личности со скандальной репутацией" очень вероятно. Также там может оказаться политик с невысоким потолком или олигарх с корнями в 1990-х. Для оттягивания на выборах более 10-15% голосов очень простая и эффективная схема.

Напомним, в 2012 году бизнесмен Михаил Прохоров набрал 7,98% голосов на президентских выборах. Действующий глава государства Владимир Путин заработал 65,34% голосов. Собчак же в 2018-м набрала 1,68% голосов россиян, а Путин — 67,54%.

Добавим, что авторы проекта "Себестоимость событий" опросили респондентов на предмет выбора приемлемого для себя варианта преемника Путина.

Получилось вот что...

  • За "Шойгу с армией" отдали свои голоса 18% читателей.
  • Максимальное количество (41%) набрал ответ "свой вариант".
  • При этом "Медведев с инновациями" обрели 8% от участников опроса.
  • "Собянин с плиткой" получил 5%,
  • Володин — 2%.
  • Далее идут Валентина Матвиенко (1%).
  • "Либеральный Кудрин" (8%).
  • "Лавров с д'б!" — 9% голосов читателей.

Ещё в вариантах ответа оказались молодой губернатор Алиханов (2%) и губернатор постарше Дюмин (6%).

В комментариях пользователи предлагали "цифрового Мишустина" и даже покермэна и политика Каца…

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы юрий дудь максим кац сергей шойгу ксения собчак илья гращенков антон алиханов олег дерипаска сергей собянин михаил прохоров михаил мишустин вячеслав володин дмитрий медведев валентина матвиенко выборы президента россии
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