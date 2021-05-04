Не преемник, так спойлер: кто пойдёт на выборы-2024

Президентские выборы 2024 года в России станут временем использования новых политических технологий.

Тактика привлечения известных оппозиционных личностей в качестве кандидатов-спойлеров уже применялась в 2012-м и 2018-м годах. Тогда в процессе были задействованы бизнесмен Михаил Прохоров и телеведущая Ксения Собчак.

Как пояснил политолог Илья Гращенков, в 2024 году можно ждать появления в бюллетенях бизнесмена Олега Дерипаски или медийной фигуры типа Юрия Дудя. Не исключено, что это и правда окажется "русский Трамп", считает он.

"Шнуров как-то сказал, что он наигрался уже в политику. Ну не Шнуров, может, какой-нибудь Дудь. Ему будет 35 лет к 2024 году", — прогнозирует Гращенков. Спойлеры в основном используются для того, чтобы оттягивать голоса у других кандидатов.

"Прохоров, например, был такой luxury-спойлер. Собчак — это был спойлер, в некотором роде принижающий. Если вы либерал, то голосуйте за ведущую "Дом-2", вот ваш потолок", — считает аналитик. 2024 год не станет исключением. Если в 2024-м гайки будут сильно закручены, то спойлер для либеральной оппозиции будет ещё более принижающим.

Со своей стороны, политолог Константин Калачёв высказал мнение, что появление в избирательных бюллетенях в 2024 году "медийной личности со скандальной репутацией" очень вероятно. Также там может оказаться политик с невысоким потолком или олигарх с корнями в 1990-х. Для оттягивания на выборах более 10-15% голосов очень простая и эффективная схема.

Напомним, в 2012 году бизнесмен Михаил Прохоров набрал 7,98% голосов на президентских выборах. Действующий глава государства Владимир Путин заработал 65,34% голосов. Собчак же в 2018-м набрала 1,68% голосов россиян, а Путин — 67,54%.

Добавим, что авторы проекта "Себестоимость событий" опросили респондентов на предмет выбора приемлемого для себя варианта преемника Путина.

Получилось вот что...

За "Шойгу с армией" отдали свои голоса 18% читателей.

Максимальное количество (41%) набрал ответ "свой вариант".

При этом "Медведев с инновациями" обрели 8% от участников опроса.

"Собянин с плиткой" получил 5%,

Володин — 2%.

Далее идут Валентина Матвиенко (1%).

"Либеральный Кудрин" (8%).

"Лавров с д'б!" — 9% голосов читателей.

Ещё в вариантах ответа оказались молодой губернатор Алиханов (2%) и губернатор постарше Дюмин (6%).

В комментариях пользователи предлагали "цифрового Мишустина" и даже покермэна и политика Каца…

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