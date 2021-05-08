Мнение: для консолидации общества в России нужны сталинские чистки

По мнению главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, вокруг России сейчас активно формируется новый санитарный кордон из недружественных нам государств. Из-за чего наша страна попадает в огненное кольцо, выстоять в котором можно только одним способом.

Каким именно? Об этом он рассказал в эфире программы "Точка зрения" главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.

Читайте начало интервью:

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Что происходит с Чехией и Болгарией?

— Нам сейчас как никогда необходима консолидация в обществе. Для этого у нас должен главенствовать принцип социальной справедливости, о котором мы много говорим, но которого нет. Это первое.

Второе, все-таки, с одной стороны, народ постоянно призывают потерпеть, затянуть пояса, консолидироваться. А с другой стороны, мы видим, что наш олигархат, в том числе, который очень близок к власти, мягко говоря, затягивать пояса совершенно не хочет. По-прежнему имеет и недвижимость, и бизнес на Западе, Лондон любит, яхты строит океанские, которые не могут построить себе даже арабские шейхи сверхбогатые, покупает недвижимость, шикарно живет. Дети, любовницы, жены — все там. Живут и ведут абсолютно роскошный образ жизни.

Как нам консолидироваться? Может быть, все-таки возродить как-то сталинских ликвидаторов?

— А кто и как будет это делать?

— Я лично считаю, что необходима национализация элиты, зачистка оффшорной аристократии, принятие более жесткого законодательства.

Сейчас у нас депутаты, министры, госслужащие имеют, например, право владеть недвижимостью на Западе.

— Нет, по новым поправкам уже вроде бы не имеют.

— Нет. Новые поправки касаются исключительно только финансовых инструментов и банковских счетов. Сейчас декларации мы читаем. Депутат имеет недвижимость на Западе, в том числе и в странах НАТО.

И как здесь мы будем консолидировано отбивать западные атаки? С одной стороны, отбиваем, с другой стороны, они раз — и туда уедут жить, если чего.

Поэтому здесь надо как-то определяться. Нельзя быть святее Папы Римского. Особенно если у нас такая ситуация, когда необходима консолидация, если мы в кругу огненных фронтов, если у нас снова на календаре 1923-й, 1925-й, 1927 год, фактически история сделала виток.

Мы снова попадаем на ту же самую ситуацию, надо принимать какие-то решения относительно того, что бизнес бизнесом — нет проблем, граждане гражданами — нет проблем.

Ведите бизнес, имейте недвижимость на Западе, счета — нет проблем, как частная предпринимательская инициатива или обычный гражданин. Но все народные слуги должны быть здесь, иметь недвижимость в Крыму или бизнес в Крыму.

А деньги — в российских банках. Но это уже законодательно как бы закреплено.

Насчет недвижимости, я считаю, что такая элита не может выполнять свои функции полноценно, когда она зависит оттого, что там произойдет с замком, либо с виллой где-нибудь в Швейцарии или Испании, либо с квартиркой 120-метровой.

Здесь надо принимать какие-то решения волевые жесткие. А то получается, это политика двойных стандартов: для части элиты одни условия консолидации, для народа — другие.

И в этих условиях тяжело нам нужно будет консолидировать общество для того, чтобы выдержать действительно очень серьезный период в жизни нашей страны, потому что мы должны пройти через него, у нас союзник один — армия и флот.

Путь один: всех этих оффшорных аристократов надо поганой метлой гнать из тех позиций, где они сегодня присутствуют.

Я считаю, что все-таки в этих условиях у нас должен быть пересмотр отношения к тем, кто должен быть в элите.

Двойных у нас стандартов быть не должно: имеешь на Западе недвижимость, при этом ты чиновник, министр — значит, попадаешь в категорию иностранного агента и, как говорится, "досвидос" с государственной службы.

Надо брать правильные примеры

Еще раз говорю: конечно, капитализм жесток, но есть капитализм с человеческим лицом, его называют "шведский социализм". И в этом плане я могу еще раз повторить, стандарты скандинавских стран с точки зрения уровня социализации общества, уровня распределения доходов, уровня достойного для человека зарплат, досуга, быта.

Я считаю, что надо хотя бы равняться в этом вопросе на Финляндию: социальные стандарты, уровень обеспечения населения, доступность социальных услуг. И, самое главное, уровень пенсионного и денежного обеспечения населения.

Надо брать с них пример. По крайней мере, стремиться к этому, провозглашать не мифические цели, а более конкретные приземленные для того, чтобы люди видели.

Опять же я просто говорю, что давайте выпишем какого-нибудь финна или шведа, назначим его там префектом, либо мэром с хорошим уровнем зарплаты, чтобы он не был коррумпированным.

Проведем хотя бы один эксперимент. Варягов же звали при Петре. Немцы приезжали сюда к нам, и шведы приезжали, и голландцы приезжали. И нормально они нам поднимали здесь и уровень.

— А если нашему дать 10 тысяч евро зарплату, он будет воровать?

— Все равно будет воровать. К сожалению.

Знаете, как надо делать? Надо ему вешать, как сейчас у нас милиция, полиция наша доблестная ходит, видеорегистратор, с которым он ходит весь день, в том числе ведет какие-то переговоры, встречается с людьми. Только вечером, придя домой к жене, он этот видеорегистратор выключает, а утром сел в машину — тут же включил.

Я не знаю. Но что-то надо делать. Коррупция запредельная просто. Она всех достала, откровенно говоря. И пока это есть, консолидации не будет.

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