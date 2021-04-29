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Автор Антон Куликов

Развал ФБК начал Пригожин

Политика

Все региональные штабы Алексея Навального, являющиеся структурным подразделением ФБК (признан иноагентом), будут закрыты. Об этом заявил руководитель данной структуры Леонид Волков.

Развал ФБК начал Пригожин

Это решение связано с рассмотрением в суде иска о признании ФБК* экстремистской организацией. Но фактический распад структур ФБК* начался еще в 2019 году, после того как Навальный, Милов и Соболь проиграли в суде иски о клевете.

Напомним, причиной исков стало выпущенное Любовью Соболь лжерасследование. Тогда суд взыскал с ответчиков 90 млн рублей. Впоследствии данные долговые обязательства были выкуплены предпринимателем Евгением Пригожиным, так деятели ФБК* стали его личными должниками.

После этого Навальный заявил о ликвидации ФБК* и о создании нового юридического лица — "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ, признан иноагентом). Одной из причин принятия такого решения блогер назвал большую сумму долга, который необходимо выплатить Пригожину.

Но эта история ничему не научила навальнистов. Они продолжали распространять про бизнесмена недостоверные сведения, за что получали новые иски на 5 млн рублей. По словам одного из главных функционеров ФБК* Владимира Милова, это обстоятельство заставило его покинуть Россию и перебраться в Прибалтику.

По мнению публициста Николая Старикова, именно иски Пригожина сделали невозможной дальнейшую работу ФБК*.

"Я убежден, что в деле роспуска, фактически прекращения деятельности иноагента ФБК на территории России, роль сыграло несколько факторов. Безусловно, здесь и те иски, которые выиграл Евгений Пригожин, который сделал дальнейшую работу этой организации, мягко говоря, нерентабельной", — заявил эксперт.

Такого же мнения придерживается и руководитель проекта PolitRussia, телеведущий Руслан Осташко. По его словам, верхушка ФБК* очень не хотела выплачивать многомиллионные иски из своего кармана.

"Мы знаем, что каждый из них мог бы погасить этот долг или хотя бы попытаться. Через Bitcoin-кошелек ФБК* проходят сотни миллионов рублей. Но они принципиально не захотели этого делать и попытались перейти на новое юрлицо. И уже это говорило о том, в какую степень отчаяния их загнал Пригожин. Ну а дальше они продолжали коллекционировать штрафы и самостоятельно вгонять себя в яму все глубже", — заявил Осташко.

После принятого осенью 2019 года решения Минюста РФ о признании ФБК и ФЗПГ иностранными агентами, данные организации должны были обозначать свои материалы особым образом, а также подавать финансовую отчетность в отдельном порядке. Но соратники Навального игнорировали данные требования и продолжали собирать все новые штрафные санкции.

Николай Стариков напомнил, что именно деятельность ФБК* и ФЗПГ* по организации незаконных акций привела к подаче иска прокуратуры в суд о признании данных организаций экстремистскими.

"Ну и, безусловно, действия прокуратуры, которая через суд, я уверен, признает деятельность этой организации экстремистской со всеми печальными для нее последствиями. Волков это понимает и поэтому, исходя из первого и второго, принимает решение об уходе во всех смыслах от юридической и финансовой и другой ответственности", — отметил Стариков.

По мнению эксперта, верхушка ФБК* успевшая переметнуться за границу, продолжит свою подрывную деятельность против России.

"Она будет вестись с территории иностранных государств, и финансирование будет значительно более непрозрачным, чем оно было. Перед нами процесс перерождения псевдоинформационной в абсолютно экстремистскую и подрывную организацию", — резюмировал Николай Стариков.

В случае, если суд вынесет решение о признании ФБК* и ФЗПГ* экстремистскими организациями, то все связанные с ними структуры также попадут под это определение.

* признан иноагентом

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Темы фбк экстремизм леонид волков руслан осташко николай стариков евгений пригожин алексей навальный
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