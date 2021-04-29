Объединение регионов: чем серьёзно рискует Россия

Заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что "нам 85 регионов не нужно", оказалось весьма резонансным. Выступая на конференции в ВШЭ, высокопоставленный чиновник подчёркивал, что выражает личное мнение. Но это личное мнение вице-премьера, стало быть, внимание будет обеспечено.

Объединение регионов обсуждают, но есть сомнения

"Я считаю, что нам 85 регионов не нужно, это первое, с чего надо начать. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься — с точки зрения трудозатрат. Её надо соединить либо с Хабаровским краем, либо ещё с чем, и пусть губернаторы ей занимаются. Или Курган: почему курганцы должны жить хуже тюменцев? А живут они в 190 километрах друг от друга. Вот почему они должны жить хуже? У одних есть нефтяные доходы, у других нет — у нас что, это жители другой страны?" — сказал Хуснуллин 27 апреля.

Прошёлся он и по главам регионов: "У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернатор, у него аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы. Надо идти на агломерации, делать точкой роста агломерацию, убрав административное деление".

Собственно, во властных структурах сейчас идёт активное обсуждение создания агломераций. Есть предложение, согласно которому к 2030 году в России предполагается образовать не менее шести агломераций мирового уровня и 14 — общенационального. Речь идёт о центрах экономического развития страны. Сейчас в России только одна агломерация мирового уровня — московская.

Но есть ещё одна проблема при объединении регионов. Источник "Ведомостей", близкий к "Единой России", отметил, что объединение регионов потенциально может нести серьёзные риски для федеральной власти. Получив под свой контроль новые территории, такие губернаторы будут иметь намного больше рычагов влияния, что может стать источником для регионального сепаратизма. Эта проблема может коснуться дальневосточных регионов.

Может ли повториться ситуация начала 1990-х — как, например, с Уральской республикой, создание которой в 1993 году горячо поддерживал губернатор Свердловской области Эдуард Россель? Нужно учитывать, что тогда центральная власть была слабой, что и создавало предпосылки для попыток реализации таких идей. Но несмотря на это Москва в 1993 году довольно быстро купировала самодеятельность властей Свердловской области.

Реальные и мнимые проблемы

Политолог Анатолий Гагарин считает опасения насчёт сепаратизма "фантомной болью".

"Я думаю, это такая фантомная боль, некий симулякр, который используется для того, чтобы торпедировать идею объединения", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, "есть регионы, которые действительно обладают слабой экономикой и привлечение туда тех или иных инвесторов сопряжено с большими трудностями, связанными с разными причинами". "В этом смысле объединение могло бы как-то переформатировать эту ситуацию", — полагает Анатолий Гагарин.

При этом он не отрицает, что определённые риски, связанные с объединением, действительно существуют.

"Но я думаю, есть риски, связанные не с сепаратизмом, потому что чаще всего для объединённых регионов приглашают как раз представителей не местных элит. Скорее, это протест против такого объединения", — отметил политолог.

"Те региональные элиты, которые привыкли к нынешнему раскладу сил, к нынешнему положению, они, конечно, будут всеми возможными средствами сопротивляться объединению. Поэтому здесь необходима достаточно длинная подготовительная работа. Но длинная — относительно длинная, конечно. Это первый риск, который необходимо осмыслить и предложить способ его решения", — подчеркнул эксперт.

Ещё один риск, по его мнению, — проблемы управления.

"Большими регионами достаточно сложно управлять. То есть необходимо создавать те же самые управленческие округа, как, например, в Свердловской области, или какие-то подобные институты, которые могли бы контролировать ситуацию уже на месте, будучи представителями главы региона, но являясь руководителями таких управленческих округов, которые объединяли бы в себе несколько муниципалитетов", — считает Анатолий Гагарин.

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