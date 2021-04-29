Американский президент Джо Байден продолжил усиливать давление на Россию. Новые пакеты санкций призваны нанести точечные удары по ключевым секторам российской экономики. Но пока результаты всех этих усилий не впечатляют — особенно Китай, находящийся под ещё более жёсткими санкциями США и ЕС.
Как пишет эксперт Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, санкции не принесли долгосрочного эффекта. Россия в итоге ещё и укрепила своё национальное влияние.
Байден же со своей администрацией сделал акцент в сторону психологической войны против президента России Владимира Путина и правительства страны. Не так давно об этом заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий. По его словам, американцы ведут против России психологическую войну.
Такие вещи можно сравнить с "цветной революцией" на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке. Попытки бороться с Россией — это все та же "цветная революция 2.0".
Все попытки задействовать в процессе оппозиционера Алексея Навального — это звенья стратегии США по раскачиванию ситуации внутри страны.
Крупная волна протестов в РФ после возвращения и ареста Алексея Навального — это показатель заинтересованности внешних сил.
Хотя на самом деле большинство участников просто хотели выразить своё недовольство тем, как правительство борется с эпидемией, достатком и усталостью от неопределённости.
Запад в любом случае будет использовать ситуацию в своих целях и давить на Москву. США и ЕС поддержали протесты оппозиции через свои посольства. Кроме того, они манипуляциями повернули международное общественное мнение против Путина и его правительства.
Все эти действия суть калька с предыдущих цветных революций, которые привели к падению законно избранных режимов в странах, чьё развитие серьёзно затруднено. Ни одно такое вмешательство США не привело к "демократии и свободе".
Когда в ноябре 2020 года президентом США выбрали Байдена, многие опасались, что демократическая администрация снова возьмёт на вооружение интервенционизм как инструмент внешней политики и устроит новую волну цветных революций.
Свою роль в сокращении западных идей сыграла пандемия. До неё глобальное влияние неолиберализма достигло апогея.
Сегодня Запад демонстрирует тенденцию к замедлению экономического развития и социального управления. Потому они продолжают манипулировать общественным мнением ради новых нападок на Россию.
Автор также отмечает, что элита США в её стремлении одержать идеологическую победу стремительно превращается в сектантов.
Экс-посол США в России Майкл Макфол (Michael McFaul) на голубом глазу сообщил, что Россия будет богаче и свободнее при демократии, чем при Путине. Этим "процветанием", безусловно, сегодня уже может похвастаться Украина…
Запад и хотел бы свергнуть Путина, только инструментов прямой угрозы в наличии так и нет. Отсюда и развязываются информационно-психологические войны, чтобы демонизировать путинский режим.
Тем временем, пройдя нижнюю точку падения, рейтинг одобрения Путина начал восстанавливаться. Протесты оппозиции завершились потерей репутации её лидеров, потому что они либо приговорены к тюремному заключению, либо бежали из страны, либо оказались западными марионетками для свержения нынешней власти.
Так что большинство россиян предпочли какую-никакую стабильность вокруг Путина, нежели последствия Майдана и переворотов. Это ослабило влияние цветной революции, которая оказалась успешной на Украине, в Грузии и Киргизии из-за разобщенности "верхушек". Путин с его фактически единоличной властью сумел себя противопоставить Западу и успешно сплотил крайне отчуждённые российские элиты — контролем, страхом, бюджетом, выстроенной системой управления.
Цветная революция в России пока что провалилась как проект. Причина проста — пройдя через "лихие 90-е" и видя последствия майданов в республиках СНГ, россияне не одобряют сил, которые пытаются разрушить существующий порядок и стабильность.
Глядя на Россию, Китай тоже должен сохранять бдительность. Но сегодняшняя неудавшаяся цветная революция уже доказала, что своё превосходство Запад утратил, резюмировал аналитик.
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