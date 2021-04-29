Эксперты Китая оценили вероятность Майдана в РФ

Американский президент Джо Байден продолжил усиливать давление на Россию. Новые пакеты санкций призваны нанести точечные удары по ключевым секторам российской экономики. Но пока результаты всех этих усилий не впечатляют — особенно Китай, находящийся под ещё более жёсткими санкциями США и ЕС.

Как пишет эксперт Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, санкции не принесли долгосрочного эффекта. Россия в итоге ещё и укрепила своё национальное влияние.

Байден же со своей администрацией сделал акцент в сторону психологической войны против президента России Владимира Путина и правительства страны. Не так давно об этом заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий. По его словам, американцы ведут против России психологическую войну.

Такие вещи можно сравнить с "цветной революцией" на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке. Попытки бороться с Россией — это все та же "цветная революция 2.0".

Все попытки задействовать в процессе оппозиционера Алексея Навального — это звенья стратегии США по раскачиванию ситуации внутри страны.

Крупная волна протестов в РФ после возвращения и ареста Алексея Навального — это показатель заинтересованности внешних сил.

Хотя на самом деле большинство участников просто хотели выразить своё недовольство тем, как правительство борется с эпидемией, достатком и усталостью от неопределённости.

Запад в любом случае будет использовать ситуацию в своих целях и давить на Москву. США и ЕС поддержали протесты оппозиции через свои посольства. Кроме того, они манипуляциями повернули международное общественное мнение против Путина и его правительства.

Все эти действия суть калька с предыдущих цветных революций, которые привели к падению законно избранных режимов в странах, чьё развитие серьёзно затруднено. Ни одно такое вмешательство США не привело к "демократии и свободе".

Когда в ноябре 2020 года президентом США выбрали Байдена, многие опасались, что демократическая администрация снова возьмёт на вооружение интервенционизм как инструмент внешней политики и устроит новую волну цветных революций.

Свою роль в сокращении западных идей сыграла пандемия. До неё глобальное влияние неолиберализма достигло апогея.

Сегодня Запад демонстрирует тенденцию к замедлению экономического развития и социального управления. Потому они продолжают манипулировать общественным мнением ради новых нападок на Россию.

Автор также отмечает, что элита США в её стремлении одержать идеологическую победу стремительно превращается в сектантов.

Экс-посол США в России Майкл Макфол (Michael McFaul) на голубом глазу сообщил, что Россия будет богаче и свободнее при демократии, чем при Путине. Этим "процветанием", безусловно, сегодня уже может похвастаться Украина…

Запад и хотел бы свергнуть Путина, только инструментов прямой угрозы в наличии так и нет. Отсюда и развязываются информационно-психологические войны, чтобы демонизировать путинский режим.

Тем временем, пройдя нижнюю точку падения, рейтинг одобрения Путина начал восстанавливаться. Протесты оппозиции завершились потерей репутации её лидеров, потому что они либо приговорены к тюремному заключению, либо бежали из страны, либо оказались западными марионетками для свержения нынешней власти.

Так что большинство россиян предпочли какую-никакую стабильность вокруг Путина, нежели последствия Майдана и переворотов. Это ослабило влияние цветной революции, которая оказалась успешной на Украине, в Грузии и Киргизии из-за разобщенности "верхушек". Путин с его фактически единоличной властью сумел себя противопоставить Западу и успешно сплотил крайне отчуждённые российские элиты — контролем, страхом, бюджетом, выстроенной системой управления.

Цветная революция в России пока что провалилась как проект. Причина проста — пройдя через "лихие 90-е" и видя последствия майданов в республиках СНГ, россияне не одобряют сил, которые пытаются разрушить существующий порядок и стабильность.

Глядя на Россию, Китай тоже должен сохранять бдительность. Но сегодняшняя неудавшаяся цветная революция уже доказала, что своё превосходство Запад утратил, резюмировал аналитик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.