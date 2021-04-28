Володин разъяснил суть отечественной демократии

В канун Дня российского парламентаризма, который страна отмечает с 2012 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин поразмышлял о демократии.

Уникальный опыт

Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин порассуждал о парламентаризме, демократии и выборах, опубликовав в Telegram плоды своих размышлений.

Парламентарий погрузился в глубину наших глубин, отметив, что 115 лет тому назад состоялось первое заседание Государственной думы. Володин отметил, что без её одобрения в Российской империи "никакой закон не мог воспринять силу".

Сколько просуществовала Государственная дума императорского созыва, высокопоставленный единоросс не уточнял и умолчал, что в итоге "караул устал".

В духе современных идеологических трендов Вячеслав Володин копнул к корням русской демократии и обнаружил, что отечественный парламентаризм как "народное представительство и демократические начала нашего общества" относится к эпохе Древней Руси:

новгородским и псковским вече;

земским соборам и думам.

Жаль, что глава нижней палаты российского парламента не раскрыл тему Боярской думы. Видимо, чтобы случайно у читателей не возникло ненужных ассоциаций, которые могли бы быть признаны экстремистскими.

Вячеслав Володин

Володин сумел объяснить, опираясь на суждение византийского исследователя Прокопия Кесарийского, который ещё в VI веке восхитился прямой демократией на Руси, что Европа и в далёкие времена князей-воевод отставала в плане демократии от России:

"Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и потому у них счастье и несчастье в жизни считается общим делом".

Пройдясь по более поздним эпохам самодержавия, оставив за скобками тему бесправных крепостных и полное пренебрежение человеческими жизнями со стороны правящей политической элиты, Вячеслав Володин сделал фундаментальный вывод:

"У российского парламентаризма тысячелетняя история и уникальный опыт развития".

Ген российской демократии

Отмечать юбилей отечественного парламентаризма и не помянуть лихим словом коллективный Запад, это всё равно что пить водку без пива, выкидывая деньги на ветер. Вячеслав Володин заметил, что западным "доброжелателям" покоя не даёт тревога за судьбу демократии в России, и посоветовал (возможно, с интонацией Сергея Светлакова в одной из миниатюр передачи "Наша Раша"):

"Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим".

С открытием гена демократии, вероятно, осуществился смысловой прорыв, который даст толчок развитию общественно-политических трендов в России. Даже несмотря на то, что неангажированные эксперты утверждают, что понятие "суверенная демократия" уместнее ассоциировать не с геном, а с лишней хромосомой.

Досталось от председателя Государственной думы и американской демократии, процедуры которой парламентарий назвал "ущербными". Оказывается, в США демократия находится в глубоком кризисе, и Штаты "девальвируют её базовый принцип". А ещё за океаном очень плохо считают голоса избирателей, да и наличие всего двух крупных партий в стране вообще никуда не годится.

Вот в российском парламенте — другое дело. При таком разнообразии партий добиться лояльности оппозиции — настоящее общественно-политическое чудо. Да и с прозрачностью выборов, как заверил Вячеслав Володин, у нас всё просто восхитительно. И правда, сел на пенёк, поставил "галочку" и съел пирожок.

Накануне грядущих выборов в Госдуму размышления Вячеслава Володина как нельзя кстати. Гражданам важно услышать от высокопоставленного представителя "Единой России", что "голос избирателя будет решающим", и проникнуться теплотой доверия:

"Все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией и законами страны. От нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость. И в итоге — легитимность".

Винтить станут по-новому

Вячеслав Володин в своём эссе объяснил, как понимают демократию представители правящей политической элиты:

"Демократия — это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым. Это реализация прав граждан — участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды, состоять в любой из зарегистрированных политических партий".

По поводу свободы выражать свои взгляды, да и демократии в целом, с председателем Госдумы, вероятно, согласится инженер-технолог филиала "СВАРЗ" Мосгортранса Яна Холодова, которой руководство предприятия предлагало уволиться "по собственному желанию" из-за её участия в акции протеста в поддержку Алексея Навального. Правда, после огласки в СМИ её начальники сделали вид, что ничего подобного не предлагали. Тем не менее женщина поделилась впечатлениями в целом об акциях протеста в Москве:

"Мне понравилось, что нам вообще не мешала полиция. Да, они перекрыли дороги, чтобы люди не подошли к ФСБ и другим очень знаковым местам. Но то, что никого не избивали, — я была, мягко говоря, в шоке. Мы туда шли с подругой, зная, что, возможно, нас будут лупасить дубинками. Но, видимо, все агрессивные омоновцы переместились в Питер".

Яна Холодова, видимо, никак не связала развитие видеонаблюдения в столице с постпротестной активностью силовиков. На подобное ноу-хау обратил внимание один известный российский юрист:

"Интересно, обратили ли внимание наблюдатели, что в этот раз в Москве не винтили, но строго направляли народ по маршрутам — коридорам? Под камеры получается. Я ещё обратил внимание, что в какой-то момент близкий к полиции Telegram-канал "Кремлёвская прачка" написал, что "ха-ха", уже опознали 700 человек, сейчас типа распределяют их по вузам. Пара недель уйдёт на отработку, и будут ходить по людям вручать повестки в суды или сразу винтить. А в Питере система распознавания ещё не работает, поэтому было стандартное винтилово и мордобой".

Выходит, что прав Вячеслав Володин, когда говорит, что суверенная демократия планомерно развивается в России. Обещанный властями технологический прорыв, который реализовался, в частности, в системах контроля и слежения за гражданами, стал для силовиков серьёзным подспорьем.

Теперь, наверно, не придётся винить граждан при массовом скоплении свидетелей и телекамер, а сделают это в традициях, переданных нам предками из НКВД, в эстетике "чёрных воронков".

Дойдёт ли дело до подробного анализа Вячеславом Володиным демократического наследия российского самодержавия в следующей серии фундаментальных размышлений в контексте тысячелетних традиций — вопрос. Возможно, и дойдёт, но тогда уместно будет с первых же строк обвинить недоброжелателей на Западе в том, что это их коварные предки подкинули России дыбу и навязали институт крепостничества.

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