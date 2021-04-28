Эксперты обсуждают идею вице-премьера Марата Хуснуллина о необходимости объединения богатых и бедных регионов. Многие считают такую идею преждевременной, как минимум.
Хуснуллин во время круглого стола "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", организованном Высшей школой экономики, высказался в том ключе, что стране 85 регионов не нужно.
"Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат", — отметил чиновник, сразу же заявивший, что это его личное мнение.
Говоря о Татарстане, он отметил, что вырос в Чистополе, в ста километрах от Казани. Практически рядом с родным для чиновника населённым пунктом, в 30 километрах, расположен муниципальный посёлок, в котором нефть есть, а в Чистополе нет.
"В муниципальном посёлке за счёт того, что нефть есть, не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на всё — заасфальтировать улицы, водопровод починить, школы построить. А ровно через три километра нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тысяч живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники, что ли, того факта, что здесь нефть есть, а здесь нет?" — задался вопросом чиновник.
Также он вспомнил про Казань и расположенный в 40 километрах от неё город Волжск Республики Марий Эл, чьи жители в основном в Казани и работают. Почему Волжск не должен быть в агломерации?
Эту тему Хуснуллин пообещал обсудить после сентябрьских выборов.
Стоит добавить, что ранее Хуснуллин считал, что ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хочет работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть…
Мнение изменилось очень кардинально.
Со своей стороны, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн ответил на высказывание вице-премьера Марата Хуснуллина "о ненужности" таких регионов, как ЕАО, и необходимости их слияния с соседями.
В заявлении главы ЕАО, опубликованном на сайте правительства области, отмечается, что решение об объединении ЕАО и Хабаровского края могут принять только местные жители.
Гольдштейн подчеркнул, что вопросы объединения или необъединения могут поставить только жители и решать они будут вне зависимости от личного мнения Марата Хуснуллина.
Впрочем тема не новая. В 2016 году о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она пояснила, что некоторые субъекты федерации точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин.
Ранее Россия уже имела опыт объединения регионов.
В бытность руководителем Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступал с предложением создать укрупнённые агломерации Екатеринбург — Челябинск — Пермь или Томск — Новосибирск — Барнаул.
Но финансовый аналитик Алексей Коренев не считает такую идею удачной, так как объединение богатых территорий и городов России с бедными ничего не изменит для обеих сторон.
С его точки зрения, объединять Тюмень с Курганом, Сахалин с Белгородской областью, а Камчатку с Псковской, как минимум, бессмысленно.
Даже если механически объединить богатый регион с бедным, внутри образования люди всё равно будут жить по-разному.
Мысль такова, что даже после объединения часть агломерации продолжит сидеть на нефти и металлургии. И делиться точно не будет. Другая часть останется со своей отстающей перерабатывающей промышленностью, с устаревшим оборудованием.
Выравнивать ситуации нужно, но не за счёт богатых соседей, считает эксперт.
Налог на всё добываемое сырье очень внушителен, можно перераспределить эти средства в пользу отстающих регионов или дать им преференции в виде кредитов. Вот это могло бы помочь, подчеркнул он.
В качестве примера он напомнил про зажиточный Краснодарский край, рядом с ним находятся чрезвычайно бедные республики Северного Кавказа, а воз и ныне там.
Человек не отдаст половину своих честно заработанных денег соседу только потому, что живёт с ним в одном доме, резюмировали эксперты.
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