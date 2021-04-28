Бедные и богатые регионы могут объединить в агломерации

Эксперты обсуждают идею вице-премьера Марата Хуснуллина о необходимости объединения богатых и бедных регионов. Многие считают такую идею преждевременной, как минимум.

Хуснуллин во время круглого стола "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски", организованном Высшей школой экономики, высказался в том ключе, что стране 85 регионов не нужно.

"Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат", — отметил чиновник, сразу же заявивший, что это его личное мнение.

Говоря о Татарстане, он отметил, что вырос в Чистополе, в ста километрах от Казани. Практически рядом с родным для чиновника населённым пунктом, в 30 километрах, расположен муниципальный посёлок, в котором нефть есть, а в Чистополе нет.

"В муниципальном посёлке за счёт того, что нефть есть, не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на всё — заасфальтировать улицы, водопровод починить, школы построить. А ровно через три километра нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тысяч живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники, что ли, того факта, что здесь нефть есть, а здесь нет?" — задался вопросом чиновник.

Также он вспомнил про Казань и расположенный в 40 километрах от неё город Волжск Республики Марий Эл, чьи жители в основном в Казани и работают. Почему Волжск не должен быть в агломерации?

Эту тему Хуснуллин пообещал обсудить после сентябрьских выборов.

Стоит добавить, что ранее Хуснуллин считал, что ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хочет работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть…

Мнение изменилось очень кардинально.

Со своей стороны, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн ответил на высказывание вице-премьера Марата Хуснуллина "о ненужности" таких регионов, как ЕАО, и необходимости их слияния с соседями.

В заявлении главы ЕАО, опубликованном на сайте правительства области, отмечается, что решение об объединении ЕАО и Хабаровского края могут принять только местные жители.

Гольдштейн подчеркнул, что вопросы объединения или необъединения могут поставить только жители и решать они будут вне зависимости от личного мнения Марата Хуснуллина.

Впрочем тема не новая. В 2016 году о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она пояснила, что некоторые субъекты федерации точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин.

Ранее Россия уже имела опыт объединения регионов.

В 2005 году в Пермский край объединились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ.

Позже в 2007 году в состав Красноярского края вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа.

В том же 2007 году из Камчатской области и Корякского автономного округа был создан Камчатский край.

В 2008 году Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошёл в состав Иркутской области.

Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.

В бытность руководителем Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступал с предложением создать укрупнённые агломерации Екатеринбург — Челябинск — Пермь или Томск — Новосибирск — Барнаул.

Но финансовый аналитик Алексей Коренев не считает такую идею удачной, так как объединение богатых территорий и городов России с бедными ничего не изменит для обеих сторон.

С его точки зрения, объединять Тюмень с Курганом, Сахалин с Белгородской областью, а Камчатку с Псковской, как минимум, бессмысленно.

Даже если механически объединить богатый регион с бедным, внутри образования люди всё равно будут жить по-разному.

Мысль такова, что даже после объединения часть агломерации продолжит сидеть на нефти и металлургии. И делиться точно не будет. Другая часть останется со своей отстающей перерабатывающей промышленностью, с устаревшим оборудованием.

Выравнивать ситуации нужно, но не за счёт богатых соседей, считает эксперт.

Налог на всё добываемое сырье очень внушителен, можно перераспределить эти средства в пользу отстающих регионов или дать им преференции в виде кредитов. Вот это могло бы помочь, подчеркнул он.

В качестве примера он напомнил про зажиточный Краснодарский край, рядом с ним находятся чрезвычайно бедные республики Северного Кавказа, а воз и ныне там.

Человек не отдаст половину своих честно заработанных денег соседу только потому, что живёт с ним в одном доме, резюмировали эксперты.

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