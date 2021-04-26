Без затей и идей: почему КПРФ вполне устраивает нынешняя роль

24 апреля прошёл очередной, XVIII по счёту, съезд КПРФ. К таким мероприятиям в год, когда пройдут выборы в Госдуму, повышенное внимание. От партий ждут каких-то нетривиальных поступков и неординарных решений. Но, похоже, всё это не к КПРФ.

Хотя и комментарии насчёт того, что компартия на грядущих выборах "обречена”, представляются всё же преувеличением. На чём могли бы сыграть коммунисты на выборах?

Ничего нового

Председателем ЦК КПРФ в очередной раз был избран Геннадий Зюганов. Он руководит компартией с момента её образования в 1993 году и поведёт своих соратников на очередные выборы в Госдуму.

В июне этого года лидеру КПРФ исполнится 77 лет. Это, конечно, не препятствие для политика. Но, с другой стороны, даёт повод для вопросов об обновлении руководства компартии. Впрочем, было очевидно, что в год выборов компартия менять председателя ЦК не будет.

Геннадий Зюганов в ходе своего выступления на съезде много критиковал нынешний состав Госдумы — за разрушение системы выборов, за повышение пенсионного возраста и т. д. Однако он не сказал ничего такого, чего бы ранее не говорили ни сам Геннадий Андреевич, ни его соратники по партии.

Вопрос в том, что, собственно говоря, коммунисты рассчитывают получить на выборах. Прошедший съезд даёт основания полагать, что много им не надо — достаточно фракции из трёх-четырёх десятков человек. Она в принципе не может оказать влияния на принимаемые законопроекты. Зато обеспечивает простор для критики "антинародных" законов.

С чем КПРФ идёт на выборы

Политолог Александр Асафов считает, что кадровые изменения были символичными. А одним из главных вопросов на съезде стало укрепление партийной дисциплины.

"Что касается выборов, я бы обратил внимание на следующий момент. На съезде сформулирован в общих очертаниях формат новой коалиции за СССР (справедливую социалистическую какую-то там ещё родину). Эта коалиция должна "обновить" кандидатов по 225 одномандатным округам и вообще дать новый кадровый ресурс для партии", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"В текущих условиях с имеющимися и избранными депутатами и кандидатами картина той самой победы, о которой говорит Зюганов, победы над "Единой Россией" и другими партиями, не склеится. Понятно, что кадры нужно где-то брать, понятно, что в партии их немного. Поэтому в рамках именно избирательной кампании ставка на объединение с общественными организациями и различными общественными проектами социалистической направленности выглядит неплохо", — считает Александр Асафов.

По его мнению, КПРФ, как и другие партии, столкнулась с кадровым кризисом. Объясняет это политолог тем, что "у нас в обществе политическая апатия и мало кто себя вообще рассматривает в качестве человека, который будет реализовывать своё пассивное электоральное право".

В этой связи он полагает, что коммунисты могут разрабатывать технологические проекты мобилизации сторонников через интернет, схожие по логике с "умным голосованием". И кандидаты от КПРФ, по мнению Александра Асафова, могут "попытаться получить на свою сторону ресурс того самого "умного голосования", которое ещё пока не запрещено".

Политолог Алексей Куртов назвал действия оппозиционных партий "парадом амбиций".

"Сейчас у нас как раз парад амбиций. Жириновский на свой юбилей заверил всех, что он скоро станет президентом, а его партия будет главной. Я думаю, что примерно то же самое в публичном поле говорят и коммунисты", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, коммунисты рассчитывают на человек пятьдесят во фракции в следующем созыве Госдумы.

"Они сейчас видят политическую напряжённость в стране. Они видят, что сейчас люди сложно выходят из пандемии. Сейчас есть возможность искать виноватых в публичном поле. А это всегда как бы было инструментом компартии", — считает политолог.

"Поэтому, мне кажется, они будут здесь активизироваться и пытаться на этом сыграть — на недовольстве людей, на нехватке большего контакта с властью", — сказал "Правде.Ру" Алексей Куртов.

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