Опубликованы "честные и народные" соцопросы

Как россияне воспринимают современных политических деятелей — вопрос не праздный. Именно от этого мнения зависит ситуация в стране и ее перспективы на мировой арене. Так что мнение людей в этом плане всегда показательно.

Как пишет у себя Павел Пряников, не так давно ему удалось побеседовать с двумя работниками автосервиса на на юго-востоке Москвы.

Двое москвичей 50-55, столичные жители в первом поколении (один "из-под Рязани, сразу после армии в Москву", второй обтекаемо сказал "200 км от Москвы моя Родина").

По мнениям и убеждениям данные граждане РФ — прямые представители основной фокус-группы в ближнем Подмосковье.

По сути их убеждения — это "левая экономика и правая политика", но с менее выраженной политизированностью, с больше аморфностью (вероятно, потому, что фокус-группа младше — 30-40 лет, больше вжилась в интернет).

Левыми в их рассуждениях являются ожидания перераспределения денег от богачей, много социала, "уважение к простым людям".

Говорят, что "в Москве можно жить", а у родственников зарплаты по 20 тыс., и те "готовы взяться за вилы".

Что касается правого — плохое отношение к миграции из Средней Азии и с Кавказа.

Но мотивация тоже основана не национальной ненависти, а скорее на экономических началах, поскольку "они отнимают наши рабочие места, сбивают плату за труд; нанимают их начальники, чтобы отнимать половину из официальной зарплаты" и т. п.)

Такие люди уважительно относятся и к главе государства - Путин у них "нормальный мужик", негатива к нему не испытывают.

Но считают, что Путин уже стал стар, ("я в его годы скорее всего уже умру") не понимает страны ("его обманывают"), распустил "своих".

Поэтому налицо ожидания, что президент должен уйти к 2024 году, "будем помнить его".

Вместо Путина нужен "сильнее мужик, чтобы смёл всю нечисть в России". На выборы сами не ходят, смысла в них не видят. Про Навального говорить даже не хотят, не интересуются, и не в теме.

Категорически против любой войны — "те, кто получают 10-20 тыс., тогда не получат ничего, только цинковый гроб детей вместо зарплаты".

К ковиду настроены скептически, поскольку якобы "его придумали богатые, чтобы извести больных стариков и бедняков". Маску не носят, прививаться не хотят. "Вот такая прослойка сограждан, сугубо работающие россияне, подытожил" эксперт.

Вообще, россияне видят лидерами мира совсем не тех людей, которых бы выбрал, к примеру, Запад. В телеграме были обнародованы результаты опроса на тему " Кто из политиков, по-вашему, мог бы быть эффективным президентом всего мира? ".

Получилось вот что:

С 22% голосов лидером списка стал Иосиф Сталин. Комментировать тут, наверное, нечего. 21% внезапно набрал Илон Маск, 19% респондентов проголосовали за действующего президента РФ Владимира Путина.

Далее голоса распределились так:

11% хотели бы предложить свой вариант, а 7% заявили, что подходящей кандидатурой является Павел Дуров.

6% достались Владимиру Ленину,

по 5% взяли Франклин Делано Рузвельт и Си Цзиньпин.

Барак Обама получил 2%, как и Алексей Навальный.

В общем, вышло показательно и достаточно для определенных выводов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.