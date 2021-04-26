Как россияне воспринимают современных политических деятелей — вопрос не праздный. Именно от этого мнения зависит ситуация в стране и ее перспективы на мировой арене. Так что мнение людей в этом плане всегда показательно.
Как пишет у себя Павел Пряников, не так давно ему удалось побеседовать с двумя работниками автосервиса на на юго-востоке Москвы.
Двое москвичей 50-55, столичные жители в первом поколении (один "из-под Рязани, сразу после армии в Москву", второй обтекаемо сказал "200 км от Москвы моя Родина").
По мнениям и убеждениям данные граждане РФ — прямые представители основной фокус-группы в ближнем Подмосковье.
По сути их убеждения — это "левая экономика и правая политика", но с менее выраженной политизированностью, с больше аморфностью (вероятно, потому, что фокус-группа младше — 30-40 лет, больше вжилась в интернет).
Левыми в их рассуждениях являются ожидания перераспределения денег от богачей, много социала, "уважение к простым людям".
Говорят, что "в Москве можно жить", а у родственников зарплаты по 20 тыс., и те "готовы взяться за вилы".
Что касается правого — плохое отношение к миграции из Средней Азии и с Кавказа.
Но мотивация тоже основана не национальной ненависти, а скорее на экономических началах, поскольку "они отнимают наши рабочие места, сбивают плату за труд; нанимают их начальники, чтобы отнимать половину из официальной зарплаты" и т. п.)
Такие люди уважительно относятся и к главе государства - Путин у них "нормальный мужик", негатива к нему не испытывают.
Но считают, что Путин уже стал стар, ("я в его годы скорее всего уже умру") не понимает страны ("его обманывают"), распустил "своих".
Поэтому налицо ожидания, что президент должен уйти к 2024 году, "будем помнить его".
Вместо Путина нужен "сильнее мужик, чтобы смёл всю нечисть в России". На выборы сами не ходят, смысла в них не видят. Про Навального говорить даже не хотят, не интересуются, и не в теме.
Категорически против любой войны — "те, кто получают 10-20 тыс., тогда не получат ничего, только цинковый гроб детей вместо зарплаты".
К ковиду настроены скептически, поскольку якобы "его придумали богатые, чтобы извести больных стариков и бедняков". Маску не носят, прививаться не хотят. "Вот такая прослойка сограждан, сугубо работающие россияне, подытожил" эксперт.
Вообще, россияне видят лидерами мира совсем не тех людей, которых бы выбрал, к примеру, Запад. В телеграме были обнародованы результаты опроса на тему " Кто из политиков, по-вашему, мог бы быть эффективным президентом всего мира? ".
Получилось вот что:
Далее голоса распределились так:
В общем, вышло показательно и достаточно для определенных выводов.
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