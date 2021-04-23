Оппозиция отметила послание президента акциями протеста

Пока президент России оглашал своё послание Федеральному собранию, граждане вышли на акции протеста в поддержку Навального.

Народ не успевает тупеть

Федеральные телеканалы традиционно "не заметили" акции протеста в поддержку Алексея Навального, которые состоялись в 29 городах России. И действительно, какие могут быть другие новости в стране, когда главным событием 21 апреля 2021 года, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стало послание главы государства Федеральному собранию. Правда, один из популярных блогеров заметил:

"Несмотря на огромные старания телевидения, народ не успевает достаточно быстро тупеть, чтобы одобрять судьбоносные действия правительства".

И правда, трудно не заметить даже самым убеждённым сторонникам суверенной демократии, что единовременные выплаты на детей никоим образом не заменят возможности гражданам самим зарабатывать и обеспечивать своим семьям достойное существование.

Разговоры о поддержке малого и среднего бизнеса, которые из года в год кочуют из послания в послание, уже мало кого трогают. Предприниматели продолжают работать в не самых комфортных условиях, где-то в глубине души надеясь на лучшие времена.

Только завершилась кампания по снижению цен на подсолнечное мало и сахар, так тут же новая напасть, о которой сообщил Минсельхоз:

"Минсельхоз России ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 году, которая останется в пределах общей инфляции".

"Умеренная ценовая динамика", надо полагать — это рост цен. Эдакая щадящая формулировка, наподобие замены тяжёлого слова "взрыв" на радостное "хлопок".

Борьба с коррупцией, на объёмы которой уже более 20 лет сетуют глава государства и представители правящей политической элиты, по-прежнему остаётся в хит-параде "старых песен о главном". Если перевод денег на банковскую карту обычного гражданина без проблем отслеживается компетентными органами, то с миллиардами бюджетных денег всё никак не получается. Люди это видят и говорят об этом в соцсетях, рискуя подпасть под какую-либо из "оскорбительных" статей и внезапно оказаться экстремистами.

Битва за городскую стену

Одно из российских интернет-изданий провело в Екатеринбурге 21 апреля 2021 года опрос среди участников несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального. Половина респондентов посчитала для себя главным требованием к властям не допуск врачей к заключённому оппозиционеру и его освобождение, а неприятие:

коррупции;

несменяемости власти;

нарушения прав и свобод граждан.

На улицы вышли преимущественно молодые люди, которые уже не обременены рефлексией по советским временам. Они достаточно внятно формулируют свои оценки текущему историческому моменту:

"В лице определенного человека российские власти всячески пытаются сделать некомфортной жизнь многим миллионам". "Вопрос здесь не в Навальном. Мы вышли показать, что-то, что творится в нашей стране, — неправильно. Люди сидят по сфабрикованным делам. Просто сегодня это Навальный, а завтра один из нас. Нельзя по беспределу арестовывать людей!". "20 лет власть не меняется. Устал я от этого беззакония… Я против того, что сейчас власть сажает людей за политические убеждения".

Лукавство представителей власти, которые на публике делают вид, что считают претензии граждан несущественными, попутно шельмуя их наймитами коварного международного закулисья, рано или поздно станет одним из звеньев фатальной цепочки, из которой может сложиться описанная Владимиром Ульяновым-Лениным революционная ситуация.

Лояльные силовой блок и парламент, конечно — мощное оружие в руках политической элиты, но среди граждан явно наблюдается осознание необходимости, о которой говорил ещё древнегреческий философ Гераклит Эфесский:

"За закон народ должен биться, как за городскую стену".

В поисках дурака

При попытке отстоять "городскую стену", по данным правозащитников, было задержано более 1 770 человек. Почти половину "урожая" правоохранителям обеспечил Санкт-Петербург. На фоне свидетельств жестокости питерских силовиков пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел поводов для оценки состоявшихся в стране акций протеста:

"Скорее, это тема для оценки органов правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме".

Уполномоченный же по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов назвал действия силовиков "акцией запугивания и устрашения":

"То, что вчера (21.04.2021 — ред.) происходило, это несовместимо с теми нормами, которые записаны в нашей Конституции, с теми гарантиями прав и свободы. По сути дела, вчера была хоть и несогласованная, но мирная акция, подчёркиваю, мирная. Мне неизвестно о случаях провокаций, хулиганских действий, но, к сожалению, реакция правоохранителей, особенно в заключительной части, была неоправданной".

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник был менее дипломатичным и на очередной парламентской сессии поинтересовался у коллег:

"Вот какой дурак это устроил? Можете объяснить? Почему эти вопросы мы не обсуждаем? Я считаю, это сейчас наиболее важный вопрос, чем любой другой. Люди до сих пор находятся в отделах полиции, до сих пор к ним не пускают адвокатов!"

Круговорот дерьма в природе

Тем временем в Совете Федерации поделились планами о внесении изменений в так называемый "закон о навозе", о чём рассказал журналистам глава бюджетного комитета верхней палаты парламента:

"Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза… Но этот процесс длительный, необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться".

Обращение с навозом и правда — дело тонкое. Точные же определения всегда помогают представить картину, максимально приближённую к реальности. Может, и правда, не стоит гражданам рыпаться, чего-то требовать от властей и ловить на себе разряды полицейских электрошокеров. Смириться и оставить в статичном положении пресловутую "лодку".

О толерантности к фекальным массам говорил и герой романа Владимира Войновича" Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина":

"Мы привыкли относиться к дерьму с этакой брезгливостью, как будто это что-то плохое. А ведь если разобраться, так это, может быть, самое ценное на земле вещество, потому что вся наша жизнь происходит из дерьма и в дерьмо опять же уходит… Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе".

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