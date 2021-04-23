В "Справедливой России — За правду" в последнее время идут процессы, которые очень похожи на нешуточную борьбу за контроль над партией.
Напомним, 22 февраля в Москве прошли партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры — Захар Прилепин и Геннадий Семигин — стали сопредседателями объединенной партии. Полное название образованной в результате слияния партии — "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Короткое — "Справедливая Россия — За правду".
По официальной версии, объединение произошло с целью консолидации политических сил на левом фланге. По неофициальным, но очевидным — лидеры "За правду" и "Патриотов России" получили гарантии прохождения в Госдуму. И не только для себя, но и для определенного числа своих соратников.
Можно было предполагать, что по вопросу соратников и возникнут разногласия — сколько, будут ли они включены на "проходные" места в списках, какую поддержку получат в одномандатных округах и так далее.
Спустя пару месяцев после объединения из партии стали поступать сообщения, которые явно не свидетельствовали, что процесс объединения прошел гладко.
Например, по данным ТАСС, Захар Прилепин ведет переговоры с КПРФ и планирует выступить на съезде компартии, который пройдет в ближайшие выходные. Дескать, его не устраивают темпы консолидации политических сил на левом фланге. При этом сам Прилепин до объединения его партии с "СР" уверял, что вел переговоры с КПРФ, но его не устроили условия — дескать, "За правду" должна была просто "раствориться" в рядах компартии.
А в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на источник в "Справедливой России — За правду" сообщило, что партия на съезде в июне может сменить председателя. А тройку партийного списка на думских выборах возглавит Захар Прилепин. Ну а Сергей Миронов скромно пойдет на выборы по одномандатному округу в Санкт-Петербурге.
В пресс-службе председателя партии оперативно информацию опровергли, назвав ее "фейком" и "информационным вбросом".
Еще одно свидетельство противоречий между "старыми" и "новыми" справороссами — якобы первых вполне устраивает, если на думских выборах партия наберет шесть-семь процентов по партспискам. Этого будет вполне достаточно, чтобы в новый состав парламента прошли практически все нынешние депутаты "СР". А вот с людьми из окружения Прилепина и Семигина — тут уж как получится. А скорее, никак не получится.
Проблема в том, что число мандатов, на которые реально может претендовать "Справедливая Россия" едва ли больше трех десятков. Эта партия не относится к числу фаворитов выборов. Вообще говоря, вообще не факт, что партия сможет пройти в Госдуму. Так что борьба за "проходные" места будет нешуточная.
И по мере приближения партийного съезда, на котором будут утверждены списки кандидатов, нас наверняка еще ждет много информации о том, что происходит в "Справедливой России — За правду". Кто куда уходит, кто с кем ведет переговоры, кто и о чем договорился и так далее.
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