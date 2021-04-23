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Автор Антон Куликов

"Справедливая Россия": "старикам" там не место?

Политика

В "Справедливой России — За правду" в последнее время идут процессы, которые очень похожи на нешуточную борьбу за контроль над партией. 

"Справедливая Россия": "старикам" там не место?

Объединились, чтобы разъединиться?

Напомним, 22 февраля в Москве прошли партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры — Захар Прилепин и Геннадий Семигин — стали сопредседателями объединенной партии. Полное название образованной в результате слияния партии — "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Короткое — "Справедливая Россия — За правду".

По официальной версии, объединение произошло с целью консолидации политических сил на левом фланге. По неофициальным, но очевидным — лидеры "За правду" и "Патриотов России" получили гарантии прохождения в Госдуму. И не только для себя, но и для определенного числа своих соратников.

Можно было предполагать, что по вопросу соратников и возникнут разногласия — сколько, будут ли они включены на "проходные" места в списках, какую поддержку получат в одномандатных округах и так далее.

Спустя пару месяцев после объединения из партии стали поступать сообщения, которые явно не свидетельствовали, что процесс объединения прошел гладко.

Кто куда уходит

Например, по данным ТАСС, Захар Прилепин ведет переговоры с КПРФ и планирует выступить на съезде компартии, который пройдет в ближайшие выходные. Дескать, его не устраивают темпы консолидации политических сил на левом фланге. При этом сам Прилепин до объединения его партии с "СР" уверял, что вел переговоры с КПРФ, но его не устроили условия — дескать, "За правду" должна была просто "раствориться" в рядах компартии.

А в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на источник в "Справедливой России — За правду" сообщило, что партия на съезде в июне может сменить председателя. А тройку партийного списка на думских выборах возглавит Захар Прилепин. Ну а Сергей Миронов скромно пойдет на выборы по одномандатному округу в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе председателя партии оперативно информацию опровергли, назвав ее "фейком" и "информационным вбросом".

Еще одно свидетельство противоречий между "старыми" и "новыми" справороссами — якобы первых вполне устраивает, если на думских выборах партия наберет шесть-семь процентов по партспискам. Этого будет вполне достаточно, чтобы в новый состав парламента прошли практически все нынешние депутаты "СР". А вот с людьми из окружения Прилепина и Семигина — тут уж как получится. А скорее, никак не получится.

Проблема в том, что число мандатов, на которые реально может претендовать "Справедливая Россия" едва ли больше трех десятков. Эта партия не относится к числу фаворитов выборов. Вообще говоря, вообще не факт, что партия сможет пройти в Госдуму. Так что борьба за "проходные" места будет нешуточная.

И по мере приближения партийного съезда, на котором будут утверждены списки кандидатов, нас наверняка еще ждет много информации о том, что происходит в "Справедливой России — За правду". Кто куда уходит, кто с кем ведет переговоры, кто и о чем договорился и так далее.

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Темы сергей миронов выборы в госдуму "справедливая россия"
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