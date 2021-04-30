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Автор Дарья Митина

Ребрендинг партий и партии-симулякры – как в России готовятся к выборам

Политика

В последнее время на политической сцене России стали появляться новые партии. Какие-то из них — результат коалиций, какие-то образовываются "с нуля".

Ребрендинг партий и партии-симулякры – как в России готовятся к выборам

С чего вдруг такая активность?

Об этом в студии "Правды.Ру" рассуждала политолог и блогер Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

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До выборов есть время, но Кремль уже давит конкурентов

— В преддверии предстоящих парламентских выборов партия власти начала активный нажим по всем фронтам на всю оппозицию. В том числе, как в случае с КПРФ, на системную.

А еще Кремль у нас очень любит лепить партии-симулякры. Кто-то их называет спойлерами, я же — симулякрами, потому что под партийной вывеской и за свидетельством о регистрации обычно ничего не стоит.

  • Это партии без истории, без практики, без опыта, это просто вывески, которыми планируется отбирать избирателей, активно отвлекать от оппозиции.

Ребрендинг "Справедливой России"

Наглядный пример:

  • ребрендинг, который пережила "Справедливая Россия", превратившись в трехголового дракона, объединившись с партиями Прилепина и Семигина.

Кремль надеется, что это позволит партии Миронова, изрядно покусанной и обветшавшей, вновь занять место в федеральном парламенте, перейдя избирательный барьер, и как бы гарантировать сохранность и неизменность, преемственность вот этой самой четырехзвенной парламентской системы.

Политической системе Кремля для стабильности нужна вот эта самая преемственность, чтобы никаких новых акторов в Государственной думе не появилось, чтобы старые игроки, старые проверенные кони, которые борозды никогда не испортят, в Думе сохранились и закрепились.

Для этого нужно несколько нехитрых политтехнологических приемов. Вот одним из таких был ребрендинг партии Миронова, который позволит взять дополнительный процент, полтора, два.

Я думаю, что не больше. Но эти один-два процента могут оказаться для партии Миронова спасительными, потому что сейчас по опросам она балансирует на грани прохождения в Государственную думу.

РПСС на смену КПСС

Или другой феномен — Российская партия свободы и справедливости, так называемая, которая появилась буквально в последние недели.

  • Это политтехнологический продукт другой кремлевской башни, которая заинтересована в том, чтобы создать систему сдержек и противовесов для внутриполитической кремлевской башни основной.

Там тоже отнюдь не монолитная политика внутренняя, много башен, и каждая башня старается самовыразиться и показать свой, как модно говорить, KPI, то, что она чем-то занимается.

В данном случае дележка предвыборной поляны — это очень хороший способ проявить себя и создать себе какие-то переговорные позиции, завоевать место в системе политической власти.

Была такая спойлерская партия под замечательной аббревиатурой КПСС, которая расшифровывалась как Коммунистическая партия социальной справедливости.

  • Это чистой воды спойлер, то есть фиктивная партия, фейковая, которой в реале не существовало, но в свое время администрация президента напекла таких блинов преизрядно.

Держателем всего этого пакета таких фейковых партий был Андрей Богданов. Это политтехнолог, достаточно талантливый, умный, который в свое время нашел себе способ политического заработка, зарегистрировав много партий и продавая их периодически тем или иным игрокам.

Он так наживает себе не столько политический, сколько вполне себе материальный и финансовый капитал.

Вот с партией КПСС вышла интересная история. Много лет она была кошмаром и для КПРФ, и для партии "Коммунисты России", которые тоже претендуют на то, чтобы перейти пятипроцентный барьер, и они перейдут очень скоро, может быть, не в этом избирательном цикле, но, по моим прогнозам, в следующем — точно.

  • Партия КПСС была фактором, который очень мешал двум реальным коммунистическим партиям побороться за места в парламенте.
  • Теперь этой самой КПСС нет, она переименована в Российскую партию социальной справедливости.

По-моему, они даже еще не решили, как они будут точно называться.

Максим Шевченко акцентирует внимание на том, что вторая буковка "с" в аббревиатуре РПСС это именно свобода и справедливость, то есть это партия, которая будет бороться за нашу свободу.

Эта партия, на мой взгляд, будет создавать проблемы в основном не Зюганову, а социалистам, трехглавым социалистам Миронова, потому что никаких признаков того, что это будет политтехнологический инструмент для отщипывания голосов от коммунистов, я не вижу.

Те люди, которым сейчас Максим Шевченко предлагает принять участие в своем партийном списке, это люди, далекие и от коммунистической идеологии, и от коммунистической деятельности.

В основном это люди правых взглядов:

  • как Евгений Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга;
  • как Дмитрий Потапенко, такой достаточно людоедского типа предприниматель;
  • как Руслан Курбанов, ярко выраженный кавказский националист, человек не левых взглядов.

Это люди, которые уже озвучены как активные участники партии Шевченко. Все они не левого спектра, поэтому мне кажется, что эта спецоперация вовсе не против Зюганова, и Зюганов совершенно зря волнуется. Да, я понимаю, обидно, потому что это кадровый просчет КПРФ, но винить в нем она может только себя.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы кпрф дарья митина справедливая россия
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