До выборов есть время, но Кремль уже давит конкурентов

Текущий год в России будет непростым по внутриполитической повестке: у нас впереди парламентские выборы. Как ожидают аналитики, они станут лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько консолидировано наше общество.

Об этом в студии "Правды.Ру" рассуждала политолог и блогер Дарья Митина.

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— Почему политологи в России с тревогой смотрят в ближайшее будущее? Да потому, что ясной картины народного настроения в преддверии выборов нет:

вся наша социология в основном заказная, ангажированная, и очень сложно понять, какие процессы на самом деле происходят и каковы реальные настроения людей.

Апрель заканчивается, и по-хорошему избирательная кампания должна была давно начаться и идти полным ходом.

Официально она будет объявлена в июне, но тем не менее всегда в предвыборный год уже весной мы видим активную политическую борьбу. Сейчас ее нет. Только какие-то отдельные всполохи, без системного характера. Из чего я делаю вывод:

в нашей внутриполитической кремлевской вертикали есть установка кампанию придержать и не начинать ее раньше времени.

Я так понимаю, что избирательная кампания будет скомкана, спрессована в три летних месяца.

Зачем сжимать сроки избирательной кампании?

С одной стороны, это делается для того, чтобы не дать разгореться протестам.

С другой стороны, для того, чтобы дезориентировать оппозицию и все здравые силы, дабы они не успели сгруппироваться и провели кампанию в сжатые сроки без ресурсов.

Это, в общем-то, безошибочный вариант для власти, она всегда к таким вариантам прибегает, когда не очень уверена в себе.

Нельзя не заметить, что идут фронтальные нападки и наезды на все крупные оппозиционные силы — я в данном случае имею в виду не парламентскую оппозицию в четырехглавом парламентском драконе, все головы которого так или иначе смотрят в одну сторону.

Хотя этот год стал исключением.

Начали "гнобить" коммунистов

Впервые, пожалуй, мы видим достаточно массированный наезд на партию КПРФ. Кремль себе этого раньше не позволял, потому что сохранялись какие-то договоренности, в общем-то, партия КПРФ всегда выступала как системная сила.

Она не отказывается от этого и сегодня, но тем не менее начала подвергаться преследованиям. Все элементы прямого противостояния налицо: аресты, штрафы, судебное преследование, идеологическая борьба очень грязная, пропагандистская война.

Для КПРФ это все очень неожиданно, она не привыкла к такому, она привыкла с спокойному, размеренному существованию.

Парадокс в том, что крупнейшая оппозиционная партия никогда не вела себя как полноценная оппозиция. Поэтому все те элементы преследования, которые мы сейчас наблюдаем против КПРФ, это, конечно, новелла не только для партии Зюганова, но для всего российского общества.

КПРФ сама способна "отвернуть" избирателей

Мы видим, что сейчас идет активный нажим по всем фронтам на всю оппозицию.

Конечно, отчасти это связано с выборами. А еще с объективным экономическим кризисом и коронавирусом.

И, как всегда, мы понимаем, что вот такой ожесточенный наезд на КПРФ связан с тем, что она имеет шанс набрать большое количество голосов на выборах, не прилагая к этому вообще никаких усилий.

В общем-то, Коммунистическая партия Российской Федерации всегда все свои выборные кампании сливает власти во всех регионах за крайне редким исключением.

И тем не менее есть объективная экономическая ситуация в регионах, которая неизбежно конвертируется в увеличение голосов для КПРФ, и власть это прекрасно понимает.

КПРФ может опять же не прилагать никаких усилий.

Существует даже анекдот:

Встречаются два политтехнолога, один другого спрашивает: "Как ты думаешь, сколько наберет КПРФ на выборах?" Второй ему отвечает: "Ну, если будет вести кампанию, то процентов 10, если не будет вести кампанию, то процентов 30".

Да, это именно про КПРФ: если они кампанию вести не будут, а исключительно будут питаться теми голосами, которые они получат в результате ухудшения экономической ситуации, то, безусловно, это будет солидный процент.

Как только КПРФ начинает вести активную кампанию, как тут же от нее отворачиваются избиратели, потому что ведут они ее плохо, неумело, сказать им нечего, они повторяют одни и те же заезженные мантры уже 30 лет, ничего нового избирателю они сообщить не могут, кроме того, они крайне коррумпированные, неповоротливые конформисты.

К слову, в народе буква "К" в названии партии давно уже расшифровывается не как "коммунистическая": коррупционная партия, консервативная партия, конформистская партия — какая хотите.

Преследованию подвергаются не только системные коммунисты

Мы — Левый фронт — испытываем на себе давление, может быть, потому что мы партия незарегистрированная, как избирательный субъект не можем участвовать в выборах, но тем не менее ведем активную политическую жизнь и встречаем на этом пути противостояние.

Уже то, что мы в шестой раз подавали заявление на регистрацию и нас не будут регистрировать — признак того, что наша власть не хочет никаких новых левых партий признавать.

В упор не видит объективно существующую партию, делая вид, что ее нет.